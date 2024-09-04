Tavuğu Pişirmeden Önce Yıkıyorsanız, Zehirlenme Riskini Öğrenince Bir Kez Daha Düşüneceksiniz!
Tavuğu Pişirmeden Önce Yıkıyorsanız, Zehirlenme Riskini Öğrenince Bir Kez Daha Düşüneceksiniz!
Marketten veya kasaptan aldığınız tavukları yıkıyor musunuz? Uzmanlar, tavukları yıkamanın sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.
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Yıkama işlemi sırasında tavuktaki zararlı bakteriler mutfaktaki diğer yiyecekler veya yüzeylere yayılabilir. Bu durum da bakterilerin yayılmasına ve sonucunda da hastalanmanıza yol açabilir.
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Doç. Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Keskin, “Şaşırabilirsiniz ama tavuk yıkanmaz!” şeklinde bir açıklama yaptı.
Tavukta bulunabilecek besin zehirlenmesi yapabilen üç ana bakteriyi; Salmonella, Campylobacter ve C.perifringens olarak sıraladı.
Keskin, “Yıkama işlemi sırasında oluşan sıçrayan damlacıklar, diğer besinler, yüzeyler ve mutfak araçlarına yayılabilir. Bu da, tavuktan kaynaklanmasa bile diğer bakterilerden zehirlenme riskini artırabilir” şeklinde belirtti.
İşte konuya ilişkin o bilgilendirici videosu:
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