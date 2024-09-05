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Evdeki Yüzeyleri Temiz Tutmanı Sağlayacak 10 Tüyo

etiket Evdeki Yüzeyleri Temiz Tutmanı Sağlayacak 10 Tüyo

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 12:31

Evdeki yüzeyleri güzelce temizlemek için ihtiyacın olan her şey bu içerikte. Öyle ki bu tüyolar ile birlikte artık her yüzey tertemiz olacak!

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1. Kapının önü ve banyoya özel paspas kullanmalısın.

Paspaslar sandığımızdan da güçlü. Kapının önü, banyo ve balkona koyacağın paspaslar yüzeylerin tozlanması ve kirlenmesini önleyecektir. Tabii ki paspasları da düzenli olarak temizlemeyi unutmaman gerekiyor.

2. Yemekten hemen sonra alanı temizlemelisin.

Yemek yedikten sonra hızlıca masayı temizleyip bulaşıkları bulaşık makinesine koymak işini çok ama çok kolaylaştıracak. Bu sayede yemek artıklarının sertleşmesini ve daha zor temizlenmesini engelleyebilirsin.

3. Haftada en az 2 kere toz almalısın.

Toz alma rutini oluşturmak neredeyse her yüzeyin daha temiz kalmasını sağlar. Bu yüzden haftada en az 2 veya 3 kez toz almayı günlük rutinine eklemelisin. Zaman içerisinde faydasını ve etkilerini göreceksin!

4. Her yüzey için doğru temizlik ürünü kullanmalısın.

Aslında önemsiz gibi görünen bu detay oldukça önemli. Her yüzey için farklı etkileri olan temizlik ürünleri vardır. Yüzeyin türüne uygun temizlik ürünlerini kullanmak, hem daha etkili temizlik sağlar hem de yüzeye zarar vermeni engeller.

5. Doğal temizlik ürünlerine yer vermelisin.

Sirke, limon suyu gibi doğal temizleyicilerle de birçok yüzeyi temizleyebilirsin. Bu malzemeler hem çevre dostu hem de ekonomik olduğu için de oldukça artıları vardır. Zaman içerisinde etkilerini de görebilirsin.

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6. Ayna ve camlar için özel temizleyici kullanmalısın.

Temizlik yaparken en çok zorluk çıkaran yerlerden biri ayna ve camlardır. Çok sık iz ve leke kaldığı için özel üretilen malzemeleri kullanmak işini kolaylaştıracaktır. Ayna ve camlar için özel olarak üretilmiş temizleyiciler kullanarak leke ve çiziksiz bir temizlik yapabilirsin.

7. Banyo temizliğinde dezenfektan ürün kullanmalısın.

Banyo, tuvalet ve duş alanlarını düzenli olarak dezenfektanlarla temizleyerek bakteri oluşumunu engelleyebilirsin. Her hafta buraları düzenli olarak temizlemelisin.

8. Lekeleri hemen temizlemelisin.

Lekeleri oluştuğu anda temizlemek çok ama çok işini kolaylaştıracaktır. Kuruduğu anda bir lekeyi herhangi bir yüzeyden çıkartmak ekstra zorlaşacağı için anında temizlemelisin.

9. Doğru sünger veya bez kullanmalısın.

Sert süngerler bazı yüzeyleri çizebilir. Yüzeyin cinsine uygun bir sünger veya bez seçmek oldukça önemlidir. Fayansları ayrı, parkeleri ayrı bir ürünle silmelisin.

10. Temizledikten sonra yüzeyleri kurulamalısın.

Çünkü nemli yüzeyler bakteri ve küf üremesine neden olabilir. Bu yüzden her temizlikten sonra yüzeyleri mutlaka kurulamalısın.

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