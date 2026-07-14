Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Spor camiasında bomba etkisi yaratan olayın detayları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, dün akşam saatlerinde eşi Fulya Sever Kahveci ile birlikte İstanbul Sarıyer’de bulunan bir restorana gitti.

Çift, restoranda bir süre vakit geçirdikten sonra aralarında bilinmeyen bir nedenle sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre Nihat Kahveci önce eşine tokat attı, ardından da masada bulunan bir şişeyi fırlattı.

Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?

Çevredeki vatandaşların ve restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eşine yönelik darp iddiası ve fiziki şiddet uygulaması gerekçesiyle Nihat Kahveci polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.