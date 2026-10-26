Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın Sesiydi: Eric Bauza 46 Yaşında Evinde Hayatını Kaybetti, Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Bu kadar geniş bir karakter yelpazesine rağmen Bauza'nın adı en çok, Bugs Bunny'nin ilk sesi Mel Blanc'ın mirasıyla birlikte anıldı; efsane ismin ardından bu karakterleri devralmak kolay olmasa da Bauza kısa sürede hem izleyicilerin hem de sektörün gönlünü kazandı.

2022'de ilk kez düzenlenen Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri'nde Looney Tunes Cartoons'taki performansıyla en iyi animasyon seslendirmesi ödülünü alan isim oldu. Bugs Bunny Builders ile ikinci heykelciği evine götüren sanatçı, üçüncü Emmy'sini ise Teen Titans Go! ile kucakladı.