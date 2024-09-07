Evcil Hayvanının Daha Az Tüy Dökmesi İçin 10 Çözüm Önerisi
Evcil Hayvanının Daha Az Tüy Dökmesi İçin 10 Çözüm Önerisi
Patili dostlarımız hayatlarımızın en tatlı unsurları. Onlarsız bir hayat düşünmemek pek de mümkün değil. Ancak gülü seven dikenine de katlanıyor. Evcil hayvanlar dönem dönem fazlaca tüy dökebiliyorlar. İşte bu sorundan sizi kurtaracak çözüm önerileri...
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1. Patili dostunu bir rutin çerçevesinde tara.
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2. Doğru beslenme yöntemini bulup, düzenli olarak uygulamalısın..
3. Hava nemlendiricilerinden faydalanabilirsin.
4. Çok fazla sevmeseler de düzenli olarak yıkama işlemini gerçekleştirmelisin. Tabii kediler için bu süre çok daha uzun olmalı.
5. Özel tüy toplayıcı kıyafet ve aksesuarlar kullanabilirsin.
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