Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Hangi Kahveyi İçmelisin?

Senin bir çikolata aşığı olduğunu söylesek abartmayız diye düşünüyoruz. Çünkü nerede brownie, çikolata veya profiterol, orada sen varsın. Tatlı konusunda asla geri adım atamadığından senin damak zevkine en çok yakışan kahve de çikolatalı bir fincan mocha olmalı. Süt ve çikolatanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzet senin atıştırmalık keyfine çok yakışıyor. Ama sen yine de şeker konusunu abartmamak için mocha yanında daha hafif tatlılar tercih etmek isteyebilirsin.