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Güneş Kremi Sürmeyi Alışkanlık Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği

etiket Güneş Kremi Sürmeyi Alışkanlık Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 14:01
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Güneş kremi artık sadece yaz tatillerinin valizine atılan bir ürün değil; günlük bakım rutininin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Peki her sabah düzenli olarak güneş kremi süren insanların ortak noktası ne?

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1. Mevsim algıları yoktur.

Bu bireyler için güneş kreminin yazı veya kışı yoktur. Bulutlu veya karlı günlerde bile UV ışınlarının bulutlardan geçebildiğini bilirler. Yılın 365 günü evden çıkmadan önce koruyucularını mutlaka sürerler.

2. Evde de korunurlar.

Güneş korumasını sadece açık havaya çıkarken yapılan bir aktivite olarak görmezler. Cildin yaşlanmasından sorumlu olan UVA ışınlarının pencere camından kolayca geçebildiğinin bilincindedirler. Bu nedenle gün boyu evde otururken, ofiste pencere kenarında çalışırken ve hatta dijital ekranlardan yayılan mavi ışıklara maruz kalırken bile ciltlerini korumaya devam ederler.

3. Doğru miktarda uygulama yaparlar.

Güneş kremini nemlendirici bir krem gibi incecik bir tabaka halinde sürmenin koruma sağlamayacağını bilirler. Paketin üzerinde yazan SPF değerine tam olarak ulaşabilmek için 'iki parmak kuralı'na sadık kalırlar. İşaret ve orta parmakları boyunca iki şerit halinde sıktıkları kremi, yüz ve boyun bölgelerine yedirerek doğru miktarda ürün kullanırlar.

4. Geniş bir alanı korurlar.

Cilt bakımının ve yaşlanma belirtilerinin sadece yüz bölgesiyle sınırlı kalmadığının farkındadırlar. Güneş kremini sürerken kulak arkalarını, boyun çizgisini, dekolte bölgesini ve gün boyu güneşe doğrudan maruz kalan ellerinin üzerini asla ihmal etmezler. Bu sayede vücudun diğer bölgelerinde oluşabilecek erken yaşlanma ve lekelenme belirtilerinin önüne geçerler.

5. Gün içinde mutlaka tazelerler.

Güneş kreminin sabah tek bir doz sürülerek gün boyu koruma sağlamayacağını bilirler. Çantalarında mutlaka bir güneş kremi, koruyucu stick veya sprey taşırlar. Maksimum koruma için her 2-3 saatte bir kremlerini yenilerler.

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6. İçerikleri çok bilinçli seçerler.

Marketten veya eczaneden rastgele bir ürün satın almak yerine cilt tiplerini analiz ederek alışveriş yaparlar. Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlayan geniş spektrumlu filtreleri tercih ederler. Kendi cilt bariyerlerine uygun olan mineral veya kimyasal filtreli, parfümsüz ve gözenek tıkamayan uzman markaları araştırıp seçerler.

7. Geleceğe yönelik yatırım yaparlar.

Yaşlanma karşıtı en etkili ve en ucuz ürünün güneş kremi olduğunu kabul ederler. Ciltte ilerleyen yaşlarda oluşacak kırışıklıklar, sarkmalar ve ince çizgiler meydana geldikten sonra pahalı serumlarla onları yok etmeye çalışmak yerine, bu hasarları en baştan engellemenin çok daha mantıklı bir yaklaşım olduğunu bilirler.

8. Makyaj rutinlerini buna göre ayarlarlar.

Makyaj yapıyor olmaları güneş kremi sürmelerine asla bir engel teşkil etmez. Sabah cilt bakımı adımlarında güneş kremini ten makyajının altına bir baz gibi uygularlar. Gün içinde makyajı bozmadan korumayı yenileyebilmek için ise sprey, stick formundaki ürünleri veya güneş koruma faktörü içeren toz pudraları kullanmayı alışkanlık edinmişlerdir.

9. Yüksek bir sağlık bilinciyle hareket ederler.

Onlar için bu alışkanlık sadece estetik kaygılardan ve güzellik arzusundan ibaret değildir. UV ışınlarının hücresel düzeyde DNA hasarına yol açarak melanoma gibi ciddi cilt kanseri türlerine zemin hazırladığının farkındadırlar. Bu sebeple güneş kremini, cilt sağlıklarını koruyan hayati bir koruyucu kalkan ve sağlık görevi olarak görürler.

10. Sürekli bir disiplin sergilerler.

Cilt bakımında anlık çözümler veya mucizeler aramak yerine istikrarın gücüne inanırlar. Pürüzsüz, lekesiz, canlı ve sağlıklı bir cilt görünümünün sadece birkaç günlük kullanımla değil, yıllar boyu her gün gösterilen bu küçük disiplinin bir ödülü olduğunu bilirler ve rutinlerinden asla ödün vermezler.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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