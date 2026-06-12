Evdeki Dağınıklığı Azaltmanın 10 Yolu
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Evdeki dağınıklık bazen hepimizin gözünde büyüyor. Sürekli bir şeyleri toplamak, etrafı düzene sokmaya çalışmak gerçekten yorucu bir döngü. Aslında günlük akışa dahil edeceğin ufak alışkanlıklarla bu karmaşanın önüne geçmek hiç zor değil.
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1. Adresim aynı, kaderim aynı: Her eşyanın yeri sabit olsun.
2. 3 saniye kuralı dışında 15 dakika kuralını duydun mu?
3. Düz zeminleri boş bırak.
4. "Bir giren varsa bir çıkan olsun." kuralından da bahsetmemiz gerek.
5. Kablo karmaşası evi dağınık gösterir. Kablo düzenleyicilere merhaba demek gerek.
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6. Kağıt yığınları o kadar çok dağınık gösteriyor ki her yeri... Ne yapmak gerek?
7. Mobilyaların depolama alanlarını muhakkak değerlendir.
8. Duvarları dağınıklığı azaltmak için kullanabilirsin.
9. Yüzleşme vakti: 6 ay kuralına bir göz atalım.
10. Alışverişten önce kendine sorular sor.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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