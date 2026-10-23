57 Yaşındaki Nev'den Kötü Haber: Yeniden Entübe Edildi!

Asıl adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 1968'de İstanbul'da doğdu ve müziğe mandolinle başladıktan sonra üniversite yıllarında aldığı gitar eğitimiyle sahneye adım attı. 1995'te Chantage grubuyla müzik yapan Nev, 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılmasının ardından solo kariyerine yöneldi ve 'Zor' şarkısının yer aldığı 'Her Şeye Rağmen' albümüyle listelerin zirvesine yerleşti.

'Sen Gibi', 'Işığım ve Gölgem' ve 'Kıyısız Deniz' gibi albümlerle yoluna devam eden sanatçı, 'Efkarlı', 'Benmişim' ve 'Yokum' gibi şarkılarıyla da sevilen bir isim olmayı sürdürdü. Sanatçı için zorlu süreç ise 3 Eylül'de evinde yaşadığı bilinç kaybıyla başladı.