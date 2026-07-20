article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Evden Geç Çıkmanıza Sebep Olacak Enerjik Sabah Şarkıları

etiket Evden Geç Çıkmanıza Sebep Olacak Enerjik Sabah Şarkıları

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabah yataktan kalkıp işe ya da okula gitmek bazen çok zor oluyor, biliyoruz. Ama bunu sizin için kolaylaştıracak bazı şarkılar var. Enerjinizi tavan yaptıracak ve hazırlık aşamasını eğlenceli hale getirecek şarkıları sizin için seçtik. Bu şarkılarla hazırlanmayı o kadar çok seveceksiniz ki evden çıkmakta zorlanacaksınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabrina Carpenter - Espresso

Son dönemlerin en sevilen şarkılardan biri Espresso. Herkesin coverladığı şarkıyı Emily in Paris'te bile duymuştuk. Sabahları hazırlanmakta zorlanıyorsanız arkada Espresso açmayı denemelisiniz. Sabrina'nın o eğlenceli sesiyle enerjiniz bir anda yükseliyor ve güne en iyi şekilde başlayabiliyorsunuz.

Rose & Bruno Mars - APT.

Dünyanın her yerinden, herkesin dinlediği bir şarkı APT. Ritmine kapılıp da gitmeyen yok diyebiliriz. Özellikle sabahları yataktan çıkıp hazırlanmak eziyet geliyorsa o zaman arkada açmanız gereken şarkı bu! Hâlâ herkesin dans etmek için açtığı şarkı sabah mahmurluğunu atmanın güzel yollarından biri.

Manifest X Ajda Pekkan - Hileli

Bu listeye Manifest koymasak olmazdı. Her şarkısı sabah hazırlanmak için uygun elbette ama Hileli'nin yeri çok ayrı. Girişiyle bile enerjinizi anında yükseltmeye yetiyor. Hele o dans ritimleri çalmaya başlayınca kendinizi durdurmayacaksınız. Bu şarkıyla hazırlanırken evden çıkmak biraz uzayabilir, bizden söylemesi!

Dua Lipa - Training Season

Dua Lipa'nın tüm şarkıları genelde enerjimizi yükseltiyor zaten. Ama Training Season şarkısının yeri elbette çok başka. Dinlerken kendinizden geçeceğiniz şarkılardan biri olan Training Season'ı sabah hazırlanırken dinleyeceğiniz playliste ekleyin deriz!

Ece Seçkin - Aya Benzer

Mustafa Sandal'ın eşsiz parçalarından biri Aya Benzer'i Saygı 1'de Ece Seçkin seslendirdi. Şarkıya seviye atlatan bir yorum oldu elbette. Ece Seçkin'in yorumuyla Aya Benzer'le sabah hazırlanmak çok kolaylaşacak. Son ses açarak dinlerken hazırlanmaya vakit bile bulamayacaksınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lvbel C5 - Tak Tak Tak

Lvbel C5'in en çok dinlenen şarkılarından olan Tak Tak Tak, enerjiyi bir anda arşa çıkarıyor. Sabah okula ya da işe gitmek istemediğiniz zamanlarda enerjinizi yükseltmek için açabileceğiniz ideal şarkılardan biri yani. Tekrar tekrar çalarak sabahınızın daha enerjik başlamasını sağlamanız mümkün.

Bad Bunny - Tití Me Preguntó

Super Bowl'da söyledikten sonra tekrar herkesin gözdesi olan Tití Me Preguntó tam sabah hazırlanırken dinlemelik. Açar açmaz enerjinizi yükselten şarkıyı Bad Bunny söylerken siz de tam bir motivasyonla hazırlanabileceksiniz. Sabahları mutsuz ve enerjisiz oluyorsanız bu şarkıyı açmayı deneyin bakalım!

Zara Larsson - Lush Life

Zara Larsson'un Lush Life şarkısı eski bir şarkı aslında. Ama hayranlarını sahneye alıp dans ettirmesiyle tekrar patlayan şarkı ile hazırlanmak çok iyi olmaz mı? Melodisiyle insanın içini çoşturan Lush Life dinlerken dansını yapmadan duramayacaksınız elbette.

Ati242 - Italy Forma

Ati242'nin Italy Forma şarkısı, hazırlanırken dinlemeye uygun rap parçalarından. Şarkının çoştuğu anlarda hazırlanmayı unutup kendinizi ritme kaptırabilirsiniz. Sabah playlistinize ekleyecek şarkı arıyorsanız Italy Forma tam bu listeye uygun.

Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur

Geçen yaza damga vuran Yerinde Dur şarkısı, hâlâ çok dinlenenler arasında. Hareketli parça ile sabah uyanıp hazırlanmak işkence olmaktan çıkıyor. Son ses kulaklıkla dinlerken giyinmek ve hazırlanmak sizin için çok kolaylaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın