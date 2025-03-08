Eski Milli Futbolcu Abdullah Çatlı'nın Hayatını Canlandıracak

1994-96 yılları arasında Vedat İnceefe, Kardemir Karabükspor forması giyiyordu. Karabükspor'dan A Milli Takıma davet alarak Euro 96'da üç maçta da forma giymesi bir nebze sürpriz sayılabilirdi. Ancak onun 2.Lig'de oynayan Karabükspor forması ile bunu başarması gerçek bir sürprizdi.

Sonrasında Fatih Terim ile birlikte Galatasaray'ın yolunu tuttu ve hem Süper Lig'in hem milli takımın uzun yıllar stoperi oldu. Galatasaray'ın Avrupa'da emin adımlarla yürüdüğü yıllarda da üzerinde sarı kırmızılı forma vardı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık yapan ve milli takım seviyesinde de görevlere gelen Vedat İnceefe bugün farklı bir konu ile anıldı.