Güneş Kremi Sürmeyi Alışkanlık Haline Getirenlerin 10 Ortak Özelliği
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Güneş kremi artık sadece yaz tatillerinin valizine atılan bir ürün değil; günlük bakım rutininin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Peki her sabah düzenli olarak güneş kremi süren insanların ortak noktası ne?
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1. Mevsim algıları yoktur.
2. Evde de korunurlar.
3. Doğru miktarda uygulama yaparlar.
4. Geniş bir alanı korurlar.
5. Gün içinde mutlaka tazelerler.
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6. İçerikleri çok bilinçli seçerler.
7. Geleceğe yönelik yatırım yaparlar.
8. Makyaj rutinlerini buna göre ayarlarlar.
9. Yüksek bir sağlık bilinciyle hareket ederler.
10. Sürekli bir disiplin sergilerler.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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