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Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Hangi Kahveyi İçmelisin?

etiket Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Hangi Kahveyi İçmelisin?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
06.11.2026 - 10:18
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Kahvenin yanında ne yediğin, kahveni nasıl sevdiğin hakkında düşündüğünden daha fazla ipucu veriyor olabilir. Brownie görünce bütün planlarını iptal edenlerle tuzlu kuru yemişten şaşmayanların aynı fincanda buluşmasını zaten beklemiyoruz.  

O yüzden atıştırmalık tercihlerini yap, sana en çok yakışan kahveyi birlikte bulalım! 🎉

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1. Önce kolayla başlayalım... Bir film gecesine en çok yakışan atıştırmalık sence hangisi?

2. Bir kafede vitrinin önünde durdun. Gözün ilk hangisine gider?

3. Çikolata konusunda tarafını seçer misin?

4. Tuzlu atıştırmalıklara ne kadar düşkünsün?

5. Öğleden sonra küçük bir mola verdin. Hangisini seçersin?

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6. Bir de meyveli tatlılar aranın nasıl olduğunu söyler misin?

7. Türk kahvesinin yanında hangi ikram olsun istersin?

8. Son olarak her zaman olsa her zaman yerim dediğin tatlıyı da seç bakalım!

Americano

Americano

Sen atıştırmalık konusunda net ve sade olanlardansın. Genellikle de tercihini  tuzlu tatlardan yana yapıyorsun. Bu nedenle kahvende gereğinden fazla süt, köpük veya tatlılık aramıyorsun. Espresso üzerine sıcak su eklenerek hazırlanan americano, atıştırmalığının tadını bastırmadan yanında uzun uzun içebileceğin o harika kahve olabilir!

Cappuccino

Cappuccino

Senin için atıştırmalık demek biraz da keyif molası demek. Kruvasan, kek ve tarçınlı hamur işleri gibi yumuşak tatlar senin damak zevkine en çok uyanlar arasında. Onlara en çok yakışan kahve ise elbette yumuşacık köpüğüyle öne çıkan cappuccino olmalı. Espresso, sıcak süt ve köpüğün dengelendiği bu harika lezzet çok istediğin keyifli mola anlayışına tamamen uyuyor!

Mocha

Mocha

Senin bir çikolata aşığı olduğunu söylesek abartmayız diye düşünüyoruz. Çünkü nerede brownie, çikolata veya profiterol, orada sen varsın. Tatlı konusunda asla geri adım atamadığından senin damak zevkine en çok yakışan kahve de çikolatalı bir fincan mocha olmalı. Süt ve çikolatanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzet senin atıştırmalık keyfine çok yakışıyor. Ama sen yine de şeker konusunu abartmamak için mocha yanında daha hafif tatlılar tercih etmek isteyebilirsin.

Flat White

Flat White

Sen daha yoğun ama dengeli tatlar arayanlardansın. Bol şekerli tatlılar yerine şekerli tadını doğal meyveden ya da kuru yemişten alanlar sana daha çok hitap ediyor. Üstelik çok şekerli olmayan bu atıştırmalıklar kahve yanında da çok iyi gidiyor. Kahve karakterinin süt içinde kaybolmadığı, ince dokulu sütle hazırlanan flat white da tam olarak bu damak zevkine uygun. Bir sonraki kahve siparişinde şans vermen güzel olabilir!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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