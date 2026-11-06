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Temizliği Ertelemen İçin Bir Bahane Veriyoruz!

etiket Temizliği Ertelemen İçin Bir Bahane Veriyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
06.11.2026 - 11:01
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Süpürgeyi çıkardın ama önce bir kahve içmen gerekiyor. Kahveni yaptın ama biraz dinlenmen lazım. Dinlendin ama artık akşam oldu… Tanıdık geldi mi? Temizlik konusunda hepimizin kendine göre bir bahanesi var. Şimdi sıra seninkini bulmakta!

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1. Evi şöyle bir süzdün ve temizlik gerektiğine karar verdin. İlk hareketin ne olur?

2. Temizliğe başlamadan önce kendine “Önce biraz dinleneyim.” dediğin oluyor mu?

3. Tam süpürgeyi çıkaracakken koltuğun üzerinde telefonunu gördün. Telefonu elime aldığım anda…

4. Temizliğe başlamayı düşündüğünde enerjin ne kadar düşüyor?

5. Aşağıdakilerden hangisi senin gerçek temizlik bahanene daha yakın?

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6. Temizlik için belirlediğin günü başka bir plan çıkınca kolayca değiştirir misin?

7. Evin sadece bir odasını temizleyecek enerjin var. Hangisini seçersin?

8. Dağınık bir odaya girince ilk yaptığın şey hangisine daha yakın?

Senin temizlikle aranda büyük bir kavga yok, sadece sürekli ertelenen bir buluşma var.

Evin biraz dağıldığında bunu hemen problem olarak görmüyorsun. “Daha sonra toplarım”, “Şimdi biraz dinleneyim” ve favorin olan “Zaten yarın yine dağılacak” cümleleri hayatının bir yerinde mutlaka devreye giriyor.

Aslında temizliği yapamayacağından değil, başlamak gözünde gereğinden fazla büyüdüğünden erteliyorsun. Sana bugün için vereceğimiz bahane belli: Biraz dinlen, sonra bakarsın. Ama ikimiz de biliyoruz, o “sonra” yarına kalabilir.

Senin temizlik anlayışında hafif bir adrenalin bağımlılığı olabilir.

Çünkü ortada acil bir durum yoksa harekete geçmek pek kolay değil. Misafir geleceği zaman evin bir anda ışık hızında toparlanması da bunun en büyük kanıtı!

Normal şartlarda günlerce bekleyebilen bulaşıklar, çamaşırlar ve dağınıklık; “Bir saate misafir geliyor” cümlesini duyduğun anda düşman ilan ediliyor. Sana vereceğimiz bahane ise hazır: Nasıl olsa son anda daha hızlı temizliyorsun.

Sen temizliği değil, temizliğe hazırlanmayı seviyorsun.

Bir kahve, biraz müzik, kısa bir telefon molası derken kendini bir anda temizlik yapmaktan çok başka şeylerle ilgilenirken bulabiliyorsun.

Üstelik bunun için kendine oldukça mantıklı açıklamalar da buluyorsun: “Kafamı toplamam lazım”, “Biraz enerji toplamam gerek”, “Müzik açmadan temizlik yapılmaz…” Sonuç? Temizlik hâlâ başlamadı.

Senin sorunun temizlikten kaçmak değil, nereden başlayacağını fazla düşünmek.

Bir odayı temizlemeye niyetlenip çekmeceleri, dolapları, köşeleri ve “madem başlamışken burayı da yapayım” dediğin yerleri hesaba katınca iş bir anda devasa bir projeye dönüşüyor.

Bu yüzden bazen hiç başlamamak daha kolay geliyor. Oysa bütün evi tek seferde kusursuz hale getirmen gerekmiyor. Sana bugün için vereceğimiz bahane şu: Sadece 10 dakika temizle, gerisini sonra düşünürsün. Bakalım o 10 dakika nereye kadar gidecek…

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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