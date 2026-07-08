Ersan Diamond Ali Koç'un Yeğeni Olduğunu İddia Eden Kişiden Gelen Mesajı Paylaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Nişantaşı merkezli lüks mücevher ve saat ticareti yapan Ersan Diamond markasının sahibi ve aynı zamanda popüler bir sosyal medya fenomeni olan Ersan Gülmez kendisine gelen ilginç bir mesajı paylaştı. Kendisini Ali Koç'un yeğeni olarak tanıtan kişiye yanıt verdiği mesaj kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen satıcının paylaştığı mesaj şu şekilde:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lüks saat ve mücevher satmasıyla tanınıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın