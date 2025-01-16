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Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsel İlişki İtirafından Esra Erol'da Talip Yağan Konuğa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Ezmeci'ye Gelen Cinsel İlişki İtirafından Esra Erol'da Talip Yağan Konuğa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Müge Anlı Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.01.2025 - 23:01

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor 2025 All Star, MasterChef'in büyük finalinin ardından yayın hayatına hızla devam ediyor. Yarışmanın her bölümü yeni bir kaos. Bu kez gündemimizde Almeda var. Yarışmaya sonradan dahil olan Almeda'nın kavgasız bir günü geçmiyor. Son olarak da konseydeki ucu açık sözleri merak uyandırdı. Yapımdan bir isteği olduğunu söyledi, konuşmasından "Yarışmadan ayrılıyor" diye anlaşıldı.

1. Survivor 2025 All Star, MasterChef'in büyük finalinin ardından yayın hayatına hızla devam ediyor. Yarışmanın her bölümü yeni bir kaos. Bu kez gündemimizde Almeda var. Yarışmaya sonradan dahil olan Almeda'nın kavgasız bir günü geçmiyor. Son olarak da konseydeki ucu açık sözleri merak uyandırdı. Yapımdan bir isteği olduğunu söyledi, konuşmasından "Yarışmadan ayrılıyor" diye anlaşıldı.

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2. Müge Anlı bugünkü yayınını cinayet itirafı ile açtı. Son günlerde hepimizi dumur eden Nezaket Uyur cinayetinde, en az 6 kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Aralarında öldürüldüğü iddia edilen hala Zekiye'yi, Sabri öldürdüğünü itiraf etti. Konu ile ilgili eşi Nazmiye konuştu. Çocuklarını korkudan okula göndermediğini söyleyince Müge Anlı, çok sinirlendi. 2018 yılında başlattığı okuma yazma seferberliğini gündeme getirerek, "Avrupa'da bizim gibi yapılamazdı. Tayyip Erdoğan'ın hakkını yiyemem." diye konuştu.

2. Müge Anlı bugünkü yayınını cinayet itirafı ile açtı. Son günlerde hepimizi dumur eden Nezaket Uyur cinayetinde, en az 6 kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Aralarında öldürüldüğü iddia edilen hala Zekiye'yi, Sabri öldürdüğünü itiraf etti. Konu ile ilgili eşi Nazmiye konuştu. Çocuklarını korkudan okula göndermediğini söyleyince Müge Anlı, çok sinirlendi. 2018 yılında başlattığı okuma yazma seferberliğini gündeme getirerek, "Avrupa'da bizim gibi yapılamazdı. Tayyip Erdoğan'ın hakkını yiyemem." diye konuştu.

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3. Esra Erol'un programına katılan Emrah, evlenme vaadi ile kandırıldığını söylemişti. Sevgilisi Şerife canlı yayına çıktı ve Emrah ile bir ilişki düşünmediğini açıkladı. Emrah, Şerife'nin "Seni sevmiyorum", "Seni istemiyorum" açıklamalarından sonra kendini yerlere attı. Gözyaşlarına boğulan Emrah ile ilgili Esra Erol, sayısız mesaj geldiğini söyledi. Emrah'a talip olan bir kişi de çıktı stüdyoya geldi.

3. Esra Erol'un programına katılan Emrah, evlenme vaadi ile kandırıldığını söylemişti. Sevgilisi Şerife canlı yayına çıktı ve Emrah ile bir ilişki düşünmediğini açıkladı. Emrah, Şerife'nin "Seni sevmiyorum", "Seni istemiyorum" açıklamalarından sonra kendini yerlere attı. Gözyaşlarına boğulan Emrah ile ilgili Esra Erol, sayısız mesaj geldiğini söyledi. Emrah'a talip olan bir kişi de çıktı stüdyoya geldi.

