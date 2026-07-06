Evini Daha “Yaşanır” Yapacak 10 Değişiklik

Evinizde fazla olan eşyalar hem boşa yer kaplar hem de zihinsel olarak sizi yorabilir. Bu yüzden kullanmadığınız ya da size iyi hissettirmeyen eşyaları bir kenara ayırın. Onlardan kurtulduğunuzda eviniz nefes almaya başlar. Böylece kendinizi daha huzurlu hissedersiniz...