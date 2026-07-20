Evden Geç Çıkmanıza Sebep Olacak Enerjik Sabah Şarkıları
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Sabah yataktan kalkıp işe ya da okula gitmek bazen çok zor oluyor, biliyoruz. Ama bunu sizin için kolaylaştıracak bazı şarkılar var. Enerjinizi tavan yaptıracak ve hazırlık aşamasını eğlenceli hale getirecek şarkıları sizin için seçtik. Bu şarkılarla hazırlanmayı o kadar çok seveceksiniz ki evden çıkmakta zorlanacaksınız!
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Sabrina Carpenter - Espresso
Rose & Bruno Mars - APT.
Manifest X Ajda Pekkan - Hileli
Dua Lipa - Training Season
Ece Seçkin - Aya Benzer
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Lvbel C5 - Tak Tak Tak
Bad Bunny - Tití Me Preguntó
Zara Larsson - Lush Life
Ati242 - Italy Forma
Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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