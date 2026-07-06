TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği İçin Geri Sayım: Başvurular 19 Temmuz’da Bitecek
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TÜBİTAK’ın her yıl düzenlediği Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu sene 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Kurayla belirlenecek katılımcılar için başvurular 19 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Etkinlikte astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri düzenlenecek ve Perseid meteor yağmuru gözlemlenecek.
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Gökyüzü meraklıları için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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