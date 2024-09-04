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Evde Kulak Delme Denemesi Fiyasko ile Sonuçlanan Kadından Uyarı: ''İşi Bilene Bırakın''

Evde Kulak Delme Denemesi Fiyasko ile Sonuçlanan Kadından Uyarı: ''İşi Bilene Bırakın''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 21:38

Son zamanlarda evde kulak delme aparatıyla kulağını delmeye çalışanların sayısı arttı. Ancak, bazı deneyimler pek de iç açıcı olmayabiliyor.

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Bu deneyimleri sosyal medyada paylaşanlar da dikkat çekiyor. Örneğin, bir kadın evde kulak delme aparatını kullanırken yaşadığı anları ve şaşkınlığını videoya çekip paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan başka bir gönderide de, bir kullanıcı evde kulak delme aparatıyla kulağını delmeye çalışırken yaşadığı olumsuz sonuçları paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan başka bir gönderide de, bir kullanıcı evde kulak delme aparatıyla kulağını delmeye çalışırken yaşadığı olumsuz sonuçları paylaştı.

Twitter'da (X) @ohvoulezvous isimli kullanıcı, ''Kulak delmek isteyenlere duyrulur kulağım bu hale geldi ve hep böyle kalacak. işi bilene bırakın'' dedi.

Twitter'da (X) @ohvoulezvous isimli kullanıcı, ''Kulak delmek isteyenlere duyrulur kulağım bu hale geldi ve hep böyle kalacak. işi bilene bırakın'' dedi.

İşte genç kadının son hali:

İşte genç kadının son hali:

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