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Evine Alman Gereken Süpürge Hangisi?

etiket Evine Alman Gereken Süpürge Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 10:01

Temizlik, evin en önemli parçalarından biridir ve doğru süpürge seçimi bu süreci kolaylaştırır. Bu test, ihtiyaçlarını ve temizlik alışkanlıklarını değerlendirerek, evin için en uygun süpürgeyi bulmana yardımcı olacak. Hazırsan, seni teste alalım!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Ev temizleme konusunda ne kadar detaycısın? Puanlar mısın?

2. Evinin büyüklüğünü öğrenelim!

3. Süpürgenin yüksek emiş gücü olması senin için önemli mi?

4. Peki, süpürgenin ağırlığı senin için önemli mi?

5. Süpürgenin kablosuz olmasını ister misin?

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6. Genel temizlikte hangisini tercih ediyorsun?

7. Süpürgede hangi tür temizliği seviyorsun?

8. Son olarak, süpürge tercihi yaparken herhangi bir markaya bağlı kalıyor musun?

Aqua Trio 9000!

Aqua Trio 9000!

Senin evin için en uygun süpürge Aqua Trio 9000. Uzun süreli ve kesintisiz bir temizlik performansı arıyorsun ve bu cihaz tam sana göre. Güçlü lityum iyon pili sayesinde, elektrikli süpürge ve mop modunda normal ayarda 25 dakikaya kadar temizlik yapabilirsin. Sadece elektrikli süpürge modunda ise bu süre 45 dakikaya kadar uzanır. Turbo modda da 25 dakika temizlik yapma imkânın var. Ekstra bir pil ekleyerek toplam kullanım süresini 90 dakikaya çıkarabilir, böylece uzun süreli temizlik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirsin.

Aqua Trio 9000!

Aqua Trio 9000!

Evde ihtiyaç duyduğun süpürge kesinlikle Aqua Trio 9000. Yüksek emiş gücü ve etkili temizlik performansıyla bu cihaz, temizlikte sana mükemmel bir çözüm sunacak. Başlığındaki LED ışıklar, zor görünen alanları aydınlatarak mobilya altlarındaki ince toz ve kırıntıları fark etmene yardımcı olur. Bu özellikler, temizlik işlemlerini hızlandırarak ev işlerini daha verimli hale getirecek.

Aqua Trio 9000!

Aqua Trio 9000!

Evde ihtiyaç duyduğun süpürge kesinlikle Aqua Trio 9000. Temizlik işlerini en pratik ve hızlı şekilde gerçekleştirmek için sana en ideal çözüm sunacak.. Aqua Trio 9000, tek bir cihazla hem süpürme hem de ıslak temizlik yapabilme yeteneğine sahip. Sert zeminlerdeki toz, kir, lekeler ve sıvıları etkili bir biçimde temizlerken, halı ve kilim gibi yumuşak zeminler için sadece süpürme modu sunuyor. Bu özellikleri sayesinde temizlik işlemlerini hızlandırarak daha az çaba harcamanı sağlayacak.

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