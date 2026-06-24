Evinde Yemek Pişirilmeyen Kadının Sözleri Yeni Bir Tartışma Yarattı

Önce, 2,5 senelik evliyim. 2 senedir hiç yemek yapmadım. Yani 2 sene boyunca hiç yapmadım. Yarım senedir işte birkaç aydır falan yapıyorum. Ben yapmadan önce de Samet yapıyordu. Samet'in yapmadığı dönemde de herkes yiyip eve geliyordu. Mesela arıyorduk birbirimizi, diyorduk ki 'Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Aç mısın?'. Açım derse, ben diyordum ki 'Yiyip gel.' Yani ya dışarıda yiyip geliyordu ya da biz ortak birleşip evde yiyorduk. Çiğ köfte yedik, pizza yedik, hamburger yedik. Efendime söyleyeyim... Öyle yani, yiyecek bir sürü yemek vardı. Ya da ne yedik; evliliğimizin ilk yıllarıydı, cips yedik. Bol bol cips yedik. O yüzden tavsiye ediyorum. Eğer yemek yapmayı bilmiyorsanız, dışarıda kendi yemeğini yiyip eve gelebilecek bir adamla evlenin. Tavsiye.