Eşsiz Bir Ses Daha: The Kid LAROI'nin İçinizi Isıtacak En İyi 13 Şarkısı
Eşsiz Bir Ses Daha: The Kid LAROI'nin İçinizi Isıtacak En İyi 13 Şarkısı
The Kid LAROI deyince bizde akarsular durur... Tanımayanları tanıştıralım, tanıyalara da müzik ziyafeti sunalım diyerek Bir KL listesi hazırladık! İyi dinlemeleeeer!
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1. The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay
2. The Kid LAROI - Without You
3. The Kid LAROI & Juice WRLD - Go
4. The Kid LAROI - Wrong ft. Lil Mosey
5. The Kid LAROI - Tragic ft. YoungBoy Never Broke Again & Internet Money
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6. The Kid LAROI - Thousand Miles
7. The Kid LAROI & Jung Kook & Central Cee - Too Much
8. The Kid LAROI - Selfish
9. The Kid LAROI - Not Sober ft. Polo G and Stunna Gambino
10. The Kid LAROI - Always Do
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11. The Kid LAROI - Love Again
12. The Kid LAROI - F*ck You, Goodbye ft. Machine Gun Kelly
13. The Kid LAROI - Not Fair ft. Corbin
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