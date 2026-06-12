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Evdeki Dağınıklığı Azaltmanın 10 Yolu

etiket Evdeki Dağınıklığı Azaltmanın 10 Yolu

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 09:31
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Evdeki dağınıklık bazen hepimizin gözünde büyüyor. Sürekli bir şeyleri toplamak, etrafı düzene sokmaya çalışmak gerçekten yorucu bir döngü. Aslında günlük akışa dahil edeceğin ufak alışkanlıklarla bu karmaşanın önüne geçmek hiç zor değil.

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1. Adresim aynı, kaderim aynı: Her eşyanın yeri sabit olsun.

1. Adresim aynı, kaderim aynı: Her eşyanın yeri sabit olsun.

Eşyaların evin içinde göçebe gibi dolaşmasını engellemenin en kolay yolu, onlara ait net bir yer belirlemek. Anahtarları, kumandaları veya şarj aletlerini kullandıktan sonra kendi yerlerine bırakmaya alışırsan dağınıklık büyük ölçüde bitiyor.

2. 3 saniye kuralı dışında 15 dakika kuralını duydun mu?

Günün sonunda bütün evi toparlamak göz korkutucu gelebilir. Bunun yerine her akşam sadece 15 dakikanı ayırıp ortalıktaki ufak tefek eşyaları hızlıca yerine kaldırabilirsin. 15 dakikada kaç TikTok videosu izliyorsun? Bunun yerine evi hemen toplayabilirsin aslında. Sadece 15 dakika!

3. Düz zeminleri boş bırak.

3. Düz zeminleri boş bırak.

Masalar, mutfak tezgahları ve sehpalar nedense hep bir şeyler bırakmak için ilk hedefimiz oluyor. Bu düz zeminleri elinden geldiğince boş tutmaya çalış. Üzerlerinde sadece gerçekten orada durması gereken birkaç eşya kalsın.

4. "Bir giren varsa bir çıkan olsun." kuralından da bahsetmemiz gerek.

4. "Bir giren varsa bir çıkan olsun." kuralından da bahsetmemiz gerek.

Eve yeni bir eşya alıyorsan eskisini elden çıkarmayı düşünebilirsin. Yeni bir kupa aldığında kullanmadığın bir kupayı birine hediye edebilirsin. Ya da bir tarafı kırılmışsa poşete sarıp çöpe atabilirsin. Hem çöpleri karıştıran sokak hayvanları (😔) zarar görmemiş olur.

5. Kablo karmaşası evi dağınık gösterir. Kablo düzenleyicilere merhaba demek gerek.

5. Kablo karmaşası evi dağınık gösterir. Kablo düzenleyicilere merhaba demek gerek.

Televizyon ünitesi veya çalışma masasının etrafındaki kablo düğümleri mekanı olduğundan çok daha dağınık gösteriyor. Basit kablo toplayıcılar veya gizleyici kutular kullanarak bu görsel kirliliği hızlıca temizleyebilirsin.

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6. Kağıt yığınları o kadar çok dağınık gösteriyor ki her yeri... Ne yapmak gerek?

6. Kağıt yığınları o kadar çok dağınık gösteriyor ki her yeri... Ne yapmak gerek?

Faturalar, broşürler veya eski fişler hiç fark ettirmeden birikiyor. Dijital ortamda halledebileceğin faturaları e-postaya yönlendir ve masanın üzerinde bekleyen gereksiz kağıt yığınlarından hemen kurtul. Mail kutun da dağınık görünebilir ama başka bir gün ona da el atarız beraber!

7. Mobilyaların depolama alanlarını muhakkak değerlendir.

7. Mobilyaların depolama alanlarını muhakkak değerlendir.

Sandıklı puflar, altı çekmeceli yataklar veya depolama alanı olan sehpalar gerçekten hayat kurtarıyor. Ortalıkta görünmesini istemediğin eşyaları buralarda saklayarak göz yorgunluğunu bitirebilirsin.

8. Duvarları dağınıklığı azaltmak için kullanabilirsin.

8. Duvarları dağınıklığı azaltmak için kullanabilirsin.

Sadece zemini veya alt dolapları değil, duvarları da aktif kullanabilirsin. Yüksek raflar veya dolap içi düzenleyiciler eşyalarını daha az yer kaplayacak şekilde saklamana yardımcı oluyor. Özellikle mutfak ve banyoda çok işe yarayan bir yöntem.

9. Yüzleşme vakti: 6 ay kuralına bir göz atalım.

Bir kıyafeti, mutfak aletini veya herhangi bir eşyayı son altı ayda hiç kullanmadıysan büyük ihtimalle bir daha kullanmayacaksın demektir. Kendine dürüst ol ve o eşyayı elden çıkarıp evde yer aç. Dağınıklığı da azaltmış olursun.

10. Alışverişten önce kendine sorular sor.

Dağınıklığı önlemenin en kalıcı yolu, eve baştan gereksiz eşya sokmamak. Bir şey satın alırken 'Buna gerçekten ihtiyacım var mı?' veya 'Bunu nereye koyacağım?' diye düşünmek gereksiz tüketimin önüne geçiyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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