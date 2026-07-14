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Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 12:01
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Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan, şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre, Sarıyer'deki bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci ile tartışan eski futbolcunun şiddete başvurduğu iddia edildi. Peki, Nihat Kahveci neden gözaltına alındı? İşte soruşturmaya ilişkin bilinen tüm detaylar...

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Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Spor camiasında bomba etkisi yaratan olayın detayları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, dün akşam saatlerinde eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte İstanbul Sarıyer’de bulunan bir restorana gitti.

Çift, restoranda bir süre vakit geçirdikten sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre Nihat Kahveci önce eşine tokat attı, ardından da masada bulunan bir şişeyi fırlattı.

Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Çevredeki vatandaşların ve restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eşine yönelik darp iddiası ve fiziki şiddet uygulaması gerekçesiyle Nihat Kahveci polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Nihat Kahveci Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Nihat Kahveci Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Nihat Kahveci, 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Kahveci, kısa sürede yeteneğiyle öne çıkarak A takıma yükseldi. Türk futbolunun yurt dışındaki en başarılı temsilcilerinden biri olarak kabul edilen eski futbolcu, İspanya'nın Real Sociedad ve Villarreal kulüplerinde uzun yıllar başarıyla forma giymiştir.

Özellikle Real Sociedad döneminde La Liga'da gol krallığı yarışında zirveye oynamış ve takımını lig ikinciliğine taşımıştır. A Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünde ve tarihi EURO 2008 yarı final başarısında attığı kritik gollerle hafızalara kazınmıştır. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük eğitimleri almış ve uzun süredir popüler spor programlarında yorumculuk yapmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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