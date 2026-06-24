Evinde Yemek Pişirilmeyen Kadının Sözleri Yeni Bir Tartışma Yarattı
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Sosyal medyada 'Zeylii' kullanıcı adıyla tanınan genç kadının evlilik hayatı ve yemek düzeni üzerine çektiği soru-cevap videosu büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takipçisinden gelen 'Kaç yıldır evlisin, daha önce yemekleri nasıl hallediyordunuz?' sorusuna yanıt veren içerik üreticisi destek de gördü tepki de...
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Yanıt şöyleydi...
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Tepkiler şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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