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Eski Dizileri Tekrar İzleme Tartışmasından Ozan Akbaba’nın Set Görüntülerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Eski Dizileri Tekrar İzleme Tartışmasından Ozan Akbaba’nın Set Görüntülerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 16:17

Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeleri özetlemek için karşınızdayız. Her gün olduğu gibi bugün de TV’ye dair haberler gündemdeydi. Milyoner yarışmasından, X kullanıcılarının tepkilerine detayları sizler için derledik. Gelin TV dünyasında bugün neler yaşanmış birlikte bakalım!

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YKS sınavında babasının çiçeklerle onu beklediği bir videoyla tanımıştık Çimen Gülen’i.

YKS sınavında babasının çiçeklerle onu beklediği bir videoyla tanımıştık Çimen Gülen’i.

Şimdiyse Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmasıyla dikkat çekti. Tabii babası da ona eşlik etmişti. Çimen Gülen 200 bin TL’lik soruda yarışmadan çekilerek 100 bin TL ödül ile ayrıldı.

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Bir X kullanıcısı eski Türk dizilerinin tekrar tekrar izlenmesine anlam veremediğini söylemesiyle cevap yağmuruna tutuldu.

Bir X kullanıcısı eski Türk dizilerinin tekrar tekrar izlenmesine anlam veremediğini söylemesiyle cevap yağmuruna tutuldu.

Eski dizileri seven kitle, hemen bir bir favori dizilerini saymaya başladı. Neden izlediklerini açıklayanlar da vardı.

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Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar’dan yeni proje müjdesi geldi.

Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar’dan yeni proje müjdesi geldi.

Türk Malı dizisinde 15 yıl önce birlikte rol alan ikili, şimdiyse Gain’de 10 Bin Adım dizisiyle bir araya gelecek.

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Kıskanmak dizisine Zeynep Yüce dahil oldu.

Kıskanmak dizisine Zeynep Yüce dahil oldu.

Zeynep Yüce’yi en son Şahane Hayatım dizisiyle izlemiştik. Bu sezon için Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın başrollerindeki diziyle boy gösterecek.

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Uzak Şehir’in Ozan Akbaba’sı film setinden sevenlerine merhaba dedi.

Uzak Şehir’in Ozan Akbaba’sı film setinden sevenlerine merhaba dedi.

Bak Postacı Geliyor filmiyle sezon arasını değerlendiren Ozan Akbaba sete çıktı. Setten ilk görüntüler ilgiyle karşılandı.

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Ve son olarak Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay’dan rest geldi.

Ve son olarak Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay’dan rest geldi.

Emin Olcay’a katıldığı programda Kurtlar Vadisi’nde yeniden oynayıp oynamayacağı soruldu. “Ben zor kurtardım kendimi. Yeniden çekilse de oynamam.” yanıtını verdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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