Güneş Yanığından Günler Sonra Gelen 'Cehennem Kaşıntısı' Kremle Daha da Kötüleşebiliyor

İngilizcede 'Hell's Itch' diye anılan cehennem kaşıntısı tıbbi bir terim değil, yaşayanların taktığı bir lakap. Genellikle güneşte yandıktan ya da uzun süre güneşe maruz kaldıktan 1 ila 3 gün sonra ortaya çıkıyor. Tetikleyici çoğu zaman masum görünen bir şey oluyor: Bir duş, denize girmek ya da cilde sürülen bir krem.

Durumun herkesin kabul ettiği tanı ölçütleri henüz yok. Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi'nin klinik dergisinde yayımlanan bir vaka raporu, bu tabloyu kontrol edilemeyen bir kaşıntı ve ona eşlik eden saplanır gibi ağrılar olarak tarif ediyor. Kaşıdıkça rahatlamak bir yana, his daha da derinleşiyor.