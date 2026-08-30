Evinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evimiz bizim sığınağımız, günün yorgunluğunu attığımız en özel alanımız. Ama bazen içinde yaşarken fark etmesek de bir şeyler gözümüzü tırmalar, enerjimizi çeker. Belki ufak bir mobilya, belki hiç açmadığın o ışık, belki de ruhunu sıkan o renkler... Hazırsan, hayalindeki evi tasarlarken gözden kaçırdığın ve hemen müdahale etmen gereken o tek şeyi sana söyleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eve girdin, bütün gün dışarıdaydın. Üzerini değiştirip ilk nereye geçersin?
2. Yeni bir eve taşındın ve ilk gün yalnızca bir odayı tamamen yerleştirebileceksin. Hangisini seçersin?
3. Evine aniden habersiz bir misafir gelse ilk tepkin ne olur?
4. Evinin salonunda hiç kullanılmayan küçük bir köşe var. Orayı ne yapardın?
5. Bir arkadaşın sana ev hediyesi almak istiyor. Hangisini seçmesini isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dolabını açtığında yıllardır giymediğin bir kıyafetle karşılaştın. Ne yaparsın?
7. Evinde seni en çok rahatsız eden şey hangisi?
8. Son olarak evinin duvarları konuşabilse sence sana ne söylerdi?
Fazlalıklardan kurtulmalısın!
Evinin aydınlatmasını değiştirmelisin!
Kullanım alanlarını değiştirmen gerekiyor!
Kendine ait bir alan yaratman gerek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın