Eski Çamaşır Makinesini Parçaladı, Şimdi 18 Yaşında Siparişlere Yetişemiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2026 - 12:39

Arjantin’de yaşayan 18 yaşındaki Franco Leonardi, beslenmesine dikkat eden gençlerden. Fıstık ezmesi tüketirken fark ettiği detay dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede yayıldı. Takipçi sayısı hızla arttı. Küçük deneme kısa sürede girişime dönüştü.

Her şey fıstık ezmesi hakkında duyduğu detayla başladı

Franco Leonardi yıllardır spor yapıyordu ve beslenmesine dikkat ediyordu. Fıstık ezmesi sporcular için yoğun enerji kaynağı olarak sık tüketiliyordu. Ancak ailesinin tanıdığı, fıstık sektöründe çalışan kişi üretim sürecine dair dikkat çekici bilgi paylaştı. Ticari fıstık ezmelerinde çoğu zaman bütün halde satılamayan ürünlerin kullanıldığı söylendi. Eski fıstıklar, kırık taneler veya düşük kalite ürünlerin üretime dahil edildiği ifade edildi.

Duyduğu detay Leonardi’nin bakış açısını değiştirdi. Market raflarındaki kavanozlara farklı gözle bakmaya başladı. Ardından evde kendi fıstık ezmesini üretmeye karar verdi. İlk deneme başarısız oldu. 

Çiğ fıstık kullandı, su ekledi ve ortaya yenemeyecek kadar kötü sonuç çıktı. Zamanla kavurma işleminin kritik aşama olduğu anlaşıldı. Kullanılan ekipman ise el blenderıydı. Cihaz ısındığında dondurucuya koyuluyor, ardından tekrar çalıştırılıyordu. Denemeler böyle devam etti.

Küçük deneme kısa sürede markaya dönüştü

Leonardi markasına 'Giapura' adını verdi. İsim, 'enerjía pura' yani saf enerji ifadesinden türetildi. Üretimde katkı maddesi kullanılmadı. İlave yağ eklenmedi. Kavrulmuş fıstık krem kıvamına getirilerek kavanozlara dolduruldu. Aralık ayında satış başladı. Her üretim 60 ila 100 kavanoz arasında gerçekleşti. Dört ay içinde yaklaşık 100 kilogram üretim yapıldı. Elde edilen gelir yeniden üretime aktarıldı.

Instagram hesabı kısa sürede markanın vitrini haline geldi. Üretim süreci paylaşıldı. Kavurma aşaması gösterildi. Spor antrenmanları ve günlük rutin içeriklere eklendi. Takipçi sayısı hızla artmaya başladı. Paylaşımlar sayesinde güven oluştu ve siparişler artmaya başladı.

Eski çamaşır makinesini parçaladı, siparişlere yetişemiyor

Talep artınca üretim kapasitesi yetersiz kaldı. Leonardi saatte yaklaşık 1 kilogram üretim yapabiliyordu. Daha büyük ekipman arayışı başladı. Hedef saatte 15 ila 30 kilogram üretim kapasitesine ulaşmaktı.

Bu süreçte dikkat çeken gelişme yaşandı. Leonardi eski çamaşır makinesinin parçalarını kullanarak fıstık kavurma sistemi geliştirmeye başladı. Denemeleri sosyal medyada paylaştı. İlk günlerde blenderı dondurucuya koyan genç girişimci, kısa sürede kendi ekipmanını tasarlayan noktaya geldi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
