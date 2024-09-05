Evdeki Yüzeyleri Temiz Tutmanı Sağlayacak 10 Tüyo

Temizlik yaparken en çok zorluk çıkaran yerlerden biri ayna ve camlardır. Çok sık iz ve leke kaldığı için özel üretilen malzemeleri kullanmak işini kolaylaştıracaktır. Ayna ve camlar için özel olarak üretilmiş temizleyiciler kullanarak leke ve çiziksiz bir temizlik yapabilirsin.