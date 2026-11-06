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Milli Maç Engeli: ATV Dizisinin Yeni Bölümü İptal Edildi!

Milli Maç Engeli: ATV Dizisinin Yeni Bölümü İptal Edildi!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 19:31
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ATV’nin perşembe akşamı dizisi Güneşin Doğduğu Yer, bu hafta yeni bölümle ekrana gelmeyecek. Kanal, 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Belçika maçını yayınlayacak. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin başrolünde olduğu dizinin 9. bölümü bu yüzden ertelendi. Yeni bölümün 19 Kasım’da yayınlanması bekleniyor.

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Güneşin Doğduğu Yer'in 9. bölümü 12 Kasım Perşembe akşamı ATV'de yayınlanmayacak.

Güneşin Doğduğu Yer'in 9. bölümü 12 Kasım Perşembe akşamı ATV'de yayınlanmayacak.

ATV'nin perşembe akşamlarındaki iddialı yapımı Güneşin Doğduğu Yer, önümüzdeki hafta izleyicisiyle buluşamayacak.

Kanalın 12 Kasım Perşembe yayın akışında dizinin yerini milli maç aldı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'yı ağırlayacağı karşılaşmanın yayını saat 20.00'de ATV ekranlarında başlayacak.

Bu nedenle 5 Kasım'da yayınlanan 8. bölümün ardından merakla beklenen 9. bölüm ileri bir tarihe kaldı.

Türkiye ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 2 Ekim'de deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı bu kez kendi sahasında, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Milli maç akşamlarında kanalların dizilerini yayın akışından çıkarması alışılmış bir uygulama. Perşembe akşamı ATV'nin tek yeni bölüm dizisi olan Güneşin Doğduğu Yer de bu yüzden bir haftalık zorunlu ara verdi. Böylece dizi, 17 Eylül'deki başlangıcından bu yana ilk kez bir perşembe akşamını yeni bölümsüz geçirecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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