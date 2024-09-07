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Evcil Hayvanının Daha Az Tüy Dökmesi İçin 10 Çözüm Önerisi

etiket Evcil Hayvanının Daha Az Tüy Dökmesi İçin 10 Çözüm Önerisi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 12:31

Patili dostlarımız hayatlarımızın en tatlı unsurları. Onlarsız bir hayat düşünmemek pek de mümkün değil. Ancak gülü seven dikenine de katlanıyor. Evcil hayvanlar dönem dönem fazlaca tüy dökebiliyorlar. İşte bu sorundan sizi kurtaracak çözüm önerileri...

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1. Patili dostunu bir rutin çerçevesinde tara.

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Evcil hayvanını düzenli olarak, özellikle de mevsimsel tüy dökümü dönemlerinde fırçalamak, dökülen tüyleri kontrol altında tutar. Bu işlem, tüylerin doğal parlaklığını artırır ve ciltteki kan dolaşımını iyileştirir. Böylece dökülen tüyler etrafa da yayılmamış olur. Fırçalama seanslarını evcil hayvanın için keyifli hale getirmek, bu rutini daha sürdürülebilir kılacaktır.

2. Doğru beslenme yöntemini bulup, düzenli olarak uygulamalısın..

Minik dostunun tüy sağlığı, beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından zengin bir diyet, tüy dökümünü en aza indirecek ve tüylerin parlak olmasını sağlayacak. Veterinerinizin önerdiği kaliteli mama ve ek takviyeleri kullanmayı da es geçmemelisin.

3. Hava nemlendiricilerinden faydalanabilirsin.

Evindeki kuru hava, evcil hayvanının cildini kurutarak tüy dökümünü yoğunlaştırır. Hava nemlendiricisi kullanarak ortamın nem dengesini sağlayabilir, böylece de cildin kurumasını önleyebilirsin. Özellikle kış aylarında, ısınma sistemleri havayı kurutabileceği için bu önemli bir durum haline geliyor. Daha nemli bir ortam dostunun keyfi için mühim.

4. Çok fazla sevmeseler de düzenli olarak yıkama işlemini gerçekleştirmelisin. Tabii kediler için bu süre çok daha uzun olmalı.

Dostunu düzenli olarak yıkamak, cildini temizler ve dökülen tüylerin büyük bir kısmını uzaklaştırır. Ancak çok sık yıkamak, cildin doğal yağ dengesini bozacağından, ideal sıklığı veterinerle belirlemek daha doğru olacaktır. Yıkama sırasında, dökülmeyi azaltıcı şampuanlar kullanarak daha etkili sonuçlar elde edebilirsin. İyi kuruduğundan da emin olmalısın.

5. Özel tüy toplayıcı kıyafet ve aksesuarlar kullanabilirsin.

5. Özel tüy toplayıcı kıyafet ve aksesuarlar kullanabilirsin.

Evcil hayvanın üzerine giydirilecek özel tüy toplayıcı giysiler, tüy dökülmesini evdeki yüzeylere yayılmadan kontrol altında tutar. Bu giysiler, özellikle misafirlik gibi özel durumlarda tüylerin yayılmasını önler. Giysiler, rahat ve evcil hayvana uygun şekilde seçilmelidir ki, tüylerin toplanması sırasında rahatsızlık vermesin.

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6. Mobilya ve zemin temizliği işin püf noktalarından biri.

6. Mobilya ve zemin temizliği işin püf noktalarından biri.

Evdeki mobilya ve zeminlerin düzenli temizliği, tüy birikimini minimuma indirir Sürekli çalışan robot süpürge, tüy toplayıcı rulolar ve mikrofiber bezler bu konuda oldukça etkili. Tüyler, özellikle halı ve kumaş yüzeylerde birikir, bu yüzden sık temizlik yapmak tüy dökümünün ev içinde yayılmasını engelleyecektir.

7. Köpeğinin tüyleri ve derisinde her zamankinden farklı, değişik bir koku olması da sana verilen bir işarettir.

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Bu gibi durumlar mevsim, parazit, mantar ya da mama gibi çeşitli sebeplerden kaynaklı olabilir. Veteriner hekimine danışmak akıllıca olacaktır çünkü köpek kokusu denilen şey, deride biriken bakterilerden kaynaklıdır. İşaretleri doğru okumak her şeyi önleyebilir.

8. Hava filtrelerinden yararlanmayı ihmal etme.

8. Hava filtrelerinden yararlanmayı ihmal etme.

Hava filtreleri, evdeki tüy ve alerjen partiküllerini azaltarak hava kalitesini yükseltir. Özellikle tüy dökümü yoğun olan dönemlerde bu cihazlar oldukça faydalı. Temiz hava, evcil hayvanının cilt ve tüy sağlığını da iyi şekilde etkiler. Filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi, etkili bir sonuç elde etmek için önemlidir.

9. Tüy dökmeyi engelleyen şampuanlar kullanmayı dene.

Veterinerinin önerdiği tüy dökümünü azaltıcı şampuanlar, dökülmeyi kontrol altında tutar. Bu şampuanlar, tüylerin güçlenmesini ve cildin nem dengesini korumasını da sağlayacak. Yıkama sırasında, tüylerin kökten dökülmesini önler Düzenli kullanımda minik dostunun tüyleri de pırıl pırıl olacak.

10. Düzenli sağlık kontrollerini sakın ama sakın aksatma.

Tüy dökümünün artması, bazen altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Düzenli veteriner kontrolleri, tüy dökümüne yol açabilecek hormonal veya dermatolojik sorunları erken teşhis etmeyi sağlar

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