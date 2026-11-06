Dublin'de Medya Şirketlerine Bomba Tehdidi, RTÉ Dahil Üç Bina Boşaltıldı

İngiliz yayın kuruluşu Sky, güvenlik tehdidi aldığını açıkladı. Şirket güvenlik incelemesi yapıldığını, konunun ilgili kurumlara iletildiğini ve çalışanların güvenliğini öncelik olarak gördüğünü bildirdi. Sky'ın açıklamasında şu ifade yer aldı:

'Sky da güvenlik tehdidi alan diğer medya organizasyonlarından biri.'

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris sorumlunun kim olduğunun bilinmediğini, polis, güvenlik güçleri ve siber güvenlik uzmanlarının konuyu ciddiyetle ele aldığını söyledi. Başbakan Micheal Martin ise olayın koordineli bir girişim olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Tehditler, İtalya, Çekya ve Belçika'da uçaklara yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarlarının ardından bu kez medya şirketlerini hedef aldı.