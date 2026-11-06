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Temizlik Yaparken Hangi Vahşi Hayvana Dönüşüyorsun?

etiket Temizlik Yaparken Hangi Vahşi Hayvana Dönüşüyorsun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
06.11.2026 - 16:20
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Temizlik yaparken sen de normalde olduğundan biraz farklı birine dönüşüyor olabilirsin. Peki bu dönüşümün sonunda hangi vahşi hayvan ortaya çıkıyor?

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1. Temizlik gününün sabahı yataktan nasıl kalkarsın?

2. Temizliğe başlamadan önce yaptığın ilk ritüel hangisi?

3. Aşağıdaki manzaralardan hangisi temizlik öncesi ruh halini en iyi tanımlıyor?

4. Bulaşık makinesini yerleştirirken nasıl bir strateji izlersin?

5. Şu anki motivasyon seviyeni 1 ile 4 arasında puanla:

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6. Aynaları ve camları silerken kendini nasıl hissediyorsun?

7. Temizlik yaparken en çok hangi deterjanın kokusu seni mest eder?

8. Son Soru: Temizlik senin için aslında ne anlama geliyor?

KANGURU

Senin temizlik anlayışın resmen bir parti! Müziği son ses açıp elinde viledanın sopasıyla mikrofon şov yapıyorsun. Salondan banyoya zıplayarak, dans ede ede temizlik yapmak her yiğidin harcı değil. Temizlik senin için bir angarya değil, adeta bedava kardiyo seansı. Evdeki diğer insanları da zorla bu çılgınlığa dahil ediyorsun ya, işte tam bir lidersin!

LEOPAR

Sen temizliğe başladığında evde adeta bir savaş stratejisi devreye giriyor. Sessizsin, derindensin ama o gözünden kaçan tek bir toz zerresi bile canını kurtaramaz. Milimetrik çalışıyorsun; tabakların duruşu bile nizami olmalı. Sen temizlik yaparken kimse etrafta dolaşmaya cesaret edemez çünkü o an konsantrasyonunu bozacak her şey potansiyel bir düşmandır. Günün sonunda arkanda kusursuz bir saray bırakıyorsun.

BAL PORSUĞU

Eyvah eyvah... Temizlik yaparken yanına yaklaşmaya korkulacak o insan kesinlikle sensin! Gözün dönüyor, hırsla koltukları çekiyor, deterjanı duvara fırlatır gibi sıkıyorsun. Önüne çıkan zorlu yağ lekesine de, tam o sırada ayak altında dolaşan ev halkına da aynı hırsla kükrüyorsun. Korkusuzsun; o ev bugün temizlenecek, gerekirse o banyo duvarları kazınacak! İşin bittiğinde ise bitap düşüp köşene çekiliyorsun.

PANDA

Yani şimdi dürüst olalım, senin bu testte ne işin var? Temizlik kelimesi bile uykunu getirmeye yetiyor. Minimum eforla maksimum konfor peşindesin. Süpürgeyi şöyle bir çalıştırıp 'neyse ya yoruldum' diyerek kendini koltuğa bırakma potansiyelin %100. 'Toz dediğin bugün alınır, yarın yine gelir, ne gerek var kasmaya' felsefesinin dünyadaki en tatlı temsilcisisin. Senin için temiz ev değil, huzurlu ev önemli!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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