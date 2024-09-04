Gıdı Bölgesine Yapılan Estetik Operasyon Sonrası Tamamen Farklı Bir Görünüme Kavuşan Kadın
Gıdı Bölgesine Yapılan Estetik Operasyon Sonrası Tamamen Farklı Bir Görünüme Kavuşan Kadın
Son yıllarda estetik işlemler ve bunların sonuçları sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Bu tür dönüşümlerin, bazen dramatik sonuçları, bazen de beklenenin ötesinde güzel ve etkileyici sonuçları sıkça karşımıza çıkıyor. Son olarak bir kadın hastanın gıdı bölgesini aldırdıktan sonraki dönüşümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Gıdı bölgesindeki fazla yağlardan şikayet eden bir kadın, estetik bir müdahale için doktora başvurdu.
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Estetik işlemden önce gıdı bölgesinde belirgin bir birikinti olan kadının operasyon sonrası bu sorunun tamamen ortadan kalkması ve yüz hatlarının belirgin bir şekilde değişmesi dikkat çekti.
İşte kadın hastanın o dönüşümü:
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