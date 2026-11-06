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Dublin'de Medya Şirketlerine Bomba Tehdidi, RTÉ Dahil Üç Bina Boşaltıldı

Dublin'de Medya Şirketlerine Bomba Tehdidi, RTÉ Dahil Üç Bina Boşaltıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 19:15
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İrlanda'da dört medya şirketine e-posta yoluyla bombalı saldırı tehdidi gönderildi. Tehdit edilen şirketlerden üçü çalışanlarını binadan çıkarırken olay yerlerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tehditlerin ardından İngiltere'den Sky de güvenlik tehdidi aldığını duyurdu.

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RTÉ canlı yayınlarını durdurdu.

RTÉ canlı yayınlarını durdurdu.

Kamu yayıncısı RTÉ'ye bu sabah e-postayla gelen tehdidin ardından Dublin'deki Donnybrook yerleşkesinde çalışan gazeteciler ve görevliler binayı boşaltıp güvenli alanlarda toplandı. Olay yerine çok sayıda polis ve polis köpeği gönderilirken kanalın canlı yayınları durduruldu. Yalnızca RTÉ Radio 1'deki 'RTE's Today' programı yayınını sürdürdü.

İki medya grubu çalışanlarını eve gönderdi.

İki medya grubu çalışanlarını eve gönderdi.

Aynı tehdit e-postası Mediahuis ve Independent News Media'ya da ulaştı, iki şirket de binalarını tahliye etti. Çalışanlara evden çalışma talimatı verildi. Tehdit alan dördüncü şirket Virgin Media ise binasını boşaltmadı ve canlı yayınlarına devam etti.

Tehditler İngiltere'ye de sıçradı.

Tehditler İngiltere'ye de sıçradı.

İngiliz yayın kuruluşu Sky, güvenlik tehdidi aldığını açıkladı. Şirket güvenlik incelemesi yapıldığını, konunun ilgili kurumlara iletildiğini ve çalışanların güvenliğini öncelik olarak gördüğünü bildirdi. Sky'ın açıklamasında şu ifade yer aldı:

'Sky da güvenlik tehdidi alan diğer medya organizasyonlarından biri.'

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris sorumlunun kim olduğunun bilinmediğini, polis, güvenlik güçleri ve siber güvenlik uzmanlarının konuyu ciddiyetle ele aldığını söyledi. Başbakan Micheal Martin ise olayın koordineli bir girişim olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Tehditler, İtalya, Çekya ve Belçika'da uçaklara yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarlarının ardından bu kez medya şirketlerini hedef aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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