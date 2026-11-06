Temizlik Yaparken Hangi Vahşi Hayvana Dönüşüyorsun?

Yani şimdi dürüst olalım, senin bu testte ne işin var? Temizlik kelimesi bile uykunu getirmeye yetiyor. Minimum eforla maksimum konfor peşindesin. Süpürgeyi şöyle bir çalıştırıp 'neyse ya yoruldum' diyerek kendini koltuğa bırakma potansiyelin %100. 'Toz dediğin bugün alınır, yarın yine gelir, ne gerek var kasmaya' felsefesinin dünyadaki en tatlı temsilcisisin. Senin için temiz ev değil, huzurlu ev önemli!