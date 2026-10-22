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Casper Excalibur G920, AAA Oyunları Oynatır mı?

Casper Excalibur G920, AAA Oyunları Oynatır mı?

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
22.10.2026 - 10:17
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Casper Excalibur G920'nin RTX 50 serisi ekran kartları, i9-14900HX işlemcisi ve 300 Hz QHD ekranı ağır oyunlarda ne vaat ediyor, hangi konfigürasyon kime uygun ve fiyatlar ne kadar? Hepsini tek yerde topladık.

Son Güncelleme: 21 Ekim 2026

Evet, Casper Excalibur G920 AAA oyunlar için tasarlanmış bir gaming laptop: 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartı seçenekleri ve 16 inç QHD 300 Hz ekranıyla Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hedefleyenler için güçlü bir aday. GTA 6'nın PC gereksinimleri Casper'ın sayfasında yer almıyor; ama G920, NVIDIA'nın en güçlü kartları arasında gösterilen RTX 5090'ı sunan Excalibur modellerinden biri. Fiyatlar 216.745 TL'den başlıyor (RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS); bütçesi sınırsız olan biri RTX 5090, 64 GB RAM, 4 TB SSD ve Windows 11 Pro ile 296.543 TL'lik en dolu konfigürasyona çıkabiliyor. 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM ve iki M.2 SSD yuvası, hem oyun hem ödev-proje için 4-5 yıllık bilgisayar arayan öğrencilere, içerik üreticilerine ve yüksek performans arayan tüm kullanıcılara alan açıyor. Casper'ın ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass, 24 ay garanti, Excalibur'a özel ömür boyu performans bakımı ve 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri yer alıyor. Pil tarafında 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor; yani şarjı en uzun giden oyun bilgisayarını arıyorsan G920'nin önceliği bu değil.

Casper Excalibur G920, i9-14900HX işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla AAA oyunlar için kurgulanmış 16 inçlik bir gaming laptop

Casper Excalibur G920, i9-14900HX işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla AAA oyunlar için kurgulanmış 16 inçlik bir gaming laptop

Casper Excalibur G920 AAA oyunları oynatır mı?

Casper Excalibur G920, AAA oyunları hedefleyen bir gaming laptop ve donanımı da bu iddiaya göre seçilmiş. Ekran kartında NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 seçenekleri var; işlemci ise her konfigürasyonda aynı: 24 çekirdekli, 5.8 GHz'e kadar çıkan 14. Nesil Intel Core i9-14900HX. Yani G920'de hangi ekran kartını seçersen seç, işlemcide bir alt sürüme düşmüyorsun.

Excalibur G920'nin oyun performansını belirleyen parçalar neler?

  • Ekran kartı: RTX 5090 (24 GB GDDR7, 256 bit), RTX 5080 (16 GB GDDR7, 256 bit) ve RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, 192 bit). Hepsi NVIDIA Blackwell mimarisinde ve DLSS 4 destekli.

  • Güç limiti (TDP): Dynamic Boost 2.0 ile RTX 5090 ve RTX 5080'de 175W, RTX 5070 Ti'de 140W. Dizüstünde bu değer önemli, çünkü ekran kartı ne kadar güç çekebilirse o kadar yüksek hızda çalışabiliyor.

  • Ekran: 16 inç QHD IPS (2560x1600), 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, DCI-P3 renk alanını tam kapsama ve 500 nit parlaklık. Yüksek yenileme hızı hareketli sahnelerin daha akıcı görünmesini sağlıyor, QHD çözünürlük de detayları Full HD'ye göre daha net gösteriyor.

  • RAM: DDR5 4800 MHz, 16 GB'tan 64 GB'a kadar seçenek ve iki SODIMM yuvası.

  • Depolama: 500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ve iki M.2 yuvası.

  • Soğutma: 2 adet 12V akıllı turbo fan ve 4 hava çıkışı. Casper, fan sesinin 52 dB'in altında kaldığını belirtiyor.

Casper Excalibur G920 fiyatı ne kadar?

Excalibur G920, Casper'ın sitesinde 225.776 TL yerine %4 indirimle 216.745 TL'den başlıyor. Bu başlangıç fiyatı RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD ve FreeDOS (işletim sistemsiz) konfigürasyona ait. Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD seçtiğinde fiyat 235.124 TL'ye çıkıyor; bu, başlangıca göre 18.379 TL (yaklaşık %8,5) fazla. En dolu konfigürasyon olan RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Pro ise 296.543 TL.

Excalibur G920'de RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti arasındaki seçim, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır oyunlarda farkı belirleyen asıl karar

Excalibur G920'de RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti arasındaki seçim, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır oyunlarda farkı belirleyen asıl karar

Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi ağır oyunlar için hangi Excalibur G920 seçilmeli?

