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Güneş Yanığından Günler Sonra Gelen 'Cehennem Kaşıntısı' Kremle Daha da Kötüleşebiliyor

Güneş Yanığından Günler Sonra Gelen 'Cehennem Kaşıntısı' Kremle Daha da Kötüleşebiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 10:17
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Güneşte uzun saatler geçirdikten birkaç gün sonra sırtınızda ya da omuzlarınızda dayanılmaz bir kaşıntı başladıysa bunun adını hiç duymamış olabilirsiniz. Yaşayanların 'cehennem kaşıntısı' dediği bu durum sıradan bir güneş yanığına benzemiyor; kaşıdıkça artan, iğne batar gibi hissettiren bir ağrıyla geliyor. Üstelik yanığa iyi gelmesi beklenen kremler çoğu zaman işe yaramıyor, hatta tabloyu ağırlaştırabiliyor. Bu tuhaf tepkiyi hem yaşayanlar hem de uzmanlar anlattı.

Kaynak: HuffPost

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Kaşıntı güneş yanığından 1 ila 3 gün sonra, çoğu zaman bir duşun ardından başlıyor

Kaşıntı güneş yanığından 1 ila 3 gün sonra, çoğu zaman bir duşun ardından başlıyor

İngilizcede 'Hell's Itch' diye anılan cehennem kaşıntısı tıbbi bir terim değil, yaşayanların taktığı bir lakap. Genellikle güneşte yandıktan ya da uzun süre güneşe maruz kaldıktan 1 ila 3 gün sonra ortaya çıkıyor. Tetikleyici çoğu zaman masum görünen bir şey oluyor: Bir duş, denize girmek ya da cilde sürülen bir krem.

Durumun herkesin kabul ettiği tanı ölçütleri henüz yok. Avrupa Dermatoloji ve Venereoloji Akademisi'nin klinik dergisinde yayımlanan bir vaka raporu, bu tabloyu kontrol edilemeyen bir kaşıntı ve ona eşlik eden saplanır gibi ağrılar olarak tarif ediyor. Kaşıdıkça rahatlamak bir yana, his daha da derinleşiyor.

Gölde yüzdükten birkaç gün sonra sırtında iğne batıyormuş gibi bir ağrı başladı

Gölde yüzdükten birkaç gün sonra sırtında iğne batıyormuş gibi bir ağrı başladı

Yaşayanların anlattıkları, durumun ne kadar zorlayıcı olabileceğini gösteriyor. ABD'nin Kansas eyaletinde bir gölde tişörtsüz yüzen Johnny Hays, birkaç gün sonra sırtında aniden başlayan ağrıyla baş etmek zorunda kaldı. Rahatlamak için sürdüğü nane yağı durumu daha da kötüleştirdi; ona nefes aldıran ise çok sıcak bir duş oldu.

Sinema öğrencisi Cole Leighton ise bu kaşıntıyı iki kez yaşadı. Gittiği sağlık merkezinde verilen kaşıntı kremi şikayetlerini azaltmak yerine artırdı. Leighton'ı rahatlatan, bazı sporcu içeceklerinde bulunan beta-alanin adlı amino asit oldu.

Uzmanlar sorunu güneşten zarar gören cilt ile sinirler arasındaki iletişime bağlıyor

Uzmanlar sorunu güneşten zarar gören cilt ile sinirler arasındaki iletişime bağlıyor

Bu deneyimlerin ardındaki mekanizma ise hala tam olarak çözülmüş değil, konuyla ilgili bilimsel yayınlar oldukça sınırlı. Öne çıkan teoriye göre güneşten zarar gören cilt ile sinir sistemi arasındaki sinyaller bozuluyor. Ultraviyole ışınların yol açtığı iltihap, kaşıntı ve ağrıyı taşıyan sinir liflerini aşırı hassas hale getiriyor olabilir.

Araştırmacılar özellikle sinir kaynaklı iltihap, sinir büyüme faktörü ve ciltte ısıya duyarlı TRPV1 ile TRPV4 reseptörleri üzerinde duruyor. Bir başka vaka çalışması da bu ihtimalleri tartışıyor. Ancak hepsi şimdilik kanıtlanmış mekanizmalar değil, güçlü tahminler.

Kimine çok sıcak duş iyi geliyor, kimininse kaşıntısını nemlendirici artırıyor

Kimine çok sıcak duş iyi geliyor, kimininse kaşıntısını nemlendirici artırıyor

Kesin bir tedavisi olmadığı için yaşayanlar deneme yanılma yoluna gidiyor. Paylaşılan yöntemler arasında ağrı kesiciler, alerji ilaçları, çok sıcak duş, bölgeye saç kurutma makinesi tutmak ve nane yağı var. İşin tuhaf yanı, birine iyi gelen yöntem bir başkasında durumu kötüleştirebiliyor. Aloe vera ve klasik güneş sonrası losyonlarının ise birçok kişide kaşıntıyı artırdığı belirtiliyor.

2025'te yayımlanan bir vaka çalışması beta-alanini hızlı etki gösterebilecek bir seçenek olarak andı. Yine de çalışma, etkinliğin şimdilik kişisel deneyimlere dayandığını ve kontrollü araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Beta-alanin içeren antrenman öncesi ve enerji içecekleri yüksek miktarda kafein barındırabiliyor; özellikle kalp rahatsızlığı ya da yüksek tansiyonu olanların bunları doktora danışmadan kullanmaması gerekiyor.

Doktorlar buzu doğrudan cilde koymamayı ve bazı belirtilerde vakit kaybetmemeyi öneriyor

Doktorlar buzu doğrudan cilde koymamayı ve bazı belirtilerde vakit kaybetmemeyi öneriyor

Acil tıp uzmanı Dr. Jordan Wagner bol su içmeyi ve bölgeye serin kompres uygulamayı öneriyor, ancak buzun doğrudan cilde konmaması gerektiğini hatırlatıyor. Güneşten uzak durmak, kaşımamak, yoğun parfümlü ve etkisi kanıtlanmamış ürünlerden kaçınmak da önerileri arasında. Hamileler, çocuklar ve düzenli ilaç kullananlar reçetesiz bir ilaca başvurmadan önce eczacıya ya da doktora danışmalı.

Şikayetler şiddetlenir ya da geçmezse; yaygın su toplama, ateş, kusma, bilinç bulanıklığı, bayılma, enfeksiyon belirtileri, gözlerde sorun veya nefes darlığı görülürse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor.

En iyisi ise işi baştan şansa bırakmamak. Güneşli günlerde en az 30 faktörlü, geniş spektrumlu bir güneş kremi sürmek, düzenli aralıklarla yenilemek, gölgeyi ve koruyucu kıyafetleri tercih etmek hem bu kaşıntının hem de erken cilt yaşlanmasından cilt kanserine uzanan uzun vadeli hasarın riskini azaltıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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