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Ersan Diamond Ali Koç'un Yeğeni Olduğunu İddia Eden Kişiden Gelen Mesajı Paylaştı

Ersan Diamond Ali Koç'un Yeğeni Olduğunu İddia Eden Kişiden Gelen Mesajı Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2026 - 16:52
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İstanbul Nişantaşı merkezli lüks mücevher ve saat ticareti yapan Ersan Diamond markasının sahibi ve aynı zamanda popüler bir sosyal medya fenomeni olan Ersan Gülmez kendisine gelen ilginç bir mesajı paylaştı. Kendisini Ali Koç'un yeğeni olarak tanıtan kişiye yanıt verdiği mesaj kafaları karıştırdı.

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Fenomen satıcının paylaştığı mesaj şu şekilde:

Fenomen satıcının paylaştığı mesaj şu şekilde:

Ersan Gülmez kendisine gelen bu mesajı 'Rahmi Bey beni arasın lütfen' diye yanıtlayarak Ali Koç'un yeğeni olduğunu iddia eden kişiye ailenin büyüğü Rahmi Koç'u tanıdığını ima etti.

Lüks saat ve mücevher satmasıyla tanınıyor.

Lüks saat ve mücevher satmasıyla tanınıyor.

Lüks mücevher ve saat satışındaki başarısıyla öne çıkan patlamasını sosyal medya paylaşımlarıyla yapan fenomen isim özellikle zengin müşterilere hitap eden markasıyla ünlü oldu. Ersan Gülmez'in Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor ve canlı yayınları büyük ilgi görüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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