Ev Alım Satımında, Birden Fazla Evi Olanlara: Yeni Vergiler Yolda!
Ev Alım Satımında, Birden Fazla Evi Olanlara: Yeni Vergiler Yolda!
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Kaynak bulma çalışmaları sürerken, sıra gayrimenkule geldi.
Ev alan da satan da yeni vergilerle karşılaşabilir.
Haziranın ilk haftasında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağının detayları şu şekilde aktarıldı:
Düzenlemede konut alım satımlarında belediyeden alınan, genelde de gerçek değerin çok altında kalan rayiç bedel uygulaması bulunuyor. Bu uygulamanın da kaldırılacağı belirtilirken, güncel piyasa değeri esas alınacağı ve ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor.
Taslakta bir diğer önemli husus da birden fazla evi olanlara yönelik. 2 ve daha fazla evi olanlara daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi uygulanması da öngörülüyor. Bu durumda tapu harcı da birden fazla evi olanlar için kademeli artırılacak.
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