Seçtiğin Atıştırmalıklara Göre Hangi Kahveyi İçmelisin?
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Kahvenin yanında ne yediğin, kahveni nasıl sevdiğin hakkında düşündüğünden daha fazla ipucu veriyor olabilir. Brownie görünce bütün planlarını iptal edenlerle tuzlu kuru yemişten şaşmayanların aynı fincanda buluşmasını zaten beklemiyoruz.
O yüzden atıştırmalık tercihlerini yap, sana en çok yakışan kahveyi birlikte bulalım! 🎉
1. Önce kolayla başlayalım... Bir film gecesine en çok yakışan atıştırmalık sence hangisi?
2. Bir kafede vitrinin önünde durdun. Gözün ilk hangisine gider?
3. Çikolata konusunda tarafını seçer misin?
4. Tuzlu atıştırmalıklara ne kadar düşkünsün?
5. Öğleden sonra küçük bir mola verdin. Hangisini seçersin?
6. Bir de meyveli tatlılar aranın nasıl olduğunu söyler misin?
7. Türk kahvesinin yanında hangi ikram olsun istersin?
8. Son olarak her zaman olsa her zaman yerim dediğin tatlıyı da seç bakalım!
Americano
Cappuccino
Mocha
Flat White
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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