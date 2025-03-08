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Eski Milli Futbolcu Abdullah Çatlı'nın Hayatını Canlandıracak

Eski Milli Futbolcu Abdullah Çatlı'nın Hayatını Canlandıracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 20:51

1994-96 yılları arasında Vedat İnceefe, Kardemir Karabükspor forması giyiyordu. Karabükspor'dan A Milli Takıma davet alarak Euro 96'da üç maçta da forma giymesi bir nebze sürpriz sayılabilirdi. Ancak onun 2.Lig'de oynayan Karabükspor forması ile bunu başarması gerçek bir sürprizdi. 

Sonrasında Fatih Terim ile birlikte Galatasaray'ın yolunu tuttu ve hem Süper Lig'in hem milli takımın uzun yıllar stoperi oldu. Galatasaray'ın Avrupa'da emin adımlarla yürüdüğü yıllarda da üzerinde sarı kırmızılı forma vardı. 

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yapan ve milli takım seviyesinde de görevlere gelen Vedat İnceefe bugün farklı bir konu ile anıldı.

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Vedat İnceefe, teknik direktörlükte aradığını bulamasa da milli takımda uzun yıllar görev aldı.

Vedat İnceefe, teknik direktörlükte aradığını bulamasa da milli takımda uzun yıllar görev aldı.

Vedat İnceefe'nin futbolculuk kariyeri oldukça parlaktı. Beşiktaş altyapısından Karabükspor'a gitmiş; çoğu yaşıtının moral bozukluğu yaşadığı yerde o tekrar Galatasaray'a transfer yapmıştı. Hem de öncesinde milli takımla EURO 96 deneyimi yaşayarak. 

Ancak teknik direktörlükte bu kadar başarılı olamadı. Yeni Malatyaspor ile başladığı teknik direktörlük kariyeri Bugsaşspor ile devam etti ancak beklenen başarıyı gösteremedi.

Galatasaray U19 takımına gelmesiyle kaderi bir kez daha değişti.

Galatasaray U19 takımına gelmesiyle kaderi bir kez daha değişti.

Karabükspor'dan onu A Milli Takıma alan hocası Fatih Terim bir kez daha sahneye çıktı ve A Milli Takım teknik direktörüyken Futbol Direktörü unvanıyla Abdullah Ercan'ı U21'e, Vedat İnceefe'yi U19 Milli Takım teknik direktörlük görevine atadı. İkili döneminde milli takımlarda başarılı bir dönem geçmedi. Olmadık ülkelere puan kayıpları ve gidilemeyen turnuvalar kazanılan başarılardan çok daha fazla oldu. 

Nihayetinde Vedat İnceefe, milli takımdaki görevinden de ayrıldı. Uzun süredir sessizliğini koruyan İnceefe bambaşka bir proje ile karşımıza çıktı.

Vedat İnceefe, yeşil sahalardan beyazperdeye transfer olarak başrol deneyimi yaşayacak.

Vedat İnceefe, yeşil sahalardan beyazperdeye transfer olarak başrol deneyimi yaşayacak.

1996 yılında meydana gelen Susurluk Kazası'nda hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor.

Kurtlar Vadisi ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin yönetmeni Onur Tan, bu projeyi üstlenerek, aynı zamanda senaryo konusunda aile bireylerine yardımcı olacak. Filmden ilk tanıtım ise yayınlandı.

Abdullah Çatlı’yı futbolcu Vedat İnceefe canlandıracak.

Film, Onur Tan’ın yanı sıra Meral Çatlı, 'Babam Çatlı' kitabının yazarı Doç. Dr. Gökçen Çatlı ve öğretim görevlisi Selcen Çatlı tarafından kaleme alınacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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