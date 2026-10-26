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Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın Sesiydi: Eric Bauza 46 Yaşında Evinde Hayatını Kaybetti, Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın Sesiydi: Eric Bauza 46 Yaşında Evinde Hayatını Kaybetti, Ölüm Nedeni Belli Oldu!

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
26.10.2026 - 14:05
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Looney Tunes'un efsane karakterlerine yıllardır hayat veren Kanadalı seslendirme sanatçısı Eric Bauza'dan gelen haber, çocukluğunu Bugs Bunny ve Daffy Duck'la geçiren herkesi yasa boğdu. Ailesinin sosyal medyadan duyurduğu acı haber, sanatçının henüz 46 yaşında olması nedeniyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Los Angeles'taki evinde aniden yaşamını yitiren Bauza'nın ölüm nedeni de adli tıp kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Kaynak: NBC Los Angeles

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Eric Bauza, Ren & Stimpy ile başlayan kariyerinde Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın sesi oldu.

Eric Bauza, Ren & Stimpy ile başlayan kariyerinde Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın sesi oldu.

1979'da Toronto'ya bağlı Scarborough'da doğan Filipin kökenli Eric Bauza, çizgi film sevgisini Looney Tunes hayranı babası ve dedesinden aldığını her fırsatta anlatırdı. Kolej yıllarında stajyer olarak adım attığı animasyon dünyasındaki ilk büyük çıkışını, Ren & Stimpy'nin yetişkinlere yönelik versiyonunda Stimpy'yi seslendirerek yaptı.

The Looney Tunes Show'da Marvin the Martian ile başlayan Warner Bros. macerası, 2020'de ekrana gelen Looney Tunes Cartoons'ta Bugs Bunny, Daffy Duck ve Tweety'yi aynı anda üstlenmesiyle zirveye ulaştı. Space Jam: A New Legacy'de Daffy Duck, Porky Pig ve Elmer Fudd'a ses veren sanatçı, Süper Mario Kardeşler filmindeki Kurbağa General ve Ninja Kaplumbağalar'daki Splinter ile de geniş bir kitlenin kulağında yer etti.

Mel Blanc'ın varisi olarak görülen Eric Bauza, seslendirme kariyerinde üç Emmy ödülü kazandı.

Mel Blanc'ın varisi olarak görülen Eric Bauza, seslendirme kariyerinde üç Emmy ödülü kazandı.

Bu kadar geniş bir karakter yelpazesine rağmen Bauza'nın adı en çok, Bugs Bunny'nin ilk sesi Mel Blanc'ın mirasıyla birlikte anıldı; efsane ismin ardından bu karakterleri devralmak kolay olmasa da Bauza kısa sürede hem izleyicilerin hem de sektörün gönlünü kazandı.

2022'de ilk kez düzenlenen Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri'nde Looney Tunes Cartoons'taki performansıyla en iyi animasyon seslendirmesi ödülünü alan isim oldu. Bugs Bunny Builders ile ikinci heykelciği evine götüren sanatçı, üçüncü Emmy'sini ise Teen Titans Go! ile kucakladı.

Eric Bauza neden öldü sorusunun yanıtı Los Angeles adli tıp kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Eric Bauza neden öldü sorusunun yanıtı Los Angeles adli tıp kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Ödüllerle taçlanan kariyerinin en verimli döneminde olan sanatçının ölüm haberi, 25 Ekim Pazar akşamı ailesinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geldi. Ailesi, Bauza'nın aniden hayatını kaybettiğini duyururken ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

NBC Los Angeles'ın aktardığına göre Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, evinde yaşamını yitiren sanatçının ölüm nedenini hipertansif kardiyovasküler hastalık, yani yüksek tansiyona bağlı kalp-damar hastalığı olarak kayda geçirdi ve ölümün doğal yollarla gerçekleştiğini bildirdi. Menajeri Judy Coppage ise Bauza'yı 'eşsiz ve çok yönlü bir seslendirme sanatçısı' olarak tanımlayarak ani kaybının herkes için büyük bir şok olduğunu söyledi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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