Eski Dizileri Tekrar İzleme Tartışmasından Ozan Akbaba’nın Set Görüntülerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeleri özetlemek için karşınızdayız. Her gün olduğu gibi bugün de TV’ye dair haberler gündemdeydi. Milyoner yarışmasından, X kullanıcılarının tepkilerine detayları sizler için derledik. Gelin TV dünyasında bugün neler yaşanmış birlikte bakalım!
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YKS sınavında babasının çiçeklerle onu beklediği bir videoyla tanımıştık Çimen Gülen’i.
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Bir X kullanıcısı eski Türk dizilerinin tekrar tekrar izlenmesine anlam veremediğini söylemesiyle cevap yağmuruna tutuldu.
Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar’dan yeni proje müjdesi geldi.
Kıskanmak dizisine Zeynep Yüce dahil oldu.
Uzak Şehir’in Ozan Akbaba’sı film setinden sevenlerine merhaba dedi.
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Ve son olarak Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay’dan rest geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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