Erken Final Kararı Alan Diziden Beyza'nın Kaşıktan Dönen Tabağına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Erken Final Kararı Alan Diziden Beyza'nın Kaşıktan Dönen Tabağına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Ekim Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de hem başarılı yemekleri hem de güzelliği ve sempatikliğiyle adından söz ettiren Beyza, bir kez daha son anda kaşıktan döndü!
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2. Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Cansu Dere'yi, bir süredir ekranlarda göremiyorduk. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu sezon güzel oyuncuyu hem TRT'nin dijital platformu Tabii'de hem de TV ekranlarında izleyeceğiz!
3. TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla tanınan Yener Yalçın, bu kez de kendisine sorulan banyo sahneleriyle ilgili soruya yanıt verdi.
4. Uzman psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ancak bu kez kendisine gelen soru o kadar ilginçti ki okuduğunuzda bir süre doğruluğunu sorgulayacağınızı düşünüyoruz!
5. Her sezon ortalama 30 civarı dizi büyük umutlarla yeni sezona başlıyor. Ancak bunların bir bölümü ne yazık ki reytinglere kurban giderek erken final kararı alıyor. Bu sezon ilk erken final kararı ATV dizisinden geldi. Ünlü oyuncuların rol aldığı diziyle ilgili haberi Birsen Altuntaş verdi.
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6. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı yalnızca magazin sayfalarından değil, MasterChef hayranlığı ile de tanıyoruz. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza, Demet Akalın ile mesajlaştığını söyleyerek kendisine destek verdiğini açıkladı.
7. Yeni sezonuna beyin yakan bir bölümle dönüş yapan Kızıl Goncalar, kafalarımızı yine fena halde karıştırdı. Cüneyd'in annesiyle ilgili gerçeği öğrenmesinin ardından kendi benliğini yitirmesi ve aradan geçen 8 ayın sonunda kendini 'Levent' sanması izleyenlerin neler olduğuna dair anlam verememesine sebep olmuştu. Ortaya atılan bir teori Cüneyd'e dair umutlarımızı artırdı.
8. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gergin anlar yaşandı. Yarışmacı önce çekimlerden sonra da programdan kovuldu.
9. Kızıl Goncalar'ın ilk bölümünü izleyenler büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Bölümde o kadar çok aksiyon vardı ki kimse ne olduğunu anlayamadı. Cüneyd'in başka biri olarak karşımıza çıkması ve adını Levent Alkanlı olarak değiştirmesi ne anlama geliyor, gelin birlikte öğrenelim...
10. Müge Anlı'ya kucağında 2,5 aylık bebeği ile katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası herkesi şok etti.
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11. Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ilk bölümünde karşımıza bambaşka bir Cüneyd çıktı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterini normalde eski kelimelerle konuşan, cübbeli ve alçakgönüllü bir adamken yaşadığı kimlik karmaşasının ardından tam zıttına, daha modern birine dönüştü. İzleyenler bu yeni Cüneyd'i pek beğenmedi. Bakalım, siz ne düşünüyorsunuz?
12. Kızılcık Şerbeti yeni sezonda izleyicisinin karşısına bomba gibi sürprizlerle çıkmaya devam ediyor. Dizide bir çocukları olan ve boşanan çiftimiz Fatih ve Doğa yeniden yakınlaşıyor. Fragmanda yeşil ışık yakılan aşka izleyiciden de tam destek geldi.
13. Kızıl Goncalar yeni sezonda ilk bölümü ile NOW TV ekranlarında dün akşam izleyicisi ile buluştu. Buluştu buluşmasına ancak izlediklerimiz karşısında tırnaklarımızı kemirdik. Cüneyd'in babası olacak Vahit efendi Zeynep'e göz dikti. İzleyenler sosyal medyadan o anlara tepki gösterdi.
14. Müge Anlı'nın programına katılan 1993 doğumlu Sevtap, yıllar sonra annesini buldu. Canlı yayında duygusal anlar yaşandı.
15. MasterChef Türkiye'de olaysız bir gece yok! Dün akşamki bölümde Şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacı Hakan'a fena sinirlendi. Yemeğinin tadına bile bakmadı. O anlara izleyenlerden tepki yükseldi.
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