Evinde Gibi Hissettiren Bir Butik Otel Deneyiminin 10 Samimi Özelliği
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Bazen bir mekân evimiz gibi olur... Samimi, rahat ve konforlu. Özellikle butik otellerin lobisine adım attığında fark edersin. Otel lüksüdür ama hissi tamamen ev gibidir. Bir butik otele girdiğin anda o çok sevdiğin 'evindeymişsin' hissinin arkasındaki 10 samimi özelliği keşfedelim mi? Hadi, başlıyoruz!
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1. "Değerli misafirlerimiz" diye başlamayan bir karşılama vardır.
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2. O tanıdık güvene uyanırsın.
3. Bölgenin ruhunu odanda hissedersin.
4. Gözünü yormayan, abartısız bir estetiğin içinde bulursun kendini.
5. Gün batımını yakalayan o köşeyi bulursun.
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6. Sadece sana ait olan o saklı kalma anını yaşarsın.
7. Yerel keşiflerin izini sürersin.
8. Klişelerden uzak bir tatil yaparsın.
9. Telaşsız bir ruh haline geçersin.
10. Az kelimeyle çok şey anlattığın bir huzura kavuşursun.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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