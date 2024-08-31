Evde Kalıcı Hijyen Sağlamak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta
Evde Kalıcı Hijyen Sağlamak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta
Temizliğe önem veriyorsanız, gerekli hijyeni sağlamak için belli püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. İşte o detaylar: 👇
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1. Düzenli temizlik rutini oluşturun!
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2. Doğru temizlik ürünlerini kullanın!
3. Havalandırmayı unutmayın!
4. Eldiven ve maske kullanın!
5. Beyaz eşyaların temizliğine özen gösterin!
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