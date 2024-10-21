Evine Alman Gereken Süpürge Hangisi?

Senin evin için en uygun süpürge Aqua Trio 9000. Uzun süreli ve kesintisiz bir temizlik performansı arıyorsun ve bu cihaz tam sana göre. Güçlü lityum iyon pili sayesinde, elektrikli süpürge ve mop modunda normal ayarda 25 dakikaya kadar temizlik yapabilirsin. Sadece elektrikli süpürge modunda ise bu süre 45 dakikaya kadar uzanır. Turbo modda da 25 dakika temizlik yapma imkânın var. Ekstra bir pil ekleyerek toplam kullanım süresini 90 dakikaya çıkarabilir, böylece uzun süreli temizlik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirsin.