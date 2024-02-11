Everybody Knows: Kendi Gemisinin Kaptanı Olan Cesur Kişilerin Dinlemesi Gereken 13 Muhteşem Şarkı
Everybody Knows: Kendi Gemisinin Kaptanı Olan Cesur Kişilerin Dinlemesi Gereken 13 Muhteşem Şarkı
Yalnızca cesurların dinlemesi gereken kendilerini güçlü hissettirecek şarkılar bu listede!
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1. Lana Del Rey - Doin' Time
2. Will.i.am ft. Justin Bieber - That Power
3. Eminem - Not Afraid
4. Kanye West - Power
5. Wiz Khalifa - Work Hard Play Hard
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6. The Chainsmokers ft. Kygo - Family
7. Avicii - The Nights
8. Post Malone - Better Now
9. Maroon 5 - Daylight
10. Katy Perry - Firework
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11. Flo Rida - GDFR ft. Sage The Gemini and Lookas
12. The Wanted - Glad You Came
13. Coldplay - Viva La Vida
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