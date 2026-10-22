Casper Excalibur G920, AAA Oyunları Oynatır mı?

Casper Excalibur G920'nin RTX 50 serisi ekran kartları, i9-14900HX işlemcisi ve 300 Hz QHD ekranı ağır oyunlarda ne vaat ediyor, hangi konfigürasyon kime uygun ve fiyatlar ne kadar? Hepsini tek yerde topladık.

Son Güncelleme: 21 Ekim 2026

Evet, Casper Excalibur G920 AAA oyunlar için tasarlanmış bir gaming laptop: 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartı seçenekleri ve 16 inç QHD 300 Hz ekranıyla Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hedefleyenler için güçlü bir aday. GTA 6'nın PC gereksinimleri Casper'ın sayfasında yer almıyor; ama G920, NVIDIA'nın en güçlü kartları arasında gösterilen RTX 5090'ı sunan Excalibur modellerinden biri. Fiyatlar 216.745 TL'den başlıyor (RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS); bütçesi sınırsız olan biri RTX 5090, 64 GB RAM, 4 TB SSD ve Windows 11 Pro ile 296.543 TL'lik en dolu konfigürasyona çıkabiliyor. 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM ve iki M.2 SSD yuvası, hem oyun hem ödev-proje için 4-5 yıllık bilgisayar arayan öğrencilere, içerik üreticilerine ve yüksek performans arayan tüm kullanıcılara alan açıyor. Casper'ın ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass, 24 ay garanti, Excalibur'a özel ömür boyu performans bakımı ve 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri yer alıyor. Pil tarafında 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor; yani şarjı en uzun giden oyun bilgisayarını arıyorsan G920'nin önceliği bu değil.