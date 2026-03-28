Eski Çamaşır Makinesini Parçaladı, Şimdi 18 Yaşında Siparişlere Yetişemiyor

Franco Leonardi yıllardır spor yapıyordu ve beslenmesine dikkat ediyordu. Fıstık ezmesi sporcular için yoğun enerji kaynağı olarak sık tüketiliyordu. Ancak ailesinin tanıdığı, fıstık sektöründe çalışan kişi üretim sürecine dair dikkat çekici bilgi paylaştı. Ticari fıstık ezmelerinde çoğu zaman bütün halde satılamayan ürünlerin kullanıldığı söylendi. Eski fıstıklar, kırık taneler veya düşük kalite ürünlerin üretime dahil edildiği ifade edildi.

Duyduğu detay Leonardi’nin bakış açısını değiştirdi. Market raflarındaki kavanozlara farklı gözle bakmaya başladı. Ardından evde kendi fıstık ezmesini üretmeye karar verdi. İlk deneme başarısız oldu.

Çiğ fıstık kullandı, su ekledi ve ortaya yenemeyecek kadar kötü sonuç çıktı. Zamanla kavurma işleminin kritik aşama olduğu anlaşıldı. Kullanılan ekipman ise el blenderıydı. Cihaz ısındığında dondurucuya koyuluyor, ardından tekrar çalıştırılıyordu. Denemeler böyle devam etti.