Evinde Gibi Hissettiren Bir Butik Otel Deneyiminin 10 Samimi Özelliği

O resmi, mesafeli ve ezberlenmiş otel jargonunu kapıda bırakırsın. Adımını attığın an seni karşılayan dil gerçekten samimi ve sıcaktır... Sanki yan masadaki yakın bir arkadaşınla konuşuyormuşsun gibi hissedersin çünkü bilirsin ki evde protokol olmaz, içten bir merhaba olur.