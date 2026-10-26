Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın Sesiydi: Eric Bauza 46 Yaşında Evinde Hayatını Kaybetti, Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Looney Tunes'un efsane karakterlerine yıllardır hayat veren Kanadalı seslendirme sanatçısı Eric Bauza'dan gelen haber, çocukluğunu Bugs Bunny ve Daffy Duck'la geçiren herkesi yasa boğdu. Ailesinin sosyal medyadan duyurduğu acı haber, sanatçının henüz 46 yaşında olması nedeniyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Los Angeles'taki evinde aniden yaşamını yitiren Bauza'nın ölüm nedeni de adli tıp kayıtlarıyla ortaya çıktı.
Kaynak: NBC Los Angeles
Eric Bauza, Ren & Stimpy ile başlayan kariyerinde Bugs Bunny ve Daffy Duck'ın sesi oldu.
Mel Blanc'ın varisi olarak görülen Eric Bauza, seslendirme kariyerinde üç Emmy ödülü kazandı.
Eric Bauza neden öldü sorusunun yanıtı Los Angeles adli tıp kayıtlarıyla ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın