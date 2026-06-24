Kahvenin En İlkel Hali mi? Türk Kahvesini Sevenler ve Abartılı Bulanlar Birbirine Girdi
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Kendine has pişirme yöntemi, pratikliği ve falıyla fincanıyla oluşturduğu kültürle Türk Kahvesi mutfağımızın en özel içeceklerinden biri. Ancak kahvenin birbirinden farklı pişirme ve servis yöntemlerinin olması ve bu yöntemlerin ülkemizde her geçen gün daha da popülerleşiyor olması bazılarını 'Türk Kahvesi abartılıyor mu?' gibi düşüncelere sevkedebiliyor.
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Tartışma da bu paylaşımla başladı.
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Tabii sosyal medya da ikiye bölündü.
Bu düşünceye destek veren de oldu.
Öfkelenen de...
Bu yöntemin sağlıklı olduğunu düşünenler kadar...
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40'ından sonra kavuşanlar da kendini ifade etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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