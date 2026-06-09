Eski Yazların Tadı Başkaydı Diyenler İçin Nostaljik Şarkılar!
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Eski yazlık sinemalar, kasetçalardan yükselen melodiler ve sabaha kadar süren sahil sohbetleri... 'Nerede o eski yazlar?' diyerek iç geçirenleri 70’ler, 80’ler ve 90’ların tasasız günlerine ışınlayacak; her dinlediğinizde burnunuza deniz kokusu getirecek nostaljik şarkılar.
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1. Sezen Aksu - Yaz
2. MFÖ - Yaz Tatili
3. Ajda Pekkan - Yaz Yaz Yaz
4. Fedon - Aşığınım
5. Yaşar - Divane
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6. Ayla Dikmen - Anlamazdın
7. Yonca Evcimik - Abone
8. Füsun Önal - Ah Nerede
9. Seyyal Taner - Son Verdim Kalbimin İşine
10. Tarkan - Kıl Oldum Abi
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11. Burak Kut - Benimle Oynama
12. Mirkelam - Her Gece
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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