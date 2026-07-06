Eskişehir’deki 113 Yıllık Köy Barcelona’ya Benzeyen Mimari Yapısıyla Dikkat Çekiyor
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Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı Abbashalimpaşa Mahallesi, ilk günkü imar planına sadık kalınarak inşa edilen düzgün sokakları, kare bloklu yerleşimi ve hiç çıkmaz sokağı bulunmayan özgün mimarisiyle dikkat çekiyor.
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Bulgaristan göçmenlerinin 113 yıl önce kurduğu Abbashalimpaşa Mahallesi gündem oldu.
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“Yeni ev yapılacaksa mimari düzen kesinlikle bozulmaz”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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