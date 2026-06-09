article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Eski Yazların Tadı Başkaydı Diyenler İçin Nostaljik Şarkılar!

etiket Eski Yazların Tadı Başkaydı Diyenler İçin Nostaljik Şarkılar!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski yazlık sinemalar, kasetçalardan yükselen melodiler ve sabaha kadar süren sahil sohbetleri... 'Nerede o eski yazlar?' diyerek iç geçirenleri 70’ler, 80’ler ve 90’ların tasasız günlerine ışınlayacak; her dinlediğinizde burnunuza deniz kokusu getirecek nostaljik şarkılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sezen Aksu - Yaz

Dinlediğiniz an üzerinize güneş kremi kokusu sinecek, Akdeniz esintisini saçlarınızda hissettirecek gerçek bir yaz açılışı marşı.

2. MFÖ - Yaz Tatili

Arabanın camını açıp, teybe kaseti takıp sahil yoluna koyulmanın o çocuksu neşesini her notasında barındıran zamansız bir başyapıt.

3. Ajda Pekkan - Yaz Yaz Yaz

90’lar yazının enerjisini tek başına sırtlayan, plaj partilerinin ve açık hava konserlerinin değişmez ritmi.

4. Fedon - Aşığınım

Güneşten bronzlaşmış ten, beyaz keten gömlek ve taverna geceleri... Ege yazlarının o kendine has havasını yaşatan efsane parça.

5. Yaşar - Divane

90'ların sonunda Akdeniz müziğini hayatımıza sokan, gitar tınılarıyla sıcak yaz akşamlarında deniz kenarındaki ateşleri hatırlatan parça.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ayla Dikmen - Anlamazdın

Yaz aşklarının o buruk, hüzünlü ama bir o kadar da sıcak vedalarını akla getiren, insanı hemen geçmişe götüren eşsiz ses.

7. Yonca Evcimik - Abone

90'lar gençliğinin mahalle aralarında, yazlık sitelerin bahçelerinde kasetçalarları son ses açıp dans ettiği o çılgın yazlar, dönemin simgesi oldu.

8. Füsun Önal - Ah Nerede

Yeşilçam filmlerinin o cıvıl cıvıl, aşk dolu yaz sahnelerini ve nostaljik açık hava eğlencelerini bugüne taşıyan kıpır kıpır ritim.

9. Seyyal Taner - Son Verdim Kalbimin İşine

Eski yazlık diskoların altını üstüne getiren, enerjisiyle dinleyeni anında ayağa kaldıran Türk pop tarihinin en ikonik şarkılarından biri.

10. Tarkan - Kıl Oldum Abi

Megastar’ın hayatımıza ilk girdiği, 92 yazını kasıp kavuran ve pop müziğin çehresini tamamen değiştiren o deli dolu çıkış şarkısı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Burak Kut - Benimle Oynama

'Bebeto' lakabıyla genç kızların odalarını posterlerle süslediği, o heyecanlı ve enerjik 94 yazının en büyük pop fenomeni.

12. Mirkelam - Her Gece

Koşan adamın peşinden tüm Türkiye'nin koştuğu, 95 yazının o sıra dışı, dinamik ve asla eskimeyen büyüleyici kapanış şarkısı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın