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Everybody Knows: Kendi Gemisinin Kaptanı Olan Cesur Kişilerin Dinlemesi Gereken 13 Muhteşem Şarkı

etiket Everybody Knows: Kendi Gemisinin Kaptanı Olan Cesur Kişilerin Dinlemesi Gereken 13 Muhteşem Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:46

Yalnızca cesurların dinlemesi gereken kendilerini güçlü hissettirecek şarkılar bu listede!

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1. Lana Del Rey - Doin' Time

2. Will.i.am ft. Justin Bieber - That Power

3. Eminem - Not Afraid

4. Kanye West - Power

5. Wiz Khalifa - Work Hard Play Hard

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6. The Chainsmokers ft. Kygo - Family

7. Avicii - The Nights

8. Post Malone - Better Now

9. Maroon 5 - Daylight

10. Katy Perry - Firework

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11. Flo Rida - GDFR ft. Sage The Gemini and Lookas

12. The Wanted - Glad You Came

13. Coldplay - Viva La Vida

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