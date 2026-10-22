Güneş Yanığından Günler Sonra Gelen 'Cehennem Kaşıntısı' Kremle Daha da Kötüleşebiliyor
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Güneşte uzun saatler geçirdikten birkaç gün sonra sırtınızda ya da omuzlarınızda dayanılmaz bir kaşıntı başladıysa bunun adını hiç duymamış olabilirsiniz. Yaşayanların 'cehennem kaşıntısı' dediği bu durum sıradan bir güneş yanığına benzemiyor; kaşıdıkça artan, iğne batar gibi hissettiren bir ağrıyla geliyor. Üstelik yanığa iyi gelmesi beklenen kremler çoğu zaman işe yaramıyor, hatta tabloyu ağırlaştırabiliyor. Bu tuhaf tepkiyi hem yaşayanlar hem de uzmanlar anlattı.
Kaynak: HuffPost
Kaşıntı güneş yanığından 1 ila 3 gün sonra, çoğu zaman bir duşun ardından başlıyor
Gölde yüzdükten birkaç gün sonra sırtında iğne batıyormuş gibi bir ağrı başladı
Uzmanlar sorunu güneşten zarar gören cilt ile sinirler arasındaki iletişime bağlıyor
Kimine çok sıcak duş iyi geliyor, kimininse kaşıntısını nemlendirici artırıyor
Doktorlar buzu doğrudan cilde koymamayı ve bazı belirtilerde vakit kaybetmemeyi öneriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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