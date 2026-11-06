Temizliği Ertelemen İçin Bir Bahane Veriyoruz!

Evin biraz dağıldığında bunu hemen problem olarak görmüyorsun. “Daha sonra toplarım”, “Şimdi biraz dinleneyim” ve favorin olan “Zaten yarın yine dağılacak” cümleleri hayatının bir yerinde mutlaka devreye giriyor.

Aslında temizliği yapamayacağından değil, başlamak gözünde gereğinden fazla büyüdüğünden erteliyorsun. Sana bugün için vereceğimiz bahane belli: Biraz dinlen, sonra bakarsın. Ama ikimiz de biliyoruz, o “sonra” yarına kalabilir.