Güneş Kremi Sürmeyi Alışkanlık Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği

Yaşlanma karşıtı en etkili ve en ucuz ürünün güneş kremi olduğunu kabul ederler. Ciltte ilerleyen yaşlarda oluşacak kırışıklıklar, sarkmalar ve ince çizgiler meydana geldikten sonra pahalı serumlarla onları yok etmeye çalışmak yerine, bu hasarları en baştan engellemenin çok daha mantıklı bir yaklaşım olduğunu bilirler.