Evini Daha “Yaşanır” Yapacak 10 Değişiklik
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Evimize girdiğimizde rahatlamalı, dinlenmeli ve güvende hissetmeliyiz. Dışarının getirdiği stresten arındığımız yer bizim yuvamız olabilir. Sadece uyumak ya da bir şeyler yemek için uğradığımız yere “yaşanır” denir mi? Bizce hayır. Kendimizden bir şeyler vermeli, bizi iyi hissettirecek detaylar eklemeliyiz.
Peki, bu detaylar ne olabilir? Gelin, birlikte bakalım!
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1. Size fazla gelen eşyalardan arının.
2. Bitkiler için yer ayarlayın.
3. Yumuşak battaniyeler ve yastıklar alın.
4. Çay ya da kahve köşesi oluşturun.
5. Müzik dinleyebileceğiniz bir alan yapın.
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6. Kokularla evinizi süsleyin.
7. Dağınıklıktan kurtulun.
8. Dinlenme köşeniz olsun.
9. Açık rafları düzenli olarak temizleyin.
10. Sizi iyi hissettirecek detayları öne çıkarın.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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