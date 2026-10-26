article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kadın Hentbol Milli Takımımız Ukrayna ve İran'ı Devirdi: Gözler Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda!

Kadın Hentbol Milli Takımımız Ukrayna ve İran'ı Devirdi: Gözler Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda!

Milli Takım
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
26.10.2026 - 14:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geri sayım başladı! Kadın Hentbol A Milli Takımımız, Aralık'ta Antalya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara kampını iki galibiyetle kapattı. Hem Ukrayna'yı hem İran'ı deviren millilerimiz, tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığımız şampiyonaya moralli gidiyor. Şimdi sıra bizde: tribunleri doldurup kızlarımızın arkasında durma zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Şampiyonası bu kez evimizde!

Avrupa Şampiyonası bu kez evimizde!

Kadınlar EHF Avrupa Şampiyonası 3-20 Aralık tarihleri arasında Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya ve Türkiye'nin ortak ev sahipliğinde oynanacak. C Grubu maçları Antalya'da, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Millilerimiz için bu, üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası olacak. İlk katılım 2024'te gerçekleşmişti.

Ankara'da yoğun bir hafta geride kaldı.

Ankara'da yoğun bir hafta geride kaldı.

Millilerimiz, 19-25 Ekim tarihlerinde Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kampa girdi. Kamp kapsamında Ukrayna ve İran'ın katıldığı üçlü bir turnuva oynandı.

Ukrayna'yı 32-29, İran'ı 30-26 yendik!

Ukrayna'yı 32-29, İran'ı 30-26 yendik!

Hazırlık turnuvasının iki maçında da sahadan galibiyetle ayrılan millilerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir özgüven depoladı. Önce Ukrayna'yı 32-29, ardından İran'ı 30-26 mağlup eden takımımız, kampı iki zaferle tamamladı.

Takımın başında David Ginesta Montes var.

Takımın başında David Ginesta Montes var.

Kadın A Milli Takımımızın teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Baş antrenör David Ginesta Montes, yardımcı antrenörler Can Sağbaş, Sevilay İmamoğlu Öca ve Berkan Küçükyılmaz, takım menajeri Nihan Güneyligil. Sağlık ekibinde ise Mert Tıraş ve Halit Selçuk görev yapıyor.

Hazırlıklar Kasım'da yeni bir kampla sürecek.

Hazırlıklar Kasım'da yeni bir kampla sürecek.

Ankara kampını tamamlayan millilerimiz, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Kasım ayında yapılacak yeni bir kampla devam edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyonanın ilk düdüğünü bizim maçımız çalacak!

Şampiyonanın ilk düdüğünü bizim maçımız çalacak!

Millilerimiz, Antalya'da Danimarka, İspanya ve Yunanistan'ın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye-Yunanistan maçı, tüm turnuvanın açılış maçı olacak.

3 Aralık: Türkiye - Yunanistan

5 Aralık: Danimarka - Türkiye

7 Aralık: Türkiye - İspanya

Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde oynanacak ana tura yükselecek. Rakipler zorlu; 2024'te final oynayan Danimarka da grubumuzda. Ama Antalya'da tribunler dolarsa her şey mümkün. Haydi kızlar, bu sefer evimizdeyiz! 🇹🇷

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın