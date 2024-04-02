Ev Sahibi-Kiracı Kavgası Büyüyor: Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Evi Ateşe Verdi

Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgalar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde kirayı ödemeyince mahkeme kararıyla tahliyesi istenen 55 yaşındaki Şükrü K., evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Şükrü K'yı arıyor.