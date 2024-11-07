Evini Nasıl Temizlemelisin?

Robot süpürge, tüm zeminleri senin yerine gezecek, tozları toplayacak ve en ulaşılması zor köşelere kadar temizlik yapacak. Robot 7000 Serisi’nin en güzel özelliği, hassas sensörleri sayesinde evin her köşesini haritalayabilmesi ve kendi rotasını oluşturabilmesi. Sen tozları alırken robot süpürge süpürmeye başlıyor, mobilyaların etrafında ince ince dolaşıyor ve halının üzerine geldiğinde hızını ayarlayarak daha güçlü çekim sağlıyor. Toz, kırıntı, hatta evcil hayvan tüyleri gibi zorlu kirleri bile etkili şekilde topluyor.

Evin en çok kullanılan alanları olan oturma odası ve salon için Robot 7000 tam bir kurtarıcı! Bu akıllı süpürge işini yaparken sen de mutfağa geçip bir sonraki adım için hazırlık yapabilirsin.