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4. Ebeveynlerimizin bize bıraktığı izler, kim olduğumuzu nasıl şekillendirir, hiç düşündünüz mü? "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisinin yeni bölümünde izlerken söylendiğimiz kötü karakter Nur, bizi az kalsın ağlatacaktı. Dün yayınlanan bölümde Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu ile çarpıcı hale gelen Nur karakterinin annesi ile tanıştık. Epey bir keyfimiz kaçtı. Çünkü Nur'un annesi Nur'dan daha beterdi. Nur'un küçüklüğünü de gördük, masum bir kız çocuğu... Annesi hayatında öyle izler bırakmış ki Nur'un karanlık yüzü bize ayna tuttu. İşte, travma aktarımı üzerine uzunca konuşabileceğimiz o sahne ve konuşmamız gereken başlıklar...

4. Ebeveynlerimizin bize bıraktığı izler, kim olduğumuzu nasıl şekillendirir, hiç düşündünüz mü? "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." dizisinin yeni bölümünde izlerken söylendiğimiz kötü karakter Nur, bizi az kalsın ağlatacaktı. Dün yayınlanan bölümde Gonca Vuslateri'nin oyunculuğu ile çarpıcı hale gelen Nur karakterinin annesi ile tanıştık. Epey bir keyfimiz kaçtı. Çünkü Nur'un annesi Nur'dan daha beterdi. Nur'un küçüklüğünü de gördük, masum bir kız çocuğu... Annesi hayatında öyle izler bırakmış ki Nur'un karanlık yüzü bize ayna tuttu. İşte, travma aktarımı üzerine uzunca konuşabileceğimiz o sahne ve konuşmamız gereken başlıklar...

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5. Survivor 2025'te yine bir eleme gecesi yaşandı. Kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen düelloda Almeda ve Serenay eleme potasına girmekten son anda kurtulmuştu. Merve ve Göksu arasındaki mücadele sona erdi. Peki, Survivor'da kim elendi?

5. Survivor 2025'te yine bir eleme gecesi yaşandı. Kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen düelloda Almeda ve Serenay eleme potasına girmekten son anda kurtulmuştu. Merve ve Göksu arasındaki mücadele sona erdi. Peki, Survivor'da kim elendi?

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6. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse'nin ilk fragmanı yayınlandı. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı dizide Ergenç'e rolü için peruk takılması gündem oldu. Halit Ergenç'in peruklu haline kısa sürede yorum yağdı.

6. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse'nin ilk fragmanı yayınlandı. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı dizide Ergenç'e rolü için peruk takılması gündem oldu. Halit Ergenç'in peruklu haline kısa sürede yorum yağdı.

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7. Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, sonrasında oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmiş ve tır şoförü olmuştu. Amerika'da bir aile kuran Karel'in oradaki yaşamını sosyal medya hesabından takip ederken Karel'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında sessiz kalamayan Karel, sektöre isyan etti.

7. Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle yıldızı parlayan Tolga Karel, sonrasında oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmiş ve tır şoförü olmuştu. Amerika'da bir aile kuran Karel'in oradaki yaşamını sosyal medya hesabından takip ederken Karel'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında sessiz kalamayan Karel, sektöre isyan etti.

Detaylar içeriğimizde👇🏻

8. Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda Diyar karakterini canlandıran Pelin Akil, karakterinin aldığı yoğun tepkilerin ardından diziden ayrılmıştı. Buna rağmen dizide Ferit ve Seyran aşkına eğilmek yerine bambaşka konular gündem olurken Akil'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Yalı Çapkını resmi hesabında yer alan Ferit'in videosunu paylaşan Akil, "Feritcim Diyar olmadan zor ya" yazarak kafaları karıştırdı.

8. Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda Diyar karakterini canlandıran Pelin Akil, karakterinin aldığı yoğun tepkilerin ardından diziden ayrılmıştı. Buna rağmen dizide Ferit ve Seyran aşkına eğilmek yerine bambaşka konular gündem olurken Akil'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Yalı Çapkını resmi hesabında yer alan Ferit'in videosunu paylaşan Akil, "Feritcim Diyar olmadan zor ya" yazarak kafaları karıştırdı.

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9. Survivor 2023'ün en büyük olayı Merve ve Asena arasında yaşanan tartışmaydı. Asena'dan resmen dayak yiyen Merve, bir de psikolojik olarak toparlanamadığı için diskalifiye edilmişti. Her sene söz konusu kavga mevzusu muhakkak gündem olurken Merve, Asena'nın Survivor 2025'te çıkardığı kavga sonrasında açıklama yaptı.

