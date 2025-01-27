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Eski Defterleri Asla Kapatamayanlara! Bu Şarkı Sizin İçin!

etiket Eski Defterleri Asla Kapatamayanlara! Bu Şarkı Sizin İçin!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 23:56

Eski defterler asla kapanmıyor, ne yapsam ne etsem olmuyor diyenlerdensen bu test tam sana göre! Senin için bir aşk şarkısı öneriyoruz!

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1. İlişkiniz ne kadar sürdü?

2. Peki ya ilişkinizin bitmemesi için ikinizin de yeterli çabayı harcadığını düşünüyor musun?

3. Ayrılık kararını kim verdi?

4. Ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?

5. Peki ya neden ayrıldınız?

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6. Son olarak, birlikteyken birbirinizi sevdiğinize inanıyor musun?

Someone Like You

Save Your Tears

The Scientist

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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