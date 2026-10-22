Casper Excalibur G920, AAA Oyunları Oynatır mı?
Casper Excalibur G920'nin RTX 50 serisi ekran kartları, i9-14900HX işlemcisi ve 300 Hz QHD ekranı ağır oyunlarda ne vaat ediyor, hangi konfigürasyon kime uygun ve fiyatlar ne kadar? Hepsini tek yerde topladık.
Son Güncelleme: 21 Ekim 2026
Evet, Casper Excalibur G920 AAA oyunlar için tasarlanmış bir gaming laptop: 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ekran kartı seçenekleri ve 16 inç QHD 300 Hz ekranıyla Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen oyunları hedefleyenler için güçlü bir aday. GTA 6'nın PC gereksinimleri Casper'ın sayfasında yer almıyor; ama G920, NVIDIA'nın en güçlü kartları arasında gösterilen RTX 5090'ı sunan Excalibur modellerinden biri. Fiyatlar 216.745 TL'den başlıyor (RTX 5090, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS); bütçesi sınırsız olan biri RTX 5090, 64 GB RAM, 4 TB SSD ve Windows 11 Pro ile 296.543 TL'lik en dolu konfigürasyona çıkabiliyor. 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM ve iki M.2 SSD yuvası, hem oyun hem ödev-proje için 4-5 yıllık bilgisayar arayan öğrencilere, içerik üreticilerine ve yüksek performans arayan tüm kullanıcılara alan açıyor. Casper'ın ürün sayfasında 1 aylık PC Game Pass, 24 ay garanti, Excalibur'a özel ömür boyu performans bakımı ve 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri yer alıyor. Pil tarafında 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor; yani şarjı en uzun giden oyun bilgisayarını arıyorsan G920'nin önceliği bu değil.
Casper Excalibur G920, i9-14900HX işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartlarıyla AAA oyunlar için kurgulanmış 16 inçlik bir gaming laptop
Excalibur G920'de RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti arasındaki seçim, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır oyunlarda farkı belirleyen asıl karar
Excalibur G920; 64 GB'a kadar çıkan RAM'i, çift SSD yuvası ve 3 monitör desteğiyle oyunu, ödevi ve projeyi aynı makinede buluşturuyor
Casper Excalibur G920; 1 aylık PC Game Pass, 24 ay garanti ve ömür boyu performans bakımıyla satış sonrasını da hesaba katıyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper Excalibur G920 hangi ekran kartlarıyla satılıyor?
Cevap: Excalibur G920, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7), RTX 5080 (16 GB GDDR7) ve RTX 5090 (24 GB GDDR7) seçenekleriyle özelleştirilebiliyor. 21 Ekim 2026'da kontrol ettiğimizde satın alınabilir görünen konfigürasyonlar RTX 5090'lıydı; RTX 5070 Ti ve RTX 5080'li denediğimiz kombinasyonlar 'Stoğa gelince haber ver' durumundaydı.
Soru: En kaliteli ve güçlü gaming laptop arıyorum, Excalibur G920 olur mu?
Cevap: Güç önceliğinse Excalibur G920; i9-14900HX işlemci, 175W'a kadar çıkan RTX 5090, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 16 inç QHD 300 Hz ekranıyla Casper'ın en üst seviye donanımlı oyun laptoplarından biri. Taşınabilirlik ve pil süresi senin için daha önemliyse 2,5 kg ağırlığı ve şarjda kullanım önerisini hesaba katmalısın.
Soru: AAA oyunlar için Excalibur G920'de kaç GB RAM seçmeliyim?
Cevap: G920'de 16, 24, 32, 48 ve 64 GB DDR5 seçenekleri var ve iki yuva sayesinde RAM sonradan da artırılabiliyor. Sadece oyun oynayacaksan 16 GB ile başlayıp ihtiyaç halinde yükseltebilirsin; oyunun yanında video düzenleme ya da 3D proje yapacaksan 32 GB seçeneği (16 GB'a göre +12.685 TL) daha rahat bir başlangıç sunar.
Soru: Excalibur G920'yi FreeDOS alırsam ne yapmam gerekiyor?
Cevap: FreeDOS'lu G920'de işletim sistemi yok; Windows'u UEFI olarak hazırlanmış bir USB bellekle kurman ve lisansı ayrıca alman gerekiyor. Excalibur Control Center'ı Casper'ın destek sayfasından indirmen, 300 Hz ekran ayarını da discrete modda görüntü ayarlarından elle yapman gerekiyor. Windows 11 Home'lu sürüm, FreeDOS'lu başlangıç konfigürasyonundan 3.753 TL fazla.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Pil ömrünü önceliklendirenler: G920'de 63,05 Wh batarya var ve Casper tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. Kütüphanede ya da derste uzun süre prizsiz çalışacaksan bu laptop seni yorabilir.
- Hafif laptop arayanlar: 2,5 kg ağırlık ve 27,9 mm kalınlık, üstüne 330W adaptör; her gün çantada taşımak için hafif bir paket sayılmaz.
- Bütçesi sınırlı olanlar: Başlangıç fiyatı 216.745 TL. Daha uygun fiyatlı RTX 5070 Ti ve RTX 5080 seçenekleri 21 Ekim 2026 itibarıyla denediğimiz konfigürasyonlarda stokta görünmüyordu.
- Sessizliğe çok önem verenler: Casper'ın da belirttiği gibi Excalibur'un büyük fanları yük altında diğer dizüstülere göre daha fazla ses çıkarabiliyor.
- 64 GB'tan fazla RAM isteyenler: G920'nin desteklediği en yüksek bellek 64 GB.
Sonuç: Casper Excalibur G920 Kime Göre, AAA Oyunlar İçin Mantıklı mı?
AAA oyun oynayacağım diyenler için: Evet. i9-14900HX ve RTX 5090'a kadar uzanan ekran kartı seçenekleriyle G920, Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi yüksek gereksinimli oyunları hedefleyen bir gaming laptop.
Bütçesi sınırsız olanlar için: RTX 5090, 64 GB RAM, 2 TB + 2 TB SSD ve Windows 11 Pro'lu 296.543 TL'lik konfigürasyon.
Öğrenciler için: Windows 11 Home, 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li 235.124 TL'lik konfigürasyon; RAM ve SSD sonradan büyütülebiliyor.
Satış sonrası arayanlar için: 24 ay garanti, ömür boyu performans bakımı, 1 Saatte, Jet ve Turbo servis seçenekleri ve 1 aylık PC Game Pass.
Uzun pil ömrü ve hafiflik arayanlar için: G920'nin önceliği bu değil.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 21 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G920 ürün ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.
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