9. Survivor 2023'ün en büyük olayı Merve ve Asena arasında yaşanan tartışmaydı. Asena'dan resmen dayak yiyen Merve, bir de psikolojik olarak toparlanamadığı için diskalifiye edilmişti. Her sene söz konusu kavga mevzusu muhakkak gündem olurken Merve, Asena'nın Survivor 2025'te çıkardığı kavga sonrasında açıklama yaptı.

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10. Survivor 2025'e yedeklerden girdiği an büyük olay yaratan Asena Demirbağ, eleme düellosuna çıkan Merve'yi benchten epey sinirlendirip kavga çıkarmıştı. Asena'nın kışkırtmaları sonrasında modu düşen Merve, Göksu'ya yenilerek elenen isim olurken giderken "İçimde kalmasın" diyerek Asena'ya verdi veriştirdi.

10. Survivor 2025'e yedeklerden girdiği an büyük olay yaratan Asena Demirbağ, eleme düellosuna çıkan Merve'yi benchten epey sinirlendirip kavga çıkarmıştı. Asena'nın kışkırtmaları sonrasında modu düşen Merve, Göksu'ya yenilerek elenen isim olurken giderken "İçimde kalmasın" diyerek Asena'ya verdi veriştirdi.

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11. Beyaz TV ekranlarındaki Yeni Baştan programında izlediğimiz Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerin derdine derman olmaya devam ediyor. Bir takipçisinin eşiyle yaşadığı sorunu paylaşıp yanıtlayan Ezmeci, resmen çileden çıktı. "Eşim benimle beraber olmak istemiyor. Oyuncak almış onunla yap diyor." yazan takipçiye Ezmeci'nin yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

11. Beyaz TV ekranlarındaki Yeni Baştan programında izlediğimiz Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerin derdine derman olmaya devam ediyor. Bir takipçisinin eşiyle yaşadığı sorunu paylaşıp yanıtlayan Ezmeci, resmen çileden çıktı. "Eşim benimle beraber olmak istemiyor. Oyuncak almış onunla yap diyor." yazan takipçiye Ezmeci'nin yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

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12. Uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinden görüntüler sızmaya başladı. Programa izleyici olarak giden bir TikTok kullanıcısı, Beyazıt Öztürk'ün duyurunu paylaştı. Öztürk, O Ses Türkiye'de uzun yıllar yer alan bir ismin bu sezon olmayacağını açıkladı.

12. Uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinden görüntüler sızmaya başladı. Programa izleyici olarak giden bir TikTok kullanıcısı, Beyazıt Öztürk'ün duyurunu paylaştı. Öztürk, O Ses Türkiye'de uzun yıllar yer alan bir ismin bu sezon olmayacağını açıkladı.

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13. Survivor 2025'in kaos kraliçesi Asena Demirbağ, son bölümde Merve'yle yaşadığı kavgayla gündem olmuştu. Katıldığı her sezon istisnasız kavgaya karışan Asena dilimizden bir türlü düşmezken bir de baktık ki eski Survivor yarışmacısıyla kısa süren bir evlilik yaşamış. Peki, Asena'nın bir süre evli kaldığı o isim kim?

13. Survivor 2025'in kaos kraliçesi Asena Demirbağ, son bölümde Merve'yle yaşadığı kavgayla gündem olmuştu. Katıldığı her sezon istisnasız kavgaya karışan Asena dilimizden bir türlü düşmezken bir de baktık ki eski Survivor yarışmacısıyla kısa süren bir evlilik yaşamış. Peki, Asena'nın bir süre evli kaldığı o isim kim?

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14. Müge Anlı'da bir süredir karmaşık olaylar zinciri işleniyor. Nezaket Uyur'un 20 yıllık kaybıyla başlayan arayış, kızları Habibe, Nebile ve Sebile'nin çabalarıyla cinayet çözülmeye başlamıştı. Daha sonra aynı köyde yaşanan Nezaket Kışı kaybında adı geçen Adil Önel'in, halası Zekiye Aydın'ın kaybıyla ilgili de adının geçtiği öğrenilmişti. Nezaket Uyur, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı’nın şüpheli kayıpları art arda gelen itiraf ve iddialarla derinleşmişti. Tüm gelişmeler yaşanırken Sabri Önel, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın’ın cenazelerinin yerini bildiğini söylemişti. Sabri'den Zekiye Aydın'la ilgili cinayet itirafı geldi!

