Eşi Dağınık Olanların Çok İyi Anlayacağı 10 Durum
Eşi Dağınık Olanların Çok İyi Anlayacağı 10 Durum
Eşi dağınık olanlar çok iyi bilir ki evin içinde düzeni sağlamak bazı zamanlar imkansızlaşır. Kıyafetler her yerde, mutfakta sürekli bir şeyler kaybolur ve salondaki koltuk sanki hiç sana ait değil gibidir… İşte tam da bunu yaşayanlar için 10 eğlenceli durumu derledik!
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1. "Nereye koymuştum?" sorusu günlük rutininiz haline gelir
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2. Kıyafetler adeta evi ele geçirir
3. "Dağınık değil, sadece benim düzenim" savunması
4. Temizlik günü bir maraton gibidir
5. Kaybolan eşyalar adeta başka boyuta ışınlanır
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