Evini Sevenler İçin Harika Bir Pazar Günü Rehberi!
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Pazar gününü sadece koltuğa uzanıp pazartesinin gelmesini bekleyerek geçirmek zorunda değilsin. Evinle ilgilenmek, küçük düzenlemeler yapmak, güzel bir kahvaltı hazırlamak ve sonunda tertemiz bir ortamda keyif yapmak da gayet geçerli bir pazar planı. Üstelik bütün bunları aynı güne sıkıştırınca kendini evin temizlik görevlisi ilan etmene de gerek yok. Biraz müzik, biraz düzen ve doğru sırayla ilerleyen birkaç küçük dokunuşla evin havasını değiştirebilirsin. Haydi adım adım gidelim!
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Güne bütün evi temizlemek yerine küçük bir alanı toparlayarak başlayabilirsin.
Çamaşır makinesini çalıştırma zamanı!
Zeminleri hızlıca temizleyip pazar gününün geri kalanını kendine ayırabilirsin.
Buzdolabını da elden geçirmek şart.
Mutfağı baştan aşağı temizlemek yerine en çok kullanılan yerlere odaklanabilirsin.
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Evdeki bitkilerin bakımını yaparak pazar gününe biraz yeşillik katabilirsin.
Yapılacaklar listeni temizleyip yeni haftayı planlayarak zihninizi boşaltabilirsin.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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