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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği İçin Geri Sayım: Başvurular 19 Temmuz’da Bitecek

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği İçin Geri Sayım: Başvurular 19 Temmuz’da Bitecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 13:15
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TÜBİTAK’ın her yıl düzenlediği Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu sene 12-15 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Kurayla belirlenecek katılımcılar için başvurular 19 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Etkinlikte astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri düzenlenecek ve Perseid meteor yağmuru gözlemlenecek.

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Gökyüzü meraklıları için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamada bulundu.

Gökyüzü meraklıları için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıklamada bulundu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rotamız gökyüzü, durağımız Afyonkarahisar. Ülkemizin en köklü gök bilim etkinliklerinden biri olan TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için bu yıl 12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Afyonkarahisar’da bir araya geliyoruz. Gökyüzü meraklıları ile eşsiz bir atmosferde buluşacağımız etkinlikte gündüzleri astronomi söyleşileri, bilim ve teknoloji atölyeleri ile gökyüzünü hep birlikte keşfedecek, geceleri ise teleskoplarımızı yıldızlara çevireceğiz. Perseid meteor yağmurunun en yoğun döneminde; yıldızları, takımyıldızlarını, gezegenleri ve Samanyolu’nu gözlemlemek isteyen herkesi bekliyoruz.' dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Frigya Bölgesi’ndeki Emre Gölü’nde düzenlenecek etkinlik için başvurular 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Katılımcılar, gündüz saatlerinde özel filtreli teleskoplarla Güneş’i güvenli bir şekilde gözlemleme fırsatı bulacak. Gece saatlerinde ise ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde gezegenleri, yıldız kümelerini, bulutsuları, galaksileri ve Perseid meteor yağmurunu uzmanlar eşliğinde teleskoplarla inceleyebilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği etkileşimli sunumlar, akademik söyleşiler ve bilim temalı atölye çalışmaları da katılımcılara zengin bir bilim deneyimi sunulacak.

Etkinliğe katılmaya hak kazananlar, Türkiye’nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından değerlendirme sistemi ve kura yöntemiyle belirlenecek. Başvurular, 'gge.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden yapılabilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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