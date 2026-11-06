Milli Maç Engeli: ATV Dizisinin Yeni Bölümü İptal Edildi!
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ATV’nin perşembe akşamı dizisi Güneşin Doğduğu Yer, bu hafta yeni bölümle ekrana gelmeyecek. Kanal, 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Belçika maçını yayınlayacak. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin başrolünde olduğu dizinin 9. bölümü bu yüzden ertelendi. Yeni bölümün 19 Kasım’da yayınlanması bekleniyor.
Güneşin Doğduğu Yer'in 9. bölümü 12 Kasım Perşembe akşamı ATV'de yayınlanmayacak.
Türkiye ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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