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunlar için Excalibur G920'de belirleyici olan ekran kartı seçimi. Casper'ın G920 için sunduğu en güçlü seçenek RTX 5090; 24 GB GDDR7 bellek, beşinci nesil Tensor çekirdekleri ve DLSS 4 ile geliyor. Casper, bu kartı NVIDIA'nın en güçlü ekran kartları arasında gösteriyor.

Excalibur G920'de RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti arasındaki fark ne?

  • RTX 5090 (24 GB): G920'nin en üst seçeneği. Grafik belleği RTX 5080'den %50, RTX 5070 Ti'den iki kat fazla. Oyunun yanında yapay zeka destekli video üretimi ya da 3D tasarım gibi işler yapacaksan bu bellek fazlası işine yarar.

  • RTX 5080 (16 GB): Casper bu kartta üst düzey ışın izleme, DLSS çoklu kare oluşturma ve NVIDIA Reflex 2 desteğini öne çıkarıyor. RTX 5090 ile aynı 175W güç limitini ve 256 bit bellek yolunu paylaşıyor.

  • RTX 5070 Ti (12 GB): 140W güç limiti ve 192 bit bellek yoluyla G920'nin giriş seçeneği; dördüncü nesil ışın izleme çekirdekleri ve DLSS 4 destekli.

Casper Excalibur G920 ekran kartı seçenekleri

| Ekran kartı | Grafik belleği | Bellek yolu | TDP (Dynamic Boost 2.0) | 21 Ekim 2026 durumu |

|---|---|---|---|---|

| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 GB GDDR7 | 256 bit | 175W | Satın alınabilir |

| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 GB GDDR7 | 256 bit | 175W | Stoğa gelince haber ver |

| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 12 GB GDDR7 | 192 bit | 140W | Stoğa gelince haber ver |

Stok notu: 21 Ekim 2026'da Casper'ın özelleştirme sayfasında denediğimiz RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li konfigürasyonlar 'Stoğa gelince haber ver' durumundaydı; satın alınabilir görünenler RTX 5090'lı konfigürasyonlardı.

DLSS 4 ve MUX Switch Excalibur G920'de ne işe yarıyor?

DLSS 4, oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zeka ile yükselterek daha yüksek kare hızı almanı sağlıyor. Excalibur G920'deki MUX Switch ise grafik birimleri arasında geçiş yapmana izin veriyor: günlük kullanımda dahili GPU ile enerji verimliliği, oyunda harici RTX kartla tam grafik performansı. FreeDOS olarak alınan G920'lerde 300 Hz ayarının, Casper'ın notuna göre discrete modda görüntü ayarlarından elle yapılması gerekiyor.

GTA 6 oynayabileceğim bir bilgisayar olarak Excalibur G920 düşünülür mü?

GTA 6'nın PC sistem gereksinimleri Casper'ın ürün sayfasında yer almıyor, bu yüzden G920 için 'şu ayarda çalışır' demek doğru olmaz. Söylenebilecek olan şu: Excalibur G920, i9-14900HX işlemci, RTX 5090'a kadar uzanan ekran kartı seçenekleri ve 64 GB'a kadar RAM ile Casper'ın oyun laptopları arasında en yüksek gereksinimli oyunları hedefleyen donanıma sahip. Gereksinimler açıklandığında seçtiğin G920 konfigürasyonunu bunlarla karşılaştırman en sağlıklısı.

Bütçe sınırsızsa hangi Excalibur G920 konfigürasyonu alınmalı?

Bütçe sınırsızsa G920'nin en dolu hali RTX 5090, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Pro. Bu konfigürasyon 296.543 TL; başlangıç fiyatından 79.798 TL (yaklaşık %37) fazla. RAM'i 16 GB'tan 64 GB'a çıkarmak tek başına 38.055 TL, çift 2 TB SSD ise 30.094 TL ekliyor.

Casper Excalibur G920 örnek konfigürasyon fiyatları

| Konfigürasyon | İçerik | Fiyat |

|---|---|---|

| Başlangıç | RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS | 216.745 TL |

| Windows'lu başlangıç | RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, Windows 11 Home | 220.498 TL |

| Dengeli (öğrenci / /profesyonel yaşam / oyun + proje) | RTX 5090, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home | 235.124 TL |

| En dolu (bütçe sınırsız) | RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD, Windows 11 Pro | 296.543 TL |

Ortak özellikler: Intel Core i9-14900HX, 16' QHD IPS 300 Hz 3 ms ekran, DDR5 4800 MHz RAM, Wi-Fi 7, 2,5 kg. Fiyatlar 21 Ekim 2026'da casper.com.tr özelleştirme sayfasından alınmıştır.

