Evdeki Yüzeyleri Temiz Tutmanı Sağlayacak 10 Tüyo
Evdeki Yüzeyleri Temiz Tutmanı Sağlayacak 10 Tüyo
Evdeki yüzeyleri güzelce temizlemek için ihtiyacın olan her şey bu içerikte. Öyle ki bu tüyolar ile birlikte artık her yüzey tertemiz olacak!
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1. Kapının önü ve banyoya özel paspas kullanmalısın.
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2. Yemekten hemen sonra alanı temizlemelisin.
3. Haftada en az 2 kere toz almalısın.
4. Her yüzey için doğru temizlik ürünü kullanmalısın.
5. Doğal temizlik ürünlerine yer vermelisin.
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