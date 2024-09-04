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Gıdı Bölgesine Yapılan Estetik Operasyon Sonrası Tamamen Farklı Bir Görünüme Kavuşan Kadın

Gıdı Bölgesine Yapılan Estetik Operasyon Sonrası Tamamen Farklı Bir Görünüme Kavuşan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 17:18

Son yıllarda estetik işlemler ve bunların sonuçları sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Bu tür dönüşümlerin, bazen dramatik sonuçları, bazen de beklenenin ötesinde güzel ve etkileyici sonuçları sıkça karşımıza çıkıyor. Son olarak bir kadın hastanın gıdı bölgesini aldırdıktan sonraki dönüşümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Gıdı bölgesindeki fazla yağlardan şikayet eden bir kadın, estetik bir müdahale için doktora başvurdu.

Gıdı bölgesindeki fazla yağlardan şikayet eden bir kadın, estetik bir müdahale için doktora başvurdu.

Estetik işlemden önce gıdı bölgesinde belirgin bir birikinti olan kadının operasyon sonrası bu sorunun tamamen ortadan kalkması ve yüz hatlarının belirgin bir şekilde değişmesi dikkat çekti.

Estetik işlemden önce gıdı bölgesinde belirgin bir birikinti olan kadının operasyon sonrası bu sorunun tamamen ortadan kalkması ve yüz hatlarının belirgin bir şekilde değişmesi dikkat çekti.

İşte kadın hastanın o dönüşümü:

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