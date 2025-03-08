Eski Milli Futbolcu Abdullah Çatlı'nın Hayatını Canlandıracak
Eski Milli Futbolcu Abdullah Çatlı'nın Hayatını Canlandıracak
1994-96 yılları arasında Vedat İnceefe, Kardemir Karabükspor forması giyiyordu. Karabükspor'dan A Milli Takıma davet alarak Euro 96'da üç maçta da forma giymesi bir nebze sürpriz sayılabilirdi. Ancak onun 2.Lig'de oynayan Karabükspor forması ile bunu başarması gerçek bir sürprizdi.
Sonrasında Fatih Terim ile birlikte Galatasaray'ın yolunu tuttu ve hem Süper Lig'in hem milli takımın uzun yıllar stoperi oldu. Galatasaray'ın Avrupa'da emin adımlarla yürüdüğü yıllarda da üzerinde sarı kırmızılı forma vardı.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yapan ve milli takım seviyesinde de görevlere gelen Vedat İnceefe bugün farklı bir konu ile anıldı.
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Vedat İnceefe, teknik direktörlükte aradığını bulamasa da milli takımda uzun yıllar görev aldı.
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Galatasaray U19 takımına gelmesiyle kaderi bir kez daha değişti.
Vedat İnceefe, yeşil sahalardan beyazperdeye transfer olarak başrol deneyimi yaşayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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