Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan, şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre, Sarıyer'deki bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci ile tartışan eski futbolcunun şiddete başvurduğu iddia edildi. Peki, Nihat Kahveci neden gözaltına alındı? İşte soruşturmaya ilişkin bilinen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski Futbolcu Nihat Kahveci Neden Gözaltına Alındı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihat Kahveci Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın