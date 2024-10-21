Evine Alman Gereken Süpürge Hangisi?
Evine Alman Gereken Süpürge Hangisi?
Temizlik, evin en önemli parçalarından biridir ve doğru süpürge seçimi bu süreci kolaylaştırır. Bu test, ihtiyaçlarını ve temizlik alışkanlıklarını değerlendirerek, evin için en uygun süpürgeyi bulmana yardımcı olacak. Hazırsan, seni teste alalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ev temizleme konusunda ne kadar detaycısın? Puanlar mısın?
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2. Evinin büyüklüğünü öğrenelim!
3. Süpürgenin yüksek emiş gücü olması senin için önemli mi?
4. Peki, süpürgenin ağırlığı senin için önemli mi?
5. Süpürgenin kablosuz olmasını ister misin?
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