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57 Yaşındaki Nev'den Kötü Haber: Yeniden Entübe Edildi!

57 Yaşındaki Nev'den Kötü Haber: Yeniden Entübe Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 07:25
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'Zor' ve 'Sen Gibi' şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev'in sağlık durumuyla ilgili sevenlerini yeniden endişelendiren bir gelişme yaşandı. Eylül ayında çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçının menajeri İlker Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durumu duyurdu ve hayranlarından hem dua hem de acil destek istedi. Karaciğer nakli için değerlerinin toparlanması beklenen sanatçıdan gelen bu haber, sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi.

Kaynak: İlker Ercan / X

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Nev, 2001'de çıkardığı ilk albümündeki "Zor" şarkısıyla Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri oldu.

Nev, 2001'de çıkardığı ilk albümündeki "Zor" şarkısıyla Türk pop müziğinin sevilen seslerinden biri oldu.

Asıl adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 1968'de İstanbul'da doğdu ve müziğe mandolinle başladıktan sonra üniversite yıllarında aldığı gitar eğitimiyle sahneye adım attı. 1995'te Chantage grubuyla müzik yapan Nev, 2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılmasının ardından solo kariyerine yöneldi ve 'Zor' şarkısının yer aldığı 'Her Şeye Rağmen' albümüyle listelerin zirvesine yerleşti.

'Sen Gibi', 'Işığım ve Gölgem' ve 'Kıyısız Deniz' gibi albümlerle yoluna devam eden sanatçı, 'Efkarlı', 'Benmişim' ve 'Yokum' gibi şarkılarıyla da sevilen bir isim olmayı sürdürdü. Sanatçı için zorlu süreç ise 3 Eylül'de evinde yaşadığı bilinç kaybıyla başladı.

Nev, 3 Eylül'de evinde bilincini kaybetti ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Nev, 3 Eylül'de evinde bilincini kaybetti ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Menajeri İlker Ercan, sanatçıya ulaşamayınca kardeşini aradığını, kardeşinin de Nev'i evinde yerde bulduğunu anlatmıştı. Kaldırıldığı hastanenin açıklamasına göre acil serviste entübe edilen sanatçıda yapılan tetkiklerde çoklu organ yetmezliği tespit edildi ve tedavisi yoğun bakımda sürdürüldü.

Bir süre sonra solunum cihazından ayrılan Nev için gelen haberler sevenlerini sevindirmiş, menajeri de sanatçının iyileşme eğiliminde olduğunu açıklamıştı. Ekim'in başında ise Nev'in karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu, Ercan'ın ifadesiyle önce değerlerin stabil hale gelmesi, ardından donör arayışına başlanması gerektiği öğrenildi.

Menajeri İlker Ercan, Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurdu ve 0 Rh pozitif kan bağışı istedi.

Menajeri İlker Ercan, Nev'in yeniden entübe edildiğini duyurdu ve 0 Rh pozitif kan bağışı istedi.

Nakil için umutla beklenen günlerde gelen son haber ise sevenlerini derinden üzdü. İlker Ercan, yaptığı paylaşımda Nev'in bir önceki gece yeniden entübe edildiğini ve durumunun çok kritik olduğunu yazdı.

Sanatçının yoğun kanama nedeniyle kana ihtiyaç duyduğunu belirten Ercan, 0 Rh pozitif kan grubuna sahip ve sağlık sorunu olmayan herkesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, Nevzat Doğansoy adına kan bağışında bulunmaya çağırdı. Paylaşımını sevenlerinden dua isteyerek tamamlayan Ercan'ın açıklamasının ardından hastaneden henüz yeni bir resmi açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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