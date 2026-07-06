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Evini Daha “Yaşanır” Yapacak 10 Değişiklik

etiket Evini Daha “Yaşanır” Yapacak 10 Değişiklik

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 11:17
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Evimize girdiğimizde rahatlamalı, dinlenmeli ve güvende hissetmeliyiz. Dışarının getirdiği stresten arındığımız yer bizim yuvamız olabilir. Sadece uyumak ya da bir şeyler yemek için uğradığımız yere “yaşanır” denir mi? Bizce hayır. Kendimizden bir şeyler vermeli, bizi iyi hissettirecek detaylar eklemeliyiz. 

Peki, bu detaylar ne olabilir? Gelin, birlikte bakalım!

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1. Size fazla gelen eşyalardan arının.

Evinizde fazla olan eşyalar hem boşa yer kaplar hem de zihinsel olarak sizi yorabilir. Bu yüzden kullanmadığınız ya da size iyi hissettirmeyen eşyaları bir kenara ayırın. Onlardan kurtulduğunuzda eviniz nefes almaya başlar. Böylece kendinizi daha huzurlu hissedersiniz...

2. Bitkiler için yer ayarlayın.

Bitkilerin canlılığının evinize yayılmasına izin verin... Eğer bakmakta zorlanacağınızı düşünüyorsanız çok fazla bakım istemeyen bitkilere bakabilirsiniz. Küçük bir sukulent bile ortama enerji verir. Ayrıca yeşil rengi sayesinde gözleriniz dinlenir, stresiniz azalır. Bu yüzden evinizin bir köşesini bitkilerle süsleyebilirsiniz!

3. Yumuşak battaniyeler ve yastıklar alın.

Evinizde yumuşak dokular olsun! Bunlar sayesinde sıcacık bir ortam oluşur. Mesela koltuğun kenarına konulmuş bir battaniye... Görüntüsü bile dinlenmenizi sağlar. Bir evin yaşanır olabilmesi için sizi dinlendirmesi gerekir. Bu da konfor detaylarına dikkat etmekten geçer!

4. Çay ya da kahve köşesi oluşturun.

İçeceklerinizi ayarladığınız alanı güzelleştirin! Çay ya da kahve hazırlamayı estetik hâle getirebilirsiniz. Kupalarınızın olduğu, çeşit çeşit çayları ve kahveleri yerleştirdiğiniz bu köşe sizin terapi köşeniz olur. Burada geçireceğiniz 10 dakika bile kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

5. Müzik dinleyebileceğiniz bir alan yapın.

“Müzik ruhun gıdasıdır.” derler. Ayrıca müzikle birlikte evin havası da değişir. Sessizlik güzel olsa da bazen müzikle enerjiyi değiştirmek gerekir. Sabahları daha enerji dolu şarkılar, akşamları da sakin melodiler dinleyebilirsiniz.

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6. Kokularla evinizi süsleyin.

Eve girdiğiniz anda sizi güzel bir koku karşılamalı! Güzel kokan bir ortam daha rahat hissetmenizi sağlar. Bunun için mum, tütsü ya da oda kokularını kullanabilirsiniz. Bizce vanilya, kahve ve lavanta kokuları ev ortamına çok yakışıyor. Bu kokular sizin ruh hâlinizi değiştirecektir...

7. Dağınıklıktan kurtulun.

Masalar, tezgah ve sehpalar... Buraların dolu olması zihninizi yorabilir. Ayrıca yatağınızın üzerinin sürekli dağınık olması da hoş bir görüntüye neden olmayacaktır. Evinizi düzenlediğinizde daha sakin hissettiğinizi göreceksiniz. Çünkü dağınıklık farkında olmadan enerjinizi düşürür.

8. Dinlenme köşeniz olsun.

Bu köşeye özel bir şey eklemek zorunda değilsiniz. Koltuğunuzun kenarı ya da bir pencere önü olabilir. Sadece dinlenmek için sığınabileceğiniz bir köşeniz olsun, yeter. Yanınıza battaniyenizi, kitabınızı alır; sessizliğe kendinizi bırakırsınız. Oradan enerjiniz yenilenmiş bir şekilde kalkarsınız.

9. Açık rafları düzenli olarak temizleyin.

Eşyalarınızı ya da kitaplarınızı koyduğunuz açık rafların düzenli olmasına dikkat edin. Ayrıca sevdiğiniz objelerle, kitaplarla ve mumlarla süsleyebilirsiniz. Göz yormayan detaylar sayesinde kendinize ait bir raf düzeni elde etmiş olursunuz.

10. Sizi iyi hissettirecek detayları öne çıkarın.

Son olarak! Bunların hiçbiri zorunluluk değil. Trend olan şeyleri de yapmak zorunda değilsiniz. Size neyin iyi geldiğini bilmeniz önemli. Başkalarına göre evinizi düzenlemek, evinizi yaşanır hâle getirmez. O eve girdiğinizde huzurlu hissetmeniz önemli!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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