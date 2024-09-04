Gıdı Bölgesine Yapılan Estetik Operasyon Sonrası Tamamen Farklı Bir Görünüme Kavuşan Kadın

Son yıllarda estetik işlemler ve bunların sonuçları sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Bu tür dönüşümlerin, bazen dramatik sonuçları, bazen de beklenenin ötesinde güzel ve etkileyici sonuçları sıkça karşımıza çıkıyor. Son olarak bir kadın hastanın gıdı bölgesini aldırdıktan sonraki dönüşümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.