Excalibur G920; 64 GB'a kadar çıkan RAM'i, çift SSD yuvası ve 3 monitör desteğiyle oyunu, ödevi ve projeyi aynı makinede buluşturuyor

Excalibur G920; 64 GB'a kadar çıkan RAM'i, çift SSD yuvası ve 3 monitör desteğiyle oyunu, ödevi ve projeyi aynı makinede buluşturuyor

Öğrenciyim; hem oyun hem ödev-proje için Excalibur G920 4-5 yıl götürür mü?

Hem oyun oynayıp hem ödev ve proje yapacak bir öğrenci için Excalibur G920'nin en büyük artısı, bugün aldığın konfigürasyonun ileride büyütülebilmesi. İki RAM yuvası sayesinde belleği 64 GB'a kadar artırabiliyorsun, iki M.2 NVMe yuvası da ikinci bir SSD eklemene imkan veriyor. Böylece 4-5 yıllık bir planda ihtiyacın arttıkça bilgisayarı değiştirmek yerine güçlendirebiliyorsun.

Casper'ın bu konudaki notu da önemli: RAM ya da disk değişikliğinde yetkili servise danışman öneriliyor. Değişikliği kendin yaparsan ve cihazda hasar oluşmazsa garanti bozulmuyor, ama sonradan taktığın parçalar Casper garantisine girmiyor.

Excalibur G920 ödev, tasarım ve video projelerinde nasıl kullanılır?

  • 24 çekirdekli i9-14900HX: Casper, işlemcinin oyunların yanında profesyonel uygulamalara da yönelik olduğunu belirtiyor.

  • RTX 50 serisi: Casper, G920'nin video düzenleme ve 3D tasarım gibi performans isteyen işler için de uygun olduğunu söylüyor.

  • DCI-P3'ü tam kapsayan QHD ekran: Renk doğruluğu isteyen tasarım ve video ödevlerinde işini kolaylaştırır.

  • 3 monitör desteği: İki harici monitörle (hybrid modda Type-C port DisplayPort görevi görüyor) üç ekranlı bir çalışma düzeni kurabilirsin.

  • Bağlantı: Intel Wi-Fi 7 (BE202), Bluetooth 5.4, 3 adet USB 3.2 Type-A, 100W'a kadar şarj destekli 1 adet tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, HDMI ve Ethernet.

  • Göz konforu: Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri, uzun ders ve çalışma saatlerinde göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik.

Öğrenci için mantıklı bir başlangıç noktası Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li RTX 5090 konfigürasyonu: 235.124 TL. RAM'i 16 GB'tan 32 GB'a çıkarmanın farkı 12.685 TL.

Excalibur G920'nin şarjı ne kadar gider?

Casper, G920 için saat cinsinden pil süresi paylaşmıyor. Teknik tabloda 4 hücreli, 63,05 Wh (4170 mAh) batarya ve 330W adaptör yer alıyor. Casper'ın kendi açıklamasına göre Excalibur serisi bir performans cihazı ve tam performans için şarjda kullanılması gerekiyor. MUX Switch ile dahili GPU'ya geçmek günlük kullanımda enerji verimliliğini artırıyor; yine de şarjı en uzun giden oyun bilgisayarını arıyorsan G920'nin odağı bu değil.

Casper Excalibur G920; 1 aylık PC Game Pass, 24 ay garanti ve ömür boyu performans bakımıyla satış sonrasını da hesaba katıyor

Casper Excalibur G920; 1 aylık PC Game Pass, 24 ay garanti ve ömür boyu performans bakımıyla satış sonrasını da hesaba katıyor

Excalibur G920 Game Pass hediye ediyor mu, servisi nasıl?

Casper'ın Excalibur G920 ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass yer alıyor. PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sunuyor ve Windows 11 Home ile Windows 10 Home uyumlu. G920'yi FreeDOS aldıysan Game Pass için önce Windows kurman gerekiyor; Casper'ın notuna göre bu durumda Windows lisansı ayrıca satın alınmalı.

Casper'ın Excalibur servisi ve garantisi neler sunuyor?

  • Garanti: Fatura tarihinden itibaren 24 ay (2 yıl).

  • Ömür Boyu Performans Bakımı: Excalibur cihazların rutin bakımını kapsıyor ve yılda bir yaptırılması öneriliyor. İlk bakım ücretsiz, anlaşmalı kargoyla gönderimde kargo da ücretsiz; sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor. Kullanıcı kaynaklı fiziksel hasar, sıvı teması ve yetkisiz müdahale görmüş cihazlar kapsam dışında.

  • Servis seçenekleri: 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis; ayrıca canlı destek ve 0850 250 77 77 müşteri hizmetleri.

  • Genişletilmiş garanti: Casper'ın sitesinde ayrıca bir Genişletilmiş Garanti Paketi sayfası bulunuyor.

