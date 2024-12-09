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Evdeki Zeminleri Geleceğin Gibi Parlatacak 10 İpucu

etiket Evdeki Zeminleri Geleceğin Gibi Parlatacak 10 İpucu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 13:31

Evinizin zemini ne kadar temiz ve parlaksa, genel görünümü de o kadar ferah ve şık olur. Ancak zemin temizliği, doğru yöntemler kullanılmadığında hem yorucu hem de zaman alıcı olabilir. Neyse ki birkaç pratik ve etkili ipucu ile zeminlerinizi hiç olmadığı kadar parlak gösterebilirsiniz.

Nasıl mı? 👇

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1. Yumuşak tabanlı ev terlikleri kullanabilirsin.

1. Yumuşak tabanlı ev terlikleri kullanabilirsin.

Evde sert tabanlı terlikler kullanmak, zeminde çiziklere neden olabilir. Bunun yerine yumuşak ve kauçuk tabanlı terlikler tercih edebilirsin. Zeminin daha uzun süre parlak kalmasını sağlar ve sık sık çizikleri temizlemek zorunda kalmazsın. Hem ayakların yumuşacık terliklerle daha rahat eder. Yani bir taşla iki kuş!

2. Paspas suyuna birkaç damla sirke ekleyebilirsin.

2. Paspas suyuna birkaç damla sirke ekleyebilirsin.

Zemini parlatmak için doğal ve etkili bir çözüm arıyorsan temizlik suyuna birkaç damla beyaz sirke ekleyebilirsin. Sirke, kiri çözerken zemine parlaklık kazandırır. Üstelik kimyasal ürün kullanmadan doğal bir temizlik sağlamış olursun.

3. Temizlik suyuna çok fazla temizlik ürünü eklemeni tavsiye etmeyiz.

3. Temizlik suyuna çok fazla temizlik ürünü eklemeni tavsiye etmeyiz.

Temizlik suyuna fazla sabun veya deterjan eklemek, zeminde yapışkan bir tabaka bırakabilir ve mat bir görüntü oluşturur. Daha az ürün kullanarak zemini hem daha hızlı durulayıp hem de daha parlak tutabilirsin.

4. Kaynar su yerine ılık su kullanmayı tercih edebilirsin.

Kaynar su, özellikle laminat veya parke zeminlerde yüzeyin zarar görmesine neden olabilir. Ilık su kullanarak temizlik yapmak, hem zemini korur hem de parlak bir görünüm elde etmene yardımcı olur.

5. İlgini çekebilecek bir yöntemle geldik: Philips AquaTrio 9000 Kablosuz Dikey Süpürge kullanabilirsin.

5. İlgini çekebilecek bir yöntemle geldik: Philips AquaTrio 9000 Kablosuz Dikey Süpürge kullanabilirsin.

Zeminleri ıslak ya da kuru fark etmeksizin temizlemek istiyorsan, Philips AquaTrio 9000 kablosuz dikey süpürgenin gücüyle tanışmanın vakti gelmiş demektir. 😎 Tek bir cihaz ile tam temizlik sağlamakla kalmaz, 3 farklı temizleme modu ile ihtiyacın olan zemin temizliğini yapabilirsin. Balığındaki LED ışıklar, kirleri bizzat görmeni sağlıyor. Yani Philips AquaTrio 9000 dikey süpürgeden ne kaçan ne de uçan kurtulur!

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6. Yerleri paspaslayacağın zaman fazla ıslatmadan temizle.

6. Yerleri paspaslayacağın zaman fazla ıslatmadan temizle.

Zemini silerken paspası çok fazla ıslatırsan su lekesi oluşabilir veya zemin zarar görebilir. Paspası iyice sıkarak sadece nemli bir bezle temizlik yapmak daha iyi sonuç verir. Böylece kurutma işlemiyle de uğraşmazsın.

7. İlginç ama etkili bir ipucu: Temizlikten önce zemine bebek pudrası dökebilirsin.

7. İlginç ama etkili bir ipucu: Temizlikten önce zemine bebek pudrası dökebilirsin.

Ahşap ya da laminat zeminlerdeki inatçı kirler için temizlik öncesinde bir miktar bebek pudrası serpebilirsin. Bebek pudrası, yağı ve kiri hapseder, daha kolay bir temizlik sağlar. Ayrıca zeminin hoş kokmasını da sağlar.

8. Kullanılmayan çorapları paspas bezi olarak değerlendirebilirsin. Tabii hepsi temiz ise.

Eski çoraplar, özellikle parke zeminleri parlatmak için harika bir temizlik bezi olabilir. Çorabı eline geçirip zemini silmek hem kolay hem de etkili bir yöntemdir. Ayrıca çizik oluşumunu da engeller. Bir şans verilebilir!

9. Limon suyu ile doğal parlatıcını elde edebilirsin.

Bir bardak suya birkaç damla limon suyu ekleyerek zemini doğal yollarla parlatabilirsin. Bu karışımı zemine uygulayıp temiz bir bezle kuruladığında pırıl pırıl bir görünüm elde edersin. Limonun ferahlatıcı kokusu da cabası!

10. Cam temizleme spreyini zeminlerde kullanmayı dene.

Cam temizleme spreyleri, fayans ve seramik zeminleri hızlıca parlatmak için kullanılabilir. Temiz bir bez veya mikrofiber paspasla zemini silerek anında parlaklık sağlayabilirsin. Bu yöntem, özellikle misafir gelmeden önce hızlı bir temizlik için idealdir.

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Ma Belle
Ma Belle
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