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Evinde Yemek Pişirilmeyen Kadının Sözleri Yeni Bir Tartışma Yarattı

Evinde Yemek Pişirilmeyen Kadının Sözleri Yeni Bir Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2026 - 17:57
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Sosyal medyada 'Zeylii' kullanıcı adıyla tanınan genç kadının evlilik hayatı ve yemek düzeni üzerine çektiği soru-cevap videosu  büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takipçisinden gelen 'Kaç yıldır evlisin, daha önce yemekleri nasıl hallediyordunuz?' sorusuna yanıt veren içerik üreticisi destek de gördü tepki de...

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Yanıt şöyleydi...

Önce, 2,5 senelik evliyim. 2 senedir hiç yemek yapmadım. Yani 2 sene boyunca hiç yapmadım. Yarım senedir işte birkaç aydır falan yapıyorum. Ben yapmadan önce de Samet yapıyordu. Samet'in yapmadığı dönemde de herkes yiyip eve geliyordu. Mesela arıyorduk birbirimizi, diyorduk ki 'Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Aç mısın?'. Açım derse, ben diyordum ki 'Yiyip gel.' Yani ya dışarıda yiyip geliyordu ya da biz ortak birleşip evde yiyorduk. Çiğ köfte yedik, pizza yedik, hamburger yedik. Efendime söyleyeyim... Öyle yani, yiyecek bir sürü yemek vardı. Ya da ne yedik; evliliğimizin ilk yıllarıydı, cips yedik. Bol bol cips yedik. O yüzden tavsiye ediyorum. Eğer yemek yapmayı bilmiyorsanız, dışarıda kendi yemeğini yiyip eve gelebilecek bir adamla evlenin. Tavsiye.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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