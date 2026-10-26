Kadın Hentbol Milli Takımımız Ukrayna ve İran'ı Devirdi: Gözler Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda!
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Geri sayım başladı! Kadın Hentbol A Milli Takımımız, Aralık'ta Antalya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara kampını iki galibiyetle kapattı. Hem Ukrayna'yı hem İran'ı deviren millilerimiz, tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığımız şampiyonaya moralli gidiyor. Şimdi sıra bizde: tribunleri doldurup kızlarımızın arkasında durma zamanı!
Avrupa Şampiyonası bu kez evimizde!
Ankara'da yoğun bir hafta geride kaldı.
Ukrayna'yı 32-29, İran'ı 30-26 yendik!
Takımın başında David Ginesta Montes var.
Hazırlıklar Kasım'da yeni bir kampla sürecek.
Şampiyonanın ilk düdüğünü bizim maçımız çalacak!
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