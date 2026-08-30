Evini Sevenler İçin Harika Bir Pazar Günü Rehberi!

Buzdolabının içi, evin en çok kullanılan ama en az fark edilen bölgelerinden biri. Pazar günü rafları hızlıca kontrol ederek son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri öne çekebilir, unutulmuş sebzeleri değerlendirebilir ve gereksiz kapları kaldırabilirsin. Özellikle buzdolabının arka köşeleri sıkıntılı oluyor. Her şeyi çıkartıp saatlerce detaylı temizlik yapmak yerine önce düzenleme yapman bile yeterli olacak. Böylece hafta içinde neyin nerede olduğunu daha rahat bulacak ve gereksiz yiyecek israfının da önüne geçeceksin.