Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Ev Alım Satımında, Birden Fazla Evi Olanlara: Yeni Vergiler Yolda!

Ev Alım Satımında, Birden Fazla Evi Olanlara: Yeni Vergiler Yolda!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 12:49

Evini 5 yıldan sonra satanlara yüzde 40’a varan oranlarda vergi gelebilir. İki ve daha fazla konutu olanların Emlak Vergisi katlanabilir. Konut satışlarında güncel fiyat sistemine geçilmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaynak bulma çalışmaları sürerken, sıra gayrimenkule geldi.

Kaynak bulma çalışmaları sürerken, sıra gayrimenkule geldi.

Ev sahiplerinin ardından ev alım satımında, birden fazla evi olanlara katlamalı Emlak Vergisi ve tapu harcı yükü getirileceği konuşulmaya başladı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, konutta yeni vergiler yolda. 

Evini 5 yıl sonrasında satanlardan da vergi alma hazırlıkları olduğu belirtilirken, vergilerini, tapudaki bedeller üzerinden değil, piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı da iddia edildi.

Ev alan da satan da yeni vergilerle karşılaşabilir.

Ev alan da satan da yeni vergilerle karşılaşabilir.

Yapılacak düzenlemelerin konut fiyatlarında yeni bir artış yaratması söz konusu olurken, düzenlemenin geriye dönük değil yasa sonrası alım-satımlarda uygulanacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi reformuyla ilgili çalışmaları son günlerin gündemi olurken, vergi reformu taslağında, ev sahipleri ve konutu yatırım aracı olarak kullananların vergilendirilmelerinin yollu açılıyor.

Haziranın ilk haftasında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağının detayları şu şekilde aktarıldı:

Haziranın ilk haftasında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağının detayları şu şekilde aktarıldı:

Mevcut düzenlemede, satın alınan konut 5 yıl içinde satılmazsa fiyat farkından kaynaklı vergi söz konusu olmuyor. Düzenlemedeyse 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Mevcut durumda alınan konut 5 yıl içinde satılırsa değer artışındaki kazanca yüzde 15-40 oranında vergi uygulanıyor. Yeni düzenlemede evin satışının üzerinden ne kadar süre geçtiğine bakılmadan değer artış kazancı vergisi alınacağı belirtiliyor.

Düzenlemede konut alım satımlarında belediyeden alınan, genelde de gerçek değerin çok altında kalan rayiç bedel uygulaması bulunuyor. Bu uygulamanın da kaldırılacağı belirtilirken, güncel piyasa değeri esas alınacağı ve ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor.

Düzenlemede konut alım satımlarında belediyeden alınan, genelde de gerçek değerin çok altında kalan rayiç bedel uygulaması bulunuyor. Bu uygulamanın da kaldırılacağı belirtilirken, güncel piyasa değeri esas alınacağı ve ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor.

Tapu harcında da alıcı ve satıcı yüzde 2’şer oranda ödeme yaparken, piyasa bedeli bunu da yükseltecek. Kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla tapu harcı oranının düşürülmesi de söz konusu oluyor.

Taslakta bir diğer önemli husus da birden fazla evi olanlara yönelik. 2 ve daha fazla evi olanlara daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi uygulanması da öngörülüyor. Bu durumda tapu harcı da birden fazla evi olanlar için kademeli artırılacak.

Taslakta bir diğer önemli husus da birden fazla evi olanlara yönelik. 2 ve daha fazla evi olanlara daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi uygulanması da öngörülüyor. Bu durumda tapu harcı da birden fazla evi olanlar için kademeli artırılacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
13
6
5
4
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın