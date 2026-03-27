Her Gün Üzerindeyiz Ama Aylarca Temizlemiyoruz: Evdeki En Kirli Eşyalardan Biri

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 10:30

Ev temizliği denince akla genellikle çarşaflar, mutfak yüzeyleri ya da banyolar geliyor. Ama evde her gün kullanılan bazı eşyalar neredeyse tamamen unutuluyor. Üstelik bu eşyalar, evin en kirli alanlarından biri haline gelebiliyor. Uzmanlara göre özellikle paspas ve halılar, toz, bakteri ve alerjenlerin en yoğun toplandığı yerlerden biri. Buna rağmen temizlik rutininin en arka sıralarında kalıyor.

Uzmanlara göre paspas ve halılar bakteri ve alerjenlerin en çok biriktiği alanlardan biri

Ev girişinde yer alan paspaslar ve sık kullanılan halılar, gün boyunca ayakkabılarla taşınan kirleri doğrudan içine hapsediyor. Dışarıdan gelen toz, çamur, polen ve bakteriler liflerin arasına yerleşiyor. Zamanla gözle görülmeyen ama sağlığı etkileyebilecek birikim oluşuyor.

Uzmanlar, paspas ve halıların evde en çok ihmal edilen eşyalar arasında yer aldığını belirtiyor. Ürünler, gün içinde defalarca kullanılıyor ve özellikle giriş, koridor ve salon gibi yoğun alanlarda yer alıyor. Buna rağmen yatak örtüleri ya da yastık kılıfları kadar düzenli temizlenmiyor.

Isınmanın arttığı kış aylarında durum daha da dikkat çekici hale geliyor. Toz ve alerjenler, ev içinde daha kolay dolaşıyor. Bu da düzenli temizlenmeyen halı ve paspasların, ev havasını doğrudan etkileyebileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar ayda en az bir kez temizlenmesi gerektiğini söylüyor

Uzmanlara göre halı ve paspasların ayda en az bir kez yıkanması gerekiyor. Düzenli temizlik, biriken kir ve bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlıyor. Özellikle giriş alanında kullanılan paspaslar için bu süre daha da önemli hale geliyor.

Temizlik öncesinde halı ya da paspasın dışarıda silkelenmesi öneriliyor. Ardından haftalık süpürme alışkanlığı eklenmesi gerekiyor. Yoğun kullanılan alanlarda temizlik sıklığının artırılması da tavsiyeler arasında yer alıyor.

Lekelerin hızlı müdahale ile temizlenmesi ve yıkama sonrası tamamen kurutulması da önemli detaylardan biri. Nemli kalan halı ve paspaslar, küf oluşumuna neden olabiliyor. Uzmanlara göre düzenli temizlik, hem hijyen hem de ev içindeki hava kalitesi açısından önemli rol oynuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
