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Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi: Ceren Soylu'nun Yıllar Sonraki Son Hali Kısa Sürede Gündem Oldu!

Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi: Ceren Soylu'nun Yıllar Sonraki Son Hali Kısa Sürede Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 13:57
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Hayat Bilgisi'nin okul ve ev arasında geçen kahkaha dolu hikâyesinden aklımızda kalan en renkli isimlerden biri olan Ürperi, yıllar sonra yeniden konuşuluyor. Bu unutulmaz karaktere hayat veren usta oyuncu Ceren Soylu'nun sosyal medyada paylaştığı son kare, dizinin sadık hayranlarını kısa sürede nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Doğal saçları ve sade tarzıyla dikkat çeken oyuncunun yıllar içindeki değişimi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Ceren Soylu'nun televizyon yolculuğu 1994'te Şehnaz Tango'yla başladı, Hayat Bilgisi'nin Ürperi'siyle zirveye taşındı.

Ceren Soylu'nun televizyon yolculuğu 1994'te Şehnaz Tango'yla başladı, Hayat Bilgisi'nin Ürperi'siyle zirveye taşındı.

Asıl adı Nigar Ceren Soylu olan oyuncu 1970'te İstanbul'da doğdu ve ekran kariyerine 1994'te Şehnaz Tango dizisinde canlandırdığı Gülşen rolüyle adım attı. 2003'te başlayan Hayat Bilgisi'ndeki Ürperi, onu bir neslin gözünde unutulmaz kılan karakter oldu ve oyuncunun adı bugün hâlâ bu rolle birlikte anılıyor. Sonraki yıllarda 2011-2013 arasında ekrana gelen Pis Yedili'deki Oya rolü başta olmak üzere Gönül Ferman Dinlemiyor, Koyu Kırmızı, İşler Güçler, Yıldızlar Şahidim, Tehlikeli Karım ve Barbaroslar gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Soylu, tabii'nin dizisi Gassal'ın ikinci sezonunda da Feyruz rolüyle kadroya katılmıştı.

Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si, kendine has tavırlarıyla dizinin en renkli karakterlerinden biri olmuştu.

Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si, kendine has tavırlarıyla dizinin en renkli karakterlerinden biri olmuştu.

Kariyerinde pek çok farklı karaktere hayat veren Soylu'yu izleyicinin gözünde hâlâ Ürperi yapan şey, Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi'nin bıraktığı derin iz. Yayından kalkmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyan dizide Ürperi, sıra dışı tavırları ve kendine has konuşmasıyla Tarık Papuççuoğlu'nun Amil'i, İpek Erdem'in Barbie Gamze'si ve Çisil Oral'ın Kikirik'i gibi efsane karakterlerin arasında bile her sahnesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyordu. Dizinin oyuncularının son halleri sosyal medyada sık sık yeniden gündeme gelirken, son yıllarda büyüyen bu nostalji dalgasında sıra da Ürperi'ye geldi.

Ceren Soylu'nun son hali, doğal saçları ve sade tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ceren Soylu'nun son hali, doğal saçları ve sade tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Uzun süredir televizyon ekranlarında sık görünmeyen ve sakin bir hayatı tercih eden Ceren Soylu, sosyal medyada paylaştığı son kareyle Hayat Bilgisi hayranlarının gündemine bir kez daha oturdu. Saçlarındaki beyazları saklamayan doğal görünümü ve sade tarzı, dizinin hayranlarını Ürperi'nin renkli günlerine geri götürürken yıllara meydan okuyan duruşu da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun ekrandaki o enerjik halinden bugünkü dingin görüntüsüne uzanan değişimi kısa sürede konuşulurken, Hayat Bilgisi'ni yıllar sonra bile unutamayan sevenleri de bu paylaşıma ilgisiz kalmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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