Evinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

Senin evindeki en büyük eksik eşyadan ziyade kendine ayırdığın alan. Evinin salonu, mutfağı, yatak odası ve diğer bölümleri çeşitli işlere hizmet ediyor ama senin sadece keyif yapmak, düşünmek, okumak veya hiçbir şey yapmamak için kullandığın bir köşe yok. Oysa insanın evinde yalnızca kendisine ait küçük bir alanının olması bile evle kurduğu ilişkiyi değiştirebiliyor. Pencere kenarına bir koltuk, balkonda birkaç sandalye, kitaplarının yanında küçük bir lamba ya da akşamları içine gömülebileceğin rahat bir köşe sana yeterli olabilir. Burada amaç Pinterest'ten fırlamış kusursuz bir köşe yaratmaktan daha çok kapıyı kapattığında dünyanın geri kalanından biraz uzaklaşabileceğin bir alan oluşturmak.