Evde Zahmetsiz Temizlik Yapmak İsteyenlerin Hayatını Kolaylaştıracak 10 Şey
Evde Zahmetsiz Temizlik Yapmak İsteyenlerin Hayatını Kolaylaştıracak 10 Şey
Bazen o kadar ağır gelir ki temizlik yapmak... Kolunuzu kaldıracak haliniz olmaz. Tezgahta 2 parça bulaşık varsa bile size dağ gibi görünür çünkü çok zahmetli bir hal almıştır temizlik yapmak. Zahmeti ortadan kaldırıp daha hızlı ve etkili bir şekilde temizlik yapabilmeniz için ihtiyacınız olan şeyleri bu listemizde sıraladık.
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1. Tozları hapseder: Mikrofiber bez kullanın.
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2. Her kire deva: Çok amaçlı temizleyici kullanın.
3. Cepte de taşınır: Islak mendil kullanın.
4. İnatçı lekelere elveda: Leke çıkarıcı temizleyiciler kullanabilirsiniz.
5. Temiz hava şart: Evinizi düzenli olarak havalandırın.
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