Temizliği Ertelemen İçin Bir Bahane Veriyoruz!
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Süpürgeyi çıkardın ama önce bir kahve içmen gerekiyor. Kahveni yaptın ama biraz dinlenmen lazım. Dinlendin ama artık akşam oldu… Tanıdık geldi mi? Temizlik konusunda hepimizin kendine göre bir bahanesi var. Şimdi sıra seninkini bulmakta!
1. Evi şöyle bir süzdün ve temizlik gerektiğine karar verdin. İlk hareketin ne olur?
2. Temizliğe başlamadan önce kendine “Önce biraz dinleneyim.” dediğin oluyor mu?
3. Tam süpürgeyi çıkaracakken koltuğun üzerinde telefonunu gördün. Telefonu elime aldığım anda…
4. Temizliğe başlamayı düşündüğünde enerjin ne kadar düşüyor?
5. Aşağıdakilerden hangisi senin gerçek temizlik bahanene daha yakın?
6. Temizlik için belirlediğin günü başka bir plan çıkınca kolayca değiştirir misin?
7. Evin sadece bir odasını temizleyecek enerjin var. Hangisini seçersin?
8. Dağınık bir odaya girince ilk yaptığın şey hangisine daha yakın?
Senin temizlikle aranda büyük bir kavga yok, sadece sürekli ertelenen bir buluşma var.
Senin temizlik anlayışında hafif bir adrenalin bağımlılığı olabilir.
Sen temizliği değil, temizliğe hazırlanmayı seviyorsun.
Senin sorunun temizlikten kaçmak değil, nereden başlayacağını fazla düşünmek.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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