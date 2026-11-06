Temizlik Yaparken Hangi Vahşi Hayvana Dönüşüyorsun?
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Temizlik yaparken sen de normalde olduğundan biraz farklı birine dönüşüyor olabilirsin. Peki bu dönüşümün sonunda hangi vahşi hayvan ortaya çıkıyor?
1. Temizlik gününün sabahı yataktan nasıl kalkarsın?
2. Temizliğe başlamadan önce yaptığın ilk ritüel hangisi?
3. Aşağıdaki manzaralardan hangisi temizlik öncesi ruh halini en iyi tanımlıyor?
4. Bulaşık makinesini yerleştirirken nasıl bir strateji izlersin?
5. Şu anki motivasyon seviyeni 1 ile 4 arasında puanla:
6. Aynaları ve camları silerken kendini nasıl hissediyorsun?
7. Temizlik yaparken en çok hangi deterjanın kokusu seni mest eder?
8. Son Soru: Temizlik senin için aslında ne anlama geliyor?
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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