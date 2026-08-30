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Evinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

etiket Evinde Değiştirmen Gereken Şey Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 10:01
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Evimiz bizim sığınağımız, günün yorgunluğunu attığımız en özel alanımız. Ama bazen içinde yaşarken fark etmesek de bir şeyler gözümüzü tırmalar, enerjimizi çeker. Belki ufak bir mobilya, belki hiç açmadığın o ışık, belki de ruhunu sıkan o renkler... Hazırsan, hayalindeki evi tasarlarken gözden kaçırdığın ve hemen müdahale etmen gereken o tek şeyi sana söyleyelim!

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1. Eve girdin, bütün gün dışarıdaydın. Üzerini değiştirip ilk nereye geçersin?

2. Yeni bir eve taşındın ve ilk gün yalnızca bir odayı tamamen yerleştirebileceksin. Hangisini seçersin?

3. Evine aniden habersiz bir misafir gelse ilk tepkin ne olur?

4. Evinin salonunda hiç kullanılmayan küçük bir köşe var. Orayı ne yapardın?

4. Evinin salonunda hiç kullanılmayan küçük bir köşe var. Orayı ne yapardın?

5. Bir arkadaşın sana ev hediyesi almak istiyor. Hangisini seçmesini isterdin?

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6. Dolabını açtığında yıllardır giymediğin bir kıyafetle karşılaştın. Ne yaparsın?

7. Evinde seni en çok rahatsız eden şey hangisi?

8. Son olarak evinin duvarları konuşabilse sence sana ne söylerdi?

Fazlalıklardan kurtulmalısın!

Senin evinde problem büyük ihtimalle az eşyadan ziyade fazla hikaye. Bir çekmeceyi açtığında yıllardır kullanmadığın ama bunu atmaya kıyamam dediğin en az birkaç şey çıkma ihtimali oldukça yüksek. Üstelik mesele yalnızca dolapların dolu olması da değil. Kullanılmayan eşyalar evin hareket alanını da daraltıyor. Sen yeni bir şey satın almadan önce mevcut eşyalarının hangilerinin gerçekten hayatında bir karşılığı olduğunu düşünmelisin. Özellikle depolama alanlarını artırmak yerine önce depoladığın şeylerin yarısını sorgulamak sana çok daha iyi gelebilir. Evinin biraz boşalmasıyla kafanın içinin de ferahladığını fark edeceksin!

Evinin aydınlatmasını değiştirmelisin!

Senin evin muhtemelen kötü görünmüyor, fakat biraz fazla uslu olabilir. Aynı renkler, benzer mobilyalar ve güvenli dekorasyon seçimleri zamanla evin karakterini törpüleyebiliyor. Özellikle ışık konusunda daha cesur davranman, evin atmosferini düşündüğünden çok daha fazla değiştirebilir. Sıcak ışıklar, güçlü bir duvar rengi, büyük bir tablo veya dikkat çekici bir lamba evine anında başka bir enerji verecek. Her şeyin birbirine kusursuz biçimde uyması gerektiği fikrinden biraz uzaklaşmanda fayda var.

Kullanım alanlarını değiştirmen gerekiyor!

Senin için güzel görünen bir evden önce iyi çalışan bir ev önemli. Ancak mevcut düzeninde bazı eşyalar yanlış yerde olabilir, bazı alanlar gereğinden fazla kullanılabilir, bazı köşeler ise tamamen boşa gidiyor olabilir. Evinin her metrekaresini yeniden düşünmek sana yepyeni bir yaşam alanı kazandıracak. Özellikle mobilyaların konumunu değiştirmek, giriş alanını düzenlemek ve günlük hayatta sürekli kullandığın eşyalara daha kolay ulaşabileceğin çözümler üretmek mühim. Belki de yıllardır evim küçük diyorsun ama asıl mesele planının verimsiz olması. Senin evine yeni eşyalardan önce iyi bir yerleşim planı gerekiyor.

Kendine ait bir alan yaratman gerek!

Kendine ait bir alan yaratman gerek!

Senin evindeki en büyük eksik eşyadan ziyade kendine ayırdığın alan. Evinin salonu, mutfağı, yatak odası ve diğer bölümleri çeşitli işlere hizmet ediyor ama senin sadece keyif yapmak, düşünmek, okumak veya hiçbir şey yapmamak için kullandığın bir köşe yok. Oysa insanın evinde yalnızca kendisine ait küçük bir alanının olması bile evle kurduğu ilişkiyi değiştirebiliyor. Pencere kenarına bir koltuk, balkonda birkaç sandalye, kitaplarının yanında küçük bir lamba ya da akşamları içine gömülebileceğin rahat bir köşe sana yeterli olabilir. Burada amaç Pinterest'ten fırlamış kusursuz bir köşe yaratmaktan daha çok kapıyı kapattığında dünyanın geri kalanından biraz uzaklaşabileceğin bir alan oluşturmak.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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