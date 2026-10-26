Kadın Hentbol Milli Takımımız Ukrayna ve İran'ı Devirdi: Gözler Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda!

Millilerimiz, Antalya'da Danimarka, İspanya ve Yunanistan'ın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye-Yunanistan maçı, tüm turnuvanın açılış maçı olacak.

3 Aralık: Türkiye - Yunanistan

5 Aralık: Danimarka - Türkiye

7 Aralık: Türkiye - İspanya

Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynanacak ana tura yükselecek. Rakipler zorlu; 2024'te final oynayan Danimarka da grubumuzda. Ama Antalya'da tribunler dolarsa her şey mümkün. Haydi kızlar, bu sefer evimizdeyiz! 🇹🇷