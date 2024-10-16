Eşi Dağınık Olanların Çok İyi Anlayacağı 10 Durum

Evin içinde sürekli bir şeyler kaybolur ve bu kaybolan eşyalar bazen haftalarca ortadan olmaz. Dağınık eşler için bu durum oldukça normaldir; oysa sen, kaybolan cüzdan, anahtar veya gözlük gibi eşyaları bulmaya çalışırken kendini bir dedektif gibi hissedersin. Her sabah 'Gözlüğüm nerede?' veya 'Cüzdanımı gördün mü?' sorularıyla güne başlamak artık bir rutin haline gelir.