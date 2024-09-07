Evcil Hayvanının Daha Az Tüy Dökmesi İçin 10 Çözüm Önerisi

Evcil hayvanını düzenli olarak, özellikle de mevsimsel tüy dökümü dönemlerinde fırçalamak, dökülen tüyleri kontrol altında tutar. Bu işlem, tüylerin doğal parlaklığını artırır ve ciltteki kan dolaşımını iyileştirir. Böylece dökülen tüyler etrafa da yayılmamış olur. Fırçalama seanslarını evcil hayvanın için keyifli hale getirmek, bu rutini daha sürdürülebilir kılacaktır.