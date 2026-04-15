Eşref Rüya Yeni Bölüm Ne Zaman? Kanal D'de Eşref Rüya Neden Yayınlanmadı?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 21:34

Önce Şanlıurfa’da sonra da Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim okul saldırıları nedeniyle bazı televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın da yeni bölümü yayınlanmadı. Peki Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Eşref Rüya bu akşam yayınlanmadı. 

Eşref Rüya 15 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanmadı, bunun yerine tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler Eşref Rüya yeni bölümü neden yayınlanmadı sorularını sorarken sebebinin Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan olay olduğu ortaya çıktı. 

Yaşanan olay sebebiyle Eşref Rüya’nın 15 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanmadı. Bunun yerine Kanal D’de Eşref Rüya dizisinin eski bölümü yayınlandı. 

Peki Eşref Rüya’nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak. 

Bu hafta tekrar bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü 22 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak.

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya (tekrar)

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