14. Müge Anlı'da bir süredir karmaşık olaylar zinciri işleniyor. Nezaket Uyur'un 20 yıllık kaybıyla başlayan arayış, kızları Habibe, Nebile ve Sebile'nin çabalarıyla cinayet çözülmeye başlamıştı. Daha sonra aynı köyde yaşanan Nezaket Kışı kaybında adı geçen Adil Önel'in, halası Zekiye Aydın'ın kaybıyla ilgili de adının geçtiği öğrenilmişti. Nezaket Uyur, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı’nın şüpheli kayıpları art arda gelen itiraf ve iddialarla derinleşmişti. Tüm gelişmeler yaşanırken Sabri Önel, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın’ın cenazelerinin yerini bildiğini söylemişti. Sabri'den Zekiye Aydın'la ilgili cinayet itirafı geldi!

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15. Geçtiğimiz gün Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında geçtiğimiz gün bir erkeğe, eşine ait olduğu düşünülen cinsel içerikli video izletilmişti. Konu sosyal medyada tepki çekerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den programa inceleme başlatıldığı haberi gelmişti. Programın yapım şirketi BBO Yapım da konuyla ilgili açıklama yaptı.

15. Geçtiğimiz gün Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında geçtiğimiz gün bir erkeğe, eşine ait olduğu düşünülen cinsel içerikli video izletilmişti. Konu sosyal medyada tepki çekerken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den programa inceleme başlatıldığı haberi gelmişti. Programın yapım şirketi BBO Yapım da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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16. Geçtiğimiz sezon katıldığı Survivor'da eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın adını yazmasının ardından yarışmaya giden yolları kapanan Turabi, Instagram hesabından şansını denemeye devam ediyor. Önce Almanya Exatlon'da yarışan ve sakatlığı sebebiyle programdan ayrılan Turabi, birkaç gün sonra da The Challenge'a katılacağını belirtmişti. Ancak her fırsatta Survivor'a katılmakla ilgili açıklamalar yapan eski yarışmacı, bunun için takipçilerinden Acun Ilıcalı'ya yazmalarını talep etti.

16. Geçtiğimiz sezon katıldığı Survivor'da eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın adını yazmasının ardından yarışmaya giden yolları kapanan Turabi, Instagram hesabından şansını denemeye devam ediyor. Önce Almanya Exatlon'da yarışan ve sakatlığı sebebiyle programdan ayrılan Turabi, birkaç gün sonra da The Challenge'a katılacağını belirtmişti. Ancak her fırsatta Survivor'a katılmakla ilgili açıklamalar yapan eski yarışmacı, bunun için takipçilerinden Acun Ilıcalı'ya yazmalarını talep etti.

Detaylar içeriğimizde👇🏻

17. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ancak dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu çekimler zorunlu olarak durmuştu. Birkaç hafta ara verilen diziden ilk tanıtım dün akşam geldi. Diziye Aliye Berger'in yetişkin halini canlandırmak üzere Hazal Kaya'nın dahil olduğu da dün açıklandı. Oda TV dizinin yeniden ne zaman başlayacağına dair bir duyum aldığını ve Fahrünnisa Zeyd için hangi oyuncunun düşünüldüğünü öğrendiğini açıkladı.

17. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ancak dizinin çekimlerinin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu çekimler zorunlu olarak durmuştu. Birkaç hafta ara verilen diziden ilk tanıtım dün akşam geldi. Diziye Aliye Berger'in yetişkin halini canlandırmak üzere Hazal Kaya'nın dahil olduğu da dün açıklandı. Oda TV dizinin yeniden ne zaman başlayacağına dair bir duyum aldığını ve Fahrünnisa Zeyd için hangi oyuncunun düşünüldüğünü öğrendiğini açıkladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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