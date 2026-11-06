Dublin'de Medya Şirketlerine Bomba Tehdidi, RTÉ Dahil Üç Bina Boşaltıldı
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RTÉ canlı yayınlarını durdurdu.
İki medya grubu çalışanlarını eve gönderdi.
Tehditler İngiltere'ye de sıçradı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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