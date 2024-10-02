Ev Temizliğini Yarım Saatte Bitirmek İçin 10 Taktik
Ev Temizliğini Yarım Saatte Bitirmek İçin 10 Taktik
Ev temizliğini düşününce her şey dağ gibi birikmiş gibi gözükse de aslında bir yerden başladığınızda ve birkaç pratik yöntem uyguladığınızda, temizliğin o kadar da uzun sürmeyeceğini fark edeceksiniz. Peki nedir bu yöntemler? Detaylıca anlattık!
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1. Önce dağınıklığı toplayın.
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2. Temizleyeceğiniz alana odaklanın ve alanı parçalara bölün.
3. Çok amaçlı temizleyici kullanın.
4. Mikrofiber bezler kullanın. İşinizi daha da kolaylaştırırsınız.
5. Kablolu süpürge ve el süpürgesi yerine kablosuz süpürgeleri tercih edin.
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