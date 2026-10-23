57 Yaşındaki Nev'den Kötü Haber: Yeniden Entübe Edildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Zor' ve 'Sen Gibi' şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev'in sağlık durumuyla ilgili sevenlerini yeniden endişelendiren bir gelişme yaşandı. Eylül ayında çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçının menajeri İlker Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumu duyurdu ve hayranlarından hem dua hem de acil destek istedi. Karaciğer nakli için değerlerinin toparlanması beklenen sanatçıdan gelen bu haber, sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi.
Kaynak: İlker Ercan / X
Nev, 2001'de çıkardığı ilk albümündeki "Zor" şarkısıyla Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri oldu.
Nev, 3 Eylül'de evinde bilincini kaybetti ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alındı.
Menajeri İlker Ercan, Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurdu ve 0 Rh pozitif kan bağışı istedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın