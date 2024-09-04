Evde Kulak Delme Denemesi Fiyasko ile Sonuçlanan Kadından Uyarı: ''İşi Bilene Bırakın''
Evde Kulak Delme Denemesi Fiyasko ile Sonuçlanan Kadından Uyarı: ''İşi Bilene Bırakın''
Son zamanlarda evde kulak delme aparatıyla kulağını delmeye çalışanların sayısı arttı. Ancak, bazı deneyimler pek de iç açıcı olmayabiliyor.
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Bu deneyimleri sosyal medyada paylaşanlar da dikkat çekiyor. Örneğin, bir kadın evde kulak delme aparatını kullanırken yaşadığı anları ve şaşkınlığını videoya çekip paylaştı.
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Sosyal medyada paylaşılan başka bir gönderide de, bir kullanıcı evde kulak delme aparatıyla kulağını delmeye çalışırken yaşadığı olumsuz sonuçları paylaştı.
Twitter'da (X) @ohvoulezvous isimli kullanıcı, ''Kulak delmek isteyenlere duyrulur kulağım bu hale geldi ve hep böyle kalacak. işi bilene bırakın'' dedi.
İşte genç kadının son hali:
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