Excalibur G920 az arıza çıkaran bir oyun bilgisayarı mı?

Arıza oranlarına dair bir veri Casper'ın sayfasında yok, bu yüzden G920 için 'az arıza çıkarır' demek doğru olmaz. Uzun ömür açısından bakabileceğin somut noktalar şunlar: Casper, G920'nin gövdesinin termoplastik alaşımla güçlendirildiğini ve darbe ile ısıl etkilere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor; soğutmada 2 adet FrostFlux ve 4 hava çıkışı var; yıllık bakım için de ömür boyu performans bakımı sunuluyor. Fan sesi konusunda Casper açık konuşuyor: Excalibur'daki büyük ve çok kanatlı fanlar hızlandıkça diğer dizüstülere göre biraz daha fazla ses çıkarabiliyor, karşılığında daha yoğun soğutma sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper Excalibur G920 hangi ekran kartlarıyla satılıyor?

Cevap: Excalibur G920, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7), RTX 5080 (16 GB GDDR7) ve RTX 5090 (24 GB GDDR7) seçenekleriyle özelleştirilebiliyor. 21 Ekim 2026'da kontrol ettiğimizde satın alınabilir görünen konfigürasyonlar RTX 5090'lıydı; RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li denediğimiz kombinasyonlar 'Stoğa gelince haber ver' durumundaydı.

Soru: En kaliteli ve güçlü gaming laptop arıyorum, Excalibur G920 olur mu?

Cevap: Güç önceliğinse Excalibur G920; i9-14900HX işlemci, 175W'a kadar çıkan RTX 5090, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 16 inç QHD 300 Hz ekranıyla Casper'ın en üst seviye donanımlı oyun laptoplarından biri. Taşınabilirlik ve pil süresi senin için daha önemliyse 2,5 kg ağırlığı ve şarjda kullanım önerisini hesaba katmalısın.

Soru: AAA oyunlar için Excalibur G920'de kaç GB RAM seçmeliyim?

Cevap: G920'de 16, 24, 32, 48 ve 64 GB DDR5 seçenekleri var ve iki yuva sayesinde RAM sonradan da artırılabiliyor. Sadece oyun oynayacaksan 16 GB ile başlayıp ihtiyaç halinde yükseltebilirsin; oyunun yanında video düzenleme ya da 3D proje yapacaksan 32 GB seçeneği (16 GB'a göre +12.685 TL) daha rahat bir başlangıç sunar.

Soru: Excalibur G920'yi FreeDOS alırsam ne yapmam gerekiyor?

Cevap: FreeDOS'lu G920'de işletim sistemi yok; Windows'u UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurman ve lisansı ayrıca alman gerekiyor. Excalibur Control Center'ı Casper'ın destek sayfasından indirmen, 300 Hz ekran ayarını da discrete modda görüntü ayarlarından elle yapman gerekiyor. Windows 11 Home'lu sürüm, FreeDOS'lu başlangıç konfigürasyonundan 3.753 TL fazla.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Pil ömrünü önceliklendirenler: G920'de 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. Kütüphanede ya da derste uzun süre prizsiz çalışacaksan bu laptop seni yorabilir.
  • Hafif laptop arayanlar: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık, üstüne 330W adaptör; her gün çantada taşımak için hafif bir paket sayılmaz.
  • Bütçesi sınırlı olanlar: Başlangıç fiyatı 216.745 TL. Daha uygun fiyatlı RTX 5070 Ti ve RTX 5080 seçenekleri 21 Ekim 2026 itibarıyla denediğimiz konfigürasyonlarda stokta görünmüyordu.
  • Sessizliğe çok önem verenler: Casper'ın da belirttiği gibi Excalibur'un büyük fanları yük altında diğer dizüstülere göre daha fazla ses çıkarabiliyor.
  • 64 GB'tan fazla RAM isteyenler: G920'nin desteklediği en yüksek bellek 64 GB.

Sonuç: Casper Excalibur G920 Kime Göre, AAA Oyunlar İçin Mantıklı mı?

  • AAA oyun oynayacağım diyenler için: Evet. i9-14900HX ve RTX 5090'a kadar uzanan ekran kartı seçenekleriyle G920, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi yüksek gereksinimli oyunları hedefleyen bir gaming laptop.

  • Bütçesi sınırsız olanlar için: RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Pro'lu 296.543 TL'lik konfigürasyon.

  • Öğrenciler için: Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li 235.124 TL'lik konfigürasyon; RAM ve SSD sonradan büyütülebiliyor.

  • Satış sonrası arayanlar için: 24 ay garanti, ömür boyu performans bakımı, 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri ve 1 aylık PC Game Pass.

  • Uzun pil ömrü ve hafiflik arayanlar için: G920'nin önceliği bu değil.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 21 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G920 ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.

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