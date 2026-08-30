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Evini Sevenler İçin Harika Bir Pazar Günü Rehberi!

etiket Evini Sevenler İçin Harika Bir Pazar Günü Rehberi!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 11:01
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Pazar gününü sadece koltuğa uzanıp pazartesinin gelmesini bekleyerek geçirmek zorunda değilsin. Evinle ilgilenmek, küçük düzenlemeler yapmak, güzel bir kahvaltı hazırlamak ve sonunda tertemiz bir ortamda keyif yapmak da gayet geçerli bir pazar planı. Üstelik bütün bunları aynı güne sıkıştırınca kendini evin temizlik görevlisi ilan etmene de gerek yok. Biraz müzik, biraz düzen ve doğru sırayla ilerleyen birkaç küçük dokunuşla evin havasını değiştirebilirsin. Haydi adım adım gidelim!

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Güne bütün evi temizlemek yerine küçük bir alanı toparlayarak başlayabilirsin.

Güne bütün evi temizlemek yerine küçük bir alanı toparlayarak başlayabilirsin.

Pazar sabahı gözünü açar açmaz bütün evin sorumluluğunu omuzlarına yükleme zira bu, haftaya başlamadan yorulmanın en kestirme yolu. Bunun yerine yalnızca bir odayı ya da belirli bir alanı seçerek işe başlayabilirsin. Sehpanın üzerindeki dağınıklıkları kaldır, koltuğun üzerindeki kıyafetleri yerine koy ve ortalıkta dolaşan birkaç eşyayı düzenle. Küçük bir alanın kısa sürede toparlandığını görürsen, devam etmek için de motivasyonunu yakalamış olacaksın.

Çamaşır makinesini çalıştırma zamanı!

Çamaşır makinesini çalıştırma zamanı!

Çarşaflar, havlular, mutfak bezleri ve koltuk örtüleri günlük hayatın içinde fark etmeden kir ve koku biriktiriyor. Pazar günü bunları yıkamak için oldukça uygun bir zaman çünkü hem evde daha fazla vakit geçiriyorsun hem de kuruyanları aynı gün içinde kaldırabiliyorsun. Özellikle çarşafları değiştirmek mühim. Temiz nevresimlerin verdiği o küçük mutluluk zaten başlı başına bir pazar aktivitesi sayılabilir. Sadece makineyi doldurup çamaşırları günlerce içinde unutma, bu hikayenin devamında pek hoş kokular yok. 😁

Zeminleri hızlıca temizleyip pazar gününün geri kalanını kendine ayırabilirsin.

Zeminleri hızlıca temizleyip pazar gününün geri kalanını kendine ayırabilirsin.

Evin temiz görünmesini sağlayan en önemli detaylardan biri ayaklarımızın altındaki zeminin temiz olması. Özellikle hafta boyunca biriken ince toz, mutfak kırıntıları ve günlük kirler pazar günü kendini daha fazla belli edebiliyor. Burada geleneksel paspasla kova arasında mekik dokumak yerine Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop işini oldukça pratik hale getiriyor. Cihaz, kirli suyu emerken zemine temiz su pompalıyor; kablosuz yapısı sayesinde de evin içinde daha rahat hareket edebiliyorsun. OneUp 5000 Serisi, bakterilere karşı yüzde 99,9 oranında etkili ve geleneksel paspaslamaya kıyasla daha hızlı temizlik sağlıyor. Böylece pazar gününün ciddi bir bölümünü paspas suyuyla uğraşmak yerine kahveni içmeye ayırabilirsin.

Buzdolabını da elden geçirmek şart.

Buzdolabını da elden geçirmek şart.

Buzdolabının içi, evin en çok kullanılan ama en az fark edilen bölgelerinden biri. Pazar günü rafları hızlıca kontrol ederek son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri öne çekebilir, unutulmuş sebzeleri değerlendirebilir ve gereksiz kapları kaldırabilirsin. Özellikle buzdolabının arka köşeleri sıkıntılı oluyor. Her şeyi çıkartıp saatlerce detaylı temizlik yapmak yerine önce düzenleme yapman bile yeterli olacak. Böylece hafta içinde neyin nerede olduğunu daha rahat bulacak ve gereksiz yiyecek israfının da önüne geçeceksin.

Mutfağı baştan aşağı temizlemek yerine en çok kullanılan yerlere odaklanabilirsin.

Mutfağı baştan aşağı temizlemek yerine en çok kullanılan yerlere odaklanabilirsin.

Tezgah, ocak, lavabo ve yemek masasının temiz olması mutfağın genel görüntüsünü düşündüğünden çok daha fazla değiştiriyor. Haliyle pazar günü bütün dolapları boşaltmaya kalkmadan önce bu dört bölgeyi halletmek daha mantıklı. Ocağın üzerindeki lekeleri temizleyebilirsin.

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Evdeki bitkilerin bakımını yaparak pazar gününe biraz yeşillik katabilirsin.

Evdeki bitkilerin bakımını yaparak pazar gününe biraz yeşillik katabilirsin.

Bitkiler de evin diğer sakinleri gibi zaman zaman ilgi bekliyor. Toprağın kuruluğunu kontrol etmek, ihtiyaç duyanları sulamak ve kuruyan yaprakları temizlemek için pazar günü güzel bir fırsat. Bitkilerin yerlerini değiştirerek daha fazla ışık alan bir noktaya taşıyabilirsin. Fakat her bitkiyi aynı sıklıkta sulamak iyi bir fikir değil, çünkü bazıları suyu severken bazıları adeta unutulmayı tercih ediyor.

Yapılacaklar listeni temizleyip yeni haftayı planlayarak zihninizi boşaltabilirsin.

Yapılacaklar listeni temizleyip yeni haftayı planlayarak zihninizi boşaltabilirsin.

Pazartesi sendromunu engellemenin en etkili yöntemi önümüzdeki haftayı önceden organize etmek aslında. Bir defter alıp hafta boyunca yapman gereken önemli işleri ve hedefleri sırayla not et. Bu işlem zihnindeki karmaşayı kağıda dökerek büyük bir rahatlama hissetmeni sağlayacak.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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