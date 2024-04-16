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Eşsiz Bir Ses Daha: The Kid LAROI'nin İçinizi Isıtacak En İyi 13 Şarkısı

etiket Eşsiz Bir Ses Daha: The Kid LAROI'nin İçinizi Isıtacak En İyi 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 18:24

The Kid LAROI deyince bizde akarsular durur... Tanımayanları tanıştıralım, tanıyalara da müzik ziyafeti sunalım diyerek Bir KL listesi hazırladık! İyi dinlemeleeeer!

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1. The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

2. The Kid LAROI - Without You

3. The Kid LAROI & Juice WRLD - Go

4. The Kid LAROI - Wrong ft. Lil Mosey

5. The Kid LAROI - Tragic ft. YoungBoy Never Broke Again & Internet Money

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6. The Kid LAROI - Thousand Miles

7. The Kid LAROI & Jung Kook & Central Cee - Too Much

8. The Kid LAROI - Selfish

9. The Kid LAROI - Not Sober ft. Polo G and Stunna Gambino

10. The Kid LAROI - Always Do

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11. The Kid LAROI - Love Again

12. The Kid LAROI - F*ck You, Goodbye ft. Machine Gun Kelly

13. The Kid LAROI - Not Fair ft. Corbin

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