Evdeki Zeminleri Geleceğin Gibi Parlatacak 10 İpucu
Evdeki Zeminleri Geleceğin Gibi Parlatacak 10 İpucu
Evinizin zemini ne kadar temiz ve parlaksa, genel görünümü de o kadar ferah ve şık olur. Ancak zemin temizliği, doğru yöntemler kullanılmadığında hem yorucu hem de zaman alıcı olabilir. Neyse ki birkaç pratik ve etkili ipucu ile zeminlerinizi hiç olmadığı kadar parlak gösterebilirsiniz.
Nasıl mı? 👇
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1. Yumuşak tabanlı ev terlikleri kullanabilirsin.
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2. Paspas suyuna birkaç damla sirke ekleyebilirsin.
3. Temizlik suyuna çok fazla temizlik ürünü eklemeni tavsiye etmeyiz.
4. Kaynar su yerine ılık su kullanmayı tercih edebilirsin.
5. İlgini çekebilecek bir yöntemle geldik: Philips AquaTrio 9000 Kablosuz Dikey Süpürge kullanabilirsin.
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6. Yerleri paspaslayacağın zaman fazla ıslatmadan temizle.
7. İlginç ama etkili bir ipucu: Temizlikten önce zemine bebek pudrası dökebilirsin.
8. Kullanılmayan çorapları paspas bezi olarak değerlendirebilirsin. Tabii hepsi temiz ise.
9. Limon suyu ile doğal parlatıcını elde edebilirsin.
10. Cam temizleme spreyini zeminlerde kullanmayı dene.
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