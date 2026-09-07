Evet/Hayır Testine Göre Sana Karşı Gizli Bir Rekabet Var mı?
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Bazı insanların sana karşı tavrında açıklayamadığın bir değişiklik olduğunu hissediyor musun? Başarılarını küçümseyen, yaptıklarını taklit eden, seninle sürekli kendini kıyaslayan ya da sen bir şey yaptığında tuhaf şekilde sessizleşen biri olabilir mi?
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Evet/Hayır Testine Göre Sana Karşı Gizli Bir Rekabet Var